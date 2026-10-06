Zidan sirni ochdi: Fransiya 13 daqiqada qanday qilib hisobni 4:1 qildi?
Fransiya terma jamoasi Millatlar ligasida Belgiyaga qarshi uchrashuvda bir bo‘lim davomida hisobda ortda bordi. Ammo yakunda maydondagi manzara butunlay o‘zgardi — «uch ranglilar» asosiy vaqtning so‘nggi 13 daqiqasida raqib darvozasiga to‘rtta gol urib, 4:1 hisobidagi yirik g‘alabani rasmiylashtirdi.
Zinedin Zidan esa o‘yindan keyin bu o‘zgarishning asosiy sababini yashirmadi. Fransiya bosh murabbiyining ta’kidlashicha, jamoa qiyin vaziyatda ham o‘yinni o‘zgartirishga qodir ekanini bilgan.
Birinchi bo‘limda — muammo, ikkinchisida — javob
Fransiya–Belgiya uchrashuvining birinchi bo‘limi mezbonlar uchun oson kechmadi.
Belgiya 35-daqiqada Lukebakioning goli evaziga hisobni ochdi. Fransuzlar to‘p nazorati va hujumlarda ustunlikka ega bo‘lgan bo‘lsa-da, bu ustunlikni golga aylantira olmadi.
Tanaffusga Fransiya 0:1 hisobida ortda borib kirdi.
Ammo ikkinchi bo‘limda Zidan jamoasi butunlay boshqa qiyofada maydonga qaytdi.
77-daqiqada Dezire Due hisobni tenglashtirdi. Oradan ko‘p o‘tmay Rayan Sherki Fransiyani oldinga olib chiqdi. Uchrashuvning so‘nggi daqiqalari esa Maykl Olisening benefisiga aylandi.
Olise 88 va 90+1-daqiqalarda ikki marta aniq zarba yo‘llab, yakuniy hisobni 4:1 ko‘rinishiga keltirdi.
Shu tariqa, Fransiya bir bo‘lim davomida 0:1 hisobida ortda borib, uchrashuvni 4:1 hisobida yakunladi.
Zidan: «Biz xatolarni tuzatdik»
Uchrashuvdan keyin Zidan jamoasining birinchi bo‘limdagi kamchiliklarini yashirmadi.
«Albatta, qiyinchiliklar bo‘ldi, lekin bu o‘yinning bir qismi. Bunday o‘yinlar doimo uchrab turadi. Eng muhimi — xatolarni tuzatish, biz esa aynan shuni qildik va ajoyib ikkinchi bo‘lim o‘tkazdik».
Fransiya murabbiyining fikricha, jamoa tanaffusdan keyin uchrashuvga butunlay boshqa yondashuv bilan qaytgan.
«Birinchi bo‘limda bizga bir oz yetishmadi, lekin keyin o‘yinni butunlay o‘z tomonimizga burdik. Bu juda yoqimli his».
Bu kambek Fransiyaning ruhiy jihatdan ham tayyor ekanini ko‘rsatdi. Jamoa hisobda ortda qolayotganiga qaramay, shoshilmadi va ikkinchi bo‘limda bosimni tobora kuchaytirdi.
Zaxiradan tushganlar o‘yinni o‘zgartirdi
Zidan uchun uchrashuvdagi eng muhim qarorlardan biri — zaxiradagi futbolchilardan foydalanish bo‘ldi.
Due va Olise maydonga tushganidan keyin Fransiya hujumi sezilarli darajada jonlandi. Yakunda aynan ular Belgiya mudofaasini yorib o‘tishda hal qiluvchi rol o‘ynadi.
Zidanning o‘zi ham zaxiradan maydonga tushgan futbolchilarga qanday vazifa qo‘yilganini tushuntirdi.
«Biz o‘yin taqdirini o‘zgartirishga qodir ekanimizni bilardik, chunki ular yuqori mahoratli futbolchilar».
Bu gap Fransiyaning bugungi tarkibidagi muhim ustunliklardan birini ochib beradi.
Jamoa faqat asosiy tarkibdagi futbolchilarga bog‘lanib qolmagan. Uchrashuv taqdirini o‘zgartirishi mumkin bo‘lgan futbolchilar zaxirada ham bor.
13 daqiqa — to‘rtta gol
Fransiyaning kambeki raqamlarda yanada ta’sirli ko‘rinadi.
77-daqiqa — Due.
81-daqiqa — Sherki.
88-daqiqa — Olise.
90+1-daqiqa — Olise.
Ya’ni Fransiya 13 daqiqa ichida Belgiya darvozasiga to‘rtta gol urdi.
Bunday natija uchrashuv ssenariysini butunlay o‘zgartirdi. Belgiya 35-daqiqadan 77-daqiqaga qadar hisobda oldinda borgan bo‘lsa, yakunda 4:1 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
Fransiya peshqadamlikni mustahkamladi
Belgiya ustidan qozonilgan g‘alaba Fransiyaga guruhdagi ochkolarini 10 taga yetkazish imkonini berdi.
4-turdan keyin jadval quyidagicha ko‘rinish oldi:
O‘rin
Terma jamoa
Ochko
1
Fransiya
10
2
Italiya
7
3
Belgiya
6
4
Turkiya
0
Italiya 7 ochko bilan ikkinchi o‘rinda bormoqda. Belgiya hisobida 6 ochko bor. Turkiya esa hozircha ochko jamg‘ara olmadi.
Fransiya uchun esa asosiy vazifa bajarildi — jamoa qiyin o‘yindan uch ochko bilan chiqdi va peshqadamligini yanada mustahkamladi.
Zidan davrida muhim signal
Belgiya ustidan qozonilgan g‘alaba Fransiya uchun oddiy uch ochkodan ko‘ra ko‘proq ahamiyat kasb etadi.
Chunki jamoa hisobda ortda qolgan paytda ham o‘z o‘yin uslubini yo‘qotmadi. Zidan aytganidek, futbolda qiyinchiliklar bo‘lishi tabiiy, ammo asosiysi — ulardan to‘g‘ri xulosa chiqarish.
Fransiya buni amalda ko‘rsatdi.
0:1 hisobidan keyin taslim bo‘lish o‘rniga jamoa bosimni kuchaytirdi. Zaxiradan tushgan futbolchilar esa o‘yin taqdirini o‘zgartirdi.
Natija — 13 daqiqada to‘rtta gol va 4:1 hisobidagi g‘alaba.
Zidan uchun eng muhim xulosa ham shu: Fransiyada nafaqat asosiy tarkib, balki zaxiradagi futbolchilar ham uchrashuv taqdirini hal qila oladi.
Agar «uch ranglilar» shu ruh va ishonchni keyingi bahslarga ham olib o‘ta olsa, Millatlar ligasida Fransiyaning maqsadi yanada yuqori bo‘lishi tabiiy.
Izohlar 0
…