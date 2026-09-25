Zinedin Zidan Kilian Mbappe bilan bogʻliq ilk xotiralarni esladi

·34·Sport
Zinedin Zidan Kilian Mbappe bilan bogʻliq ilk xotiralarni esladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Zinedin Zidan 2012-yilda «Real Madrid» bazasida 14 yoshli Kilian Mbappe bilan ilk bor uchrashganini esladi.
  • Oʻshanda Zidan yosh futbolchining maydondagi ulkan salohiyatini payqagan, ammo kelajakda Fransiya terma jamoasida birga ishlashlarini tasavvur ham qilmagan.
  • «Real Madrid» oʻsha paytda Mbappega Santiago Bernabeu stadionidan shaxsiy vaxta ajratib, Krishtianu Ronaldu bilan muloqot qilish imkonini yaratgan edi.

Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Zinedin Zidan bundan yillar oldin, «Real Madrid» bazasida 14 yoshli Kilian Mbappe bilan ilk bor uchrashgan damlarini iliqlik bilan yodga oldi. Ushbu ikki futbol afsonasining taqdiri oradan oʻn yildan ortiq vaqt oʻtib, milliy jamoa miqyosida yana kesishgani futbol olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Goal.com xabar berishicha, ularning ilk uchrashuvi Ispaniya poytaxtida boʻlib oʻtgan boʻlib, hozirda bu munosabat mutlaqo yangi bosqichga koʻtarilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oradan yillar oʻtib, ikki buyuk shaxs murabbiy va sardor maqomida Fransiya milliy jamoasida yana birga faoliyat yuritmoqda. Turkiya terma jamoasiga qarshi boʻlajak oʻyin oldidan fikr bildirar ekan, Zinedin Zidan 2012 yildagi oʻsha kichik uchrashuv vaqtida ularning yoʻllari kelgusida milliy jamoada yana tutashishini tasavvur ham qilmaganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, oʻshanda hech qanday reja boʻlmagan, biroq futbolchining maydondagi ulkan salohiyati darhol koʻzga tashlangan.

Madridga ilk tashrif va bolalikdagi sinovlar

Hozirgi kunda Fransiya futbolining yangi davri yuziga aylangan Zidan va Mbappe oʻrtasidagi ilk muloqot oʻsha davrda uncha uzoq davom etmagan boʻlsa-da, katta ahamiyatga ega edi. Oradan koʻp yillar oʻtib, 2024 yilda Kylian Mbappe professional tarzda «Real Madrid» safiga qoʻshilishidan oldin ham Ispaniya klubi uni oʻz safiga qoʻshib olishga jiddiy harakat qilgan edi. 2012 yilda Clairefontaine akademiyasining iqtidorli tarbiyalanuvchisi boʻlgan 14 yoshli futbolchini Yevropaning yetakchi klublari oʻz ortidan quvayotgan edi.

Oʻshanda madridliklar oʻsmir futbolchi va uning oilasini maktab taʼtili vaqtida Ispaniyaga taklif qilishgan. Valdebebas bazasida oʻtgan bir haftalik sinov davomida Ispaniya grandi barcha imkoniyatlarni ishga solib, yosh iqtidorga Santiago Bernabeu stadionidan shaxsiy vaxta ajratgan hamda uni Krishtianu Ronaldu kabi yulduzlar bilan muloqot qilish imkonini yaratgan edi. Oʻsha paytda klub rahbariyatida faoliyat yuritgan Zinedin Zidan yosh hujumchiga bazani shaxsan oʻzi tanishtirgan va ekskursiya qilgan edi.

Monako loyihasi va yakuniy burilish

Mazkur transfer oxir-oqibat amalga oshmay qolgan, chunki Mbappe va uning oilasi Monako klubidagi rivojlanish loyihasini ustuvor deb bilgan. Shunga qaramay, mazkur qisqa muddatli tashrif har ikki tomon uchun ham chuqur taassurot qoldirgan. Klub rahbariyati oʻshanoq yosh futbolchining noyob isteʼdod egasi ekanini yaxshi tushunib yetgandi.

Zinedin Zidan oʻsha davrdagi muhitni eslab, madridliklar safida barchaning yosh futbolchi oʻyinidan hayratda qolganini taʼkidladi. Garchi oʻsha paytda transfer amalga oshmagan boʻlsa-da, voqealar rivoji keyinchalik qanday tus olgani hammaga maʼlum. Bugungi kunda esa oʻsha kichik sinov davridan boshlangan ustoz-shogird munosabatlari ikki karra jahon chempionlari safida yanada yuksak darajaga koʻtarildi.

Zinedin ZidanKylian MbappeReal MadridFransiyaFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasidagi taktik rejalari va Kilian Mbappe haqida gapirdiZinedin Zidan Fransiya terma jamoasidagi taktik rejalari va Kilian Mbappe haqida gapirdi18 sentabr 23:39Kylian Mbappe: "Mendan yaxshiroq oʻyinchi boʻlmadi"Kylian Mbappe: "Mendan yaxshiroq oʻyinchi boʻlmadi"12 sentabr 14:10Mbappe «Real»ga qaytarmoqchi bo‘lgan uch afsona nomini aytib, Madridni to‘lqinlantirdiMbappe «Real»ga qaytarmoqchi bo‘lgan uch afsona nomini aytib, Madridni to‘lqinlantirdi18 sentabr 14:19Kylian Mbappe gripp alomatlari sabab Fransiya mashgʻulotlarini oʻtkazib yubordiKylian Mbappe gripp alomatlari sabab Fransiya mashgʻulotlarini oʻtkazib yubordi23 sentabr 09:39Kylian Mbappe Usmon Dembele bilan munosabatlariga oydinlik kiritdiKylian Mbappe Usmon Dembele bilan munosabatlariga oydinlik kiritdi22 sentabr 00:52Kylian Mbappega Oltin toʻp haqida gapirish taqiqlandiKylian Mbappega Oltin toʻp haqida gapirish taqiqlandi22 sentabr 23:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?