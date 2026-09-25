Zinedin Zidan Kilian Mbappe bilan bogʻliq ilk xotiralarni esladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Zinedin Zidan 2012-yilda «Real Madrid» bazasida 14 yoshli Kilian Mbappe bilan ilk bor uchrashganini esladi.
- Oʻshanda Zidan yosh futbolchining maydondagi ulkan salohiyatini payqagan, ammo kelajakda Fransiya terma jamoasida birga ishlashlarini tasavvur ham qilmagan.
- «Real Madrid» oʻsha paytda Mbappega Santiago Bernabeu stadionidan shaxsiy vaxta ajratib, Krishtianu Ronaldu bilan muloqot qilish imkonini yaratgan edi.
Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Zinedin Zidan bundan yillar oldin, «Real Madrid» bazasida 14 yoshli Kilian Mbappe bilan ilk bor uchrashgan damlarini iliqlik bilan yodga oldi. Ushbu ikki futbol afsonasining taqdiri oradan oʻn yildan ortiq vaqt oʻtib, milliy jamoa miqyosida yana kesishgani futbol olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Goal.com xabar berishicha, ularning ilk uchrashuvi Ispaniya poytaxtida boʻlib oʻtgan boʻlib, hozirda bu munosabat mutlaqo yangi bosqichga koʻtarilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oradan yillar oʻtib, ikki buyuk shaxs murabbiy va sardor maqomida Fransiya milliy jamoasida yana birga faoliyat yuritmoqda. Turkiya terma jamoasiga qarshi boʻlajak oʻyin oldidan fikr bildirar ekan, Zinedin Zidan 2012 yildagi oʻsha kichik uchrashuv vaqtida ularning yoʻllari kelgusida milliy jamoada yana tutashishini tasavvur ham qilmaganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, oʻshanda hech qanday reja boʻlmagan, biroq futbolchining maydondagi ulkan salohiyati darhol koʻzga tashlangan.
Madridga ilk tashrif va bolalikdagi sinovlarHozirgi kunda Fransiya futbolining yangi davri yuziga aylangan Zidan va Mbappe oʻrtasidagi ilk muloqot oʻsha davrda uncha uzoq davom etmagan boʻlsa-da, katta ahamiyatga ega edi. Oradan koʻp yillar oʻtib, 2024 yilda Kylian Mbappe professional tarzda «Real Madrid» safiga qoʻshilishidan oldin ham Ispaniya klubi uni oʻz safiga qoʻshib olishga jiddiy harakat qilgan edi. 2012 yilda Clairefontaine akademiyasining iqtidorli tarbiyalanuvchisi boʻlgan 14 yoshli futbolchini Yevropaning yetakchi klublari oʻz ortidan quvayotgan edi.
Oʻshanda madridliklar oʻsmir futbolchi va uning oilasini maktab taʼtili vaqtida Ispaniyaga taklif qilishgan. Valdebebas bazasida oʻtgan bir haftalik sinov davomida Ispaniya grandi barcha imkoniyatlarni ishga solib, yosh iqtidorga Santiago Bernabeu stadionidan shaxsiy vaxta ajratgan hamda uni Krishtianu Ronaldu kabi yulduzlar bilan muloqot qilish imkonini yaratgan edi. Oʻsha paytda klub rahbariyatida faoliyat yuritgan Zinedin Zidan yosh hujumchiga bazani shaxsan oʻzi tanishtirgan va ekskursiya qilgan edi.
Monako loyihasi va yakuniy burilishMazkur transfer oxir-oqibat amalga oshmay qolgan, chunki Mbappe va uning oilasi Monako klubidagi rivojlanish loyihasini ustuvor deb bilgan. Shunga qaramay, mazkur qisqa muddatli tashrif har ikki tomon uchun ham chuqur taassurot qoldirgan. Klub rahbariyati oʻshanoq yosh futbolchining noyob isteʼdod egasi ekanini yaxshi tushunib yetgandi.
Zinedin Zidan oʻsha davrdagi muhitni eslab, madridliklar safida barchaning yosh futbolchi oʻyinidan hayratda qolganini taʼkidladi. Garchi oʻsha paytda transfer amalga oshmagan boʻlsa-da, voqealar rivoji keyinchalik qanday tus olgani hammaga maʼlum. Bugungi kunda esa oʻsha kichik sinov davridan boshlangan ustoz-shogird munosabatlari ikki karra jahon chempionlari safida yanada yuksak darajaga koʻtarildi.
Izohlar 0
…