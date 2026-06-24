Jud Bellingem nima uchun maydondan chetlatilmadi? FIFAning yangi qoidasi tahlili
Angliya hamda Gana terma jamoalari oʻrtasidagi Jahon chempionati bahsidan soʻng, Real Madrid yulduzi Jud Bellingem atrofida kutilmagan bahslar yuzaga keldi. Oʻyin davomida raqib futbolchisi Jordan Ayew bilan gaplashayotganda ogʻzini qoʻli bilan yopgan Bellingham, FIFAning yangi qoidasiga koʻra qizil kartochka olishi mumkin edi. Biroq hakamlar futbolchini jazolamaslikka qaror qilishdi, bu esa muxlislar orasida turli savollarni tugʻdirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Gap shundaki, FIFA 2026-yilgi Jahon chempionati uchun yangi reglamentni joriy etgan boʻlib, unga koʻra futbolchilar raqib bilan muloqot chogʻida ogʻzini ataylab yopsa, maydondan chetlatilishi mumkin. Ushbu qoida FIFA prezidenti Gianni Infantino tomonidan ilgari surilgan. Bunga joriy yil boshida Benfica futbolchisi Gianluca Prestiannining haqoratli soʻzlari sababli oltita oʻyinga chetlatilgani turtki boʻlgan edi. Tashkilot rahbari maydonda oʻzaro hurmat va shaffoflik boʻlishi shartligini taʼkidlagan.
Qoida qachon amal qiladi?Goal.com nashrining xabar berishicha, hakamlar qoʻmitasi rahbari Pierluigi Collina ushbu qoidaga aniqlik kiritgan. Uning soʻzlariga koʻra, ogʻizni yopishning oʻzi taqiqlangan harakat emas. Faqatgina oʻyin davomida yuzaga kelgan keskin vaziyatlar yoki janjallar paytida raqibga gapirayotganda ogʻizni yopish jazolanadi. Agar muloqot doʻstona yoki taktik xarakterga ega boʻlsa, futbolchilarga hech qanday chora koʻrilmaydi.
Bellingham va Jordan Ayew oʻrtasidagi vaziyatda hakamlar hech qanday adovat yoki tajovuzni koʻrishmagan. Futbolchilar shunchaki oʻyin holati haqida xotirjam gaplashishgan. Shu sababli VAR tizimi ham vaziyatga aralashmadi. Bu holat yaqinda Turkiyaga qarshi oʻyinda maydondan chetlatilgan Paragvay terma jamoasi aʼzosi Miguel Almiron bilan bogʻliq voqeadan tubdan farq qiladi.
Almiron umumiy tartibsizlik va janjal vaqtida raqibi Mert Muldurga gapirayotib ogʻzini yopgani uchun qizil kartochka olgan va tarixda ushbu qoida boʻyicha jazolangan ilk futbolchiga aylangan edi. Oʻshanda hakamlar buni haqoratli soʻzlarni yashirishga urinish deb baholashgan. Bellinghamning holatida esa bunday keskinlik kuzatilmadi.
Yangi qoidaning kelajagi va tanqidlarEkspertlar va tahlilchilar orasida ushbu qoidaga nisbatan tanqidiy fikrlar ham yoʻq emas. Ayrim mutaxassislarning fikricha, bu qoidadan raqibni ataylab provokatsiya qilish va uni maydondan chetlatish uchun qurol sifatida foydalanishlari mumkin. Masalan, futbolchi raqibini gapga solib, soʻng hakamga uning ogʻzi yopiqligini koʻrsatishi ehtimoli bor.
Hozircha ushbu qoida faqat FIFA tasarrufidagi yirik turnirlarda sinovdan oʻtkazilmoqda. Angliya Premer-ligasi kabi ichki chempionatlarda bu tartib qachon joriy etilishi yoki umuman qabul qilinishi soʻroq ostida turibdi. Har qanday holatda ham, zamonaviy futbolda futbolchilar endi nafaqat oʻz harakatlariga, balki muloqot madaniyatiga ham jiddiyroq eʼtibor berishlariga toʻgʻri keladi.
…