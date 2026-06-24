Jud Bellingem nima uchun maydondan chetlatilmadi? FIFAning yangi qoidasi tahlili

·44·Sport
Jud Bellingem nima uchun maydondan chetlatilmadi? FIFAning yangi qoidasi tahlili

Angliya hamda Gana terma jamoalari oʻrtasidagi Jahon chempionati bahsidan soʻng, Real Madrid yulduzi Jud Bellingem atrofida kutilmagan bahslar yuzaga keldi. Oʻyin davomida raqib futbolchisi Jordan Ayew bilan gaplashayotganda ogʻzini qoʻli bilan yopgan Bellingham, FIFAning yangi qoidasiga koʻra qizil kartochka olishi mumkin edi. Biroq hakamlar futbolchini jazolamaslikka qaror qilishdi, bu esa muxlislar orasida turli savollarni tugʻdirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Gap shundaki, FIFA 2026-yilgi Jahon chempionati uchun yangi reglamentni joriy etgan boʻlib, unga koʻra futbolchilar raqib bilan muloqot chogʻida ogʻzini ataylab yopsa, maydondan chetlatilishi mumkin. Ushbu qoida FIFA prezidenti Gianni Infantino tomonidan ilgari surilgan. Bunga joriy yil boshida Benfica futbolchisi Gianluca Prestiannining haqoratli soʻzlari sababli oltita oʻyinga chetlatilgani turtki boʻlgan edi. Tashkilot rahbari maydonda oʻzaro hurmat va shaffoflik boʻlishi shartligini taʼkidlagan.

Qoida qachon amal qiladi?

Goal.com nashrining xabar berishicha, hakamlar qoʻmitasi rahbari Pierluigi Collina ushbu qoidaga aniqlik kiritgan. Uning soʻzlariga koʻra, ogʻizni yopishning oʻzi taqiqlangan harakat emas. Faqatgina oʻyin davomida yuzaga kelgan keskin vaziyatlar yoki janjallar paytida raqibga gapirayotganda ogʻizni yopish jazolanadi. Agar muloqot doʻstona yoki taktik xarakterga ega boʻlsa, futbolchilarga hech qanday chora koʻrilmaydi.

Bellingham va Jordan Ayew oʻrtasidagi vaziyatda hakamlar hech qanday adovat yoki tajovuzni koʻrishmagan. Futbolchilar shunchaki oʻyin holati haqida xotirjam gaplashishgan. Shu sababli VAR tizimi ham vaziyatga aralashmadi. Bu holat yaqinda Turkiyaga qarshi oʻyinda maydondan chetlatilgan Paragvay terma jamoasi aʼzosi Miguel Almiron bilan bogʻliq voqeadan tubdan farq qiladi.

Almiron umumiy tartibsizlik va janjal vaqtida raqibi Mert Muldurga gapirayotib ogʻzini yopgani uchun qizil kartochka olgan va tarixda ushbu qoida boʻyicha jazolangan ilk futbolchiga aylangan edi. Oʻshanda hakamlar buni haqoratli soʻzlarni yashirishga urinish deb baholashgan. Bellinghamning holatida esa bunday keskinlik kuzatilmadi.

Yangi qoidaning kelajagi va tanqidlar

Ekspertlar va tahlilchilar orasida ushbu qoidaga nisbatan tanqidiy fikrlar ham yoʻq emas. Ayrim mutaxassislarning fikricha, bu qoidadan raqibni ataylab provokatsiya qilish va uni maydondan chetlatish uchun qurol sifatida foydalanishlari mumkin. Masalan, futbolchi raqibini gapga solib, soʻng hakamga uning ogʻzi yopiqligini koʻrsatishi ehtimoli bor.

Hozircha ushbu qoida faqat FIFA tasarrufidagi yirik turnirlarda sinovdan oʻtkazilmoqda. Angliya Premer-ligasi kabi ichki chempionatlarda bu tartib qachon joriy etilishi yoki umuman qabul qilinishi soʻroq ostida turibdi. Har qanday holatda ham, zamonaviy futbolda futbolchilar endi nafaqat oʻz harakatlariga, balki muloqot madaniyatiga ham jiddiyroq eʼtibor berishlariga toʻgʻri keladi.

Jud BellingemFIFAJahon ChempionatiAngliyaFutbol Qoidalari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026da hal qiluvchi uchinchi tur bahslari boshlanadiJCH-2026da hal qiluvchi uchinchi tur bahslari boshlanadiBugun, 16:35Milliy terma jamoamizning omadsizligiga 3 ta asosiy sabab...Milliy terma jamoamizning omadsizligiga 3 ta asosiy sabab...Bugun, 16:33Zlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldoning Jahon chempionatidagi bayonotini masxara qildiZlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldoning Jahon chempionatidagi bayonotini masxara qildiBugun, 16:11Tomas Tuxel Garri Keynning sust oʻyini haqida: Messi va Mbappe ham shunday maqomdaTomas Tuxel Garri Keynning sust oʻyini haqida: Messi va Mbappe ham shunday maqomdaBugun, 15:58Lionel Messi 39 yoshida ham ajoyib jismoniy holatda ekanini namoyish etdiLionel Messi 39 yoshida ham ajoyib jismoniy holatda ekanini namoyish etdiBugun, 15:17Chelsi Xabi Alonso davrini yirik transfer bilan boshlamoqda: Palestra London yoʻlidaChelsi Xabi Alonso davrini yirik transfer bilan boshlamoqda: Palestra London yoʻlidaBugun, 15:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...