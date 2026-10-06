Zidan sirni ochdi: Fransiya 13 daqiqada qanday qilib hisobni 4:1 qildi?

·4·Sport
Zidan sirni ochdi: Fransiya 13 daqiqada qanday qilib hisobni 4:1 qildi?

Fransiya terma jamoasi Millatlar ligasida Belgiyaga qarshi uchrashuvda bir bo‘lim davomida hisobda ortda bordi. Ammo yakunda maydondagi manzara butunlay o‘zgardi — «uch ranglilar» asosiy vaqtning so‘nggi 13 daqiqasida raqib darvozasiga to‘rtta gol urib, 4:1 hisobidagi yirik g‘alabani rasmiylashtirdi.

Zinedin Zidan esa o‘yindan keyin bu o‘zgarishning asosiy sababini yashirmadi. Fransiya bosh murabbiyining ta’kidlashicha, jamoa qiyin vaziyatda ham o‘yinni o‘zgartirishga qodir ekanini bilgan.

Birinchi bo‘limda — muammo, ikkinchisida — javob

Fransiya–Belgiya uchrashuvining birinchi bo‘limi mezbonlar uchun oson kechmadi.

Belgiya 35-daqiqada Lukebakioning goli evaziga hisobni ochdi. Fransuzlar to‘p nazorati va hujumlarda ustunlikka ega bo‘lgan bo‘lsa-da, bu ustunlikni golga aylantira olmadi.

Tanaffusga Fransiya 0:1 hisobida ortda borib kirdi.

Ammo ikkinchi bo‘limda Zidan jamoasi butunlay boshqa qiyofada maydonga qaytdi.

77-daqiqada Dezire Due hisobni tenglashtirdi. Oradan ko‘p o‘tmay Rayan Sherki Fransiyani oldinga olib chiqdi. Uchrashuvning so‘nggi daqiqalari esa Maykl Olisening benefisiga aylandi.

Olise 88 va 90+1-daqiqalarda ikki marta aniq zarba yo‘llab, yakuniy hisobni 4:1 ko‘rinishiga keltirdi.

Shu tariqa, Fransiya bir bo‘lim davomida 0:1 hisobida ortda borib, uchrashuvni 4:1 hisobida yakunladi.

Zidan: «Biz xatolarni tuzatdik»

Uchrashuvdan keyin Zidan jamoasining birinchi bo‘limdagi kamchiliklarini yashirmadi.

«Albatta, qiyinchiliklar bo‘ldi, lekin bu o‘yinning bir qismi. Bunday o‘yinlar doimo uchrab turadi. Eng muhimi — xatolarni tuzatish, biz esa aynan shuni qildik va ajoyib ikkinchi bo‘lim o‘tkazdik».

Fransiya murabbiyining fikricha, jamoa tanaffusdan keyin uchrashuvga butunlay boshqa yondashuv bilan qaytgan.

«Birinchi bo‘limda bizga bir oz yetishmadi, lekin keyin o‘yinni butunlay o‘z tomonimizga burdik. Bu juda yoqimli his».

Bu kambek Fransiyaning ruhiy jihatdan ham tayyor ekanini ko‘rsatdi. Jamoa hisobda ortda qolayotganiga qaramay, shoshilmadi va ikkinchi bo‘limda bosimni tobora kuchaytirdi.

Zaxiradan tushganlar o‘yinni o‘zgartirdi

Zidan uchun uchrashuvdagi eng muhim qarorlardan biri — zaxiradagi futbolchilardan foydalanish bo‘ldi.

Due va Olise maydonga tushganidan keyin Fransiya hujumi sezilarli darajada jonlandi. Yakunda aynan ular Belgiya mudofaasini yorib o‘tishda hal qiluvchi rol o‘ynadi.

Zidanning o‘zi ham zaxiradan maydonga tushgan futbolchilarga qanday vazifa qo‘yilganini tushuntirdi.

«Biz o‘yin taqdirini o‘zgartirishga qodir ekanimizni bilardik, chunki ular yuqori mahoratli futbolchilar».

Bu gap Fransiyaning bugungi tarkibidagi muhim ustunliklardan birini ochib beradi.

Jamoa faqat asosiy tarkibdagi futbolchilarga bog‘lanib qolmagan. Uchrashuv taqdirini o‘zgartirishi mumkin bo‘lgan futbolchilar zaxirada ham bor.

13 daqiqa — to‘rtta gol

Fransiyaning kambeki raqamlarda yanada ta’sirli ko‘rinadi.

77-daqiqa — Due.

81-daqiqa — Sherki.

88-daqiqa — Olise.

90+1-daqiqa — Olise.

Ya’ni Fransiya 13 daqiqa ichida Belgiya darvozasiga to‘rtta gol urdi.

Bunday natija uchrashuv ssenariysini butunlay o‘zgartirdi. Belgiya 35-daqiqadan 77-daqiqaga qadar hisobda oldinda borgan bo‘lsa, yakunda 4:1 hisobida mag‘lub bo‘ldi.

Fransiya peshqadamlikni mustahkamladi

Belgiya ustidan qozonilgan g‘alaba Fransiyaga guruhdagi ochkolarini 10 taga yetkazish imkonini berdi.

4-turdan keyin jadval quyidagicha ko‘rinish oldi:

O‘rin

Terma jamoa

Ochko

1

Fransiya

10

2

Italiya

7

3

Belgiya

6

4

Turkiya

0

Italiya 7 ochko bilan ikkinchi o‘rinda bormoqda. Belgiya hisobida 6 ochko bor. Turkiya esa hozircha ochko jamg‘ara olmadi.

Fransiya uchun esa asosiy vazifa bajarildi — jamoa qiyin o‘yindan uch ochko bilan chiqdi va peshqadamligini yanada mustahkamladi.

Zidan davrida muhim signal

Belgiya ustidan qozonilgan g‘alaba Fransiya uchun oddiy uch ochkodan ko‘ra ko‘proq ahamiyat kasb etadi.

Chunki jamoa hisobda ortda qolgan paytda ham o‘z o‘yin uslubini yo‘qotmadi. Zidan aytganidek, futbolda qiyinchiliklar bo‘lishi tabiiy, ammo asosiysi — ulardan to‘g‘ri xulosa chiqarish.

Fransiya buni amalda ko‘rsatdi.

0:1 hisobidan keyin taslim bo‘lish o‘rniga jamoa bosimni kuchaytirdi. Zaxiradan tushgan futbolchilar esa o‘yin taqdirini o‘zgartirdi.

Natija — 13 daqiqada to‘rtta gol va 4:1 hisobidagi g‘alaba.

Zidan uchun eng muhim xulosa ham shu: Fransiyada nafaqat asosiy tarkib, balki zaxiradagi futbolchilar ham uchrashuv taqdirini hal qila oladi.

Agar «uch ranglilar» shu ruh va ishonchni keyingi bahslarga ham olib o‘ta olsa, Millatlar ligasida Fransiyaning maqsadi yanada yuqori bo‘lishi tabiiy.

FransiyaBelgiyaZidanMillatlar ligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiyadan tarixiy kambek: 76 ta teginish va 13 daqiqadagi shouFransiyadan tarixiy kambek: 76 ta teginish va 13 daqiqadagi shouBugun 06:45Fransiyada 14 daqiqalik shou: Millatlar ligasida kutilmagan natijalarFransiyada 14 daqiqalik shou: Millatlar ligasida kutilmagan natijalarBugun 06:26Fransiya va Italiyaning tarkibi ma’lum: Millatlar ligasida muhim bahslarFransiya va Italiyaning tarkibi ma’lum: Millatlar ligasida muhim bahslarKecha 22:59Manchini Fransiya bilan bahsdan so‘ng: «Donnarumma bizni qutqarib qoldi»Manchini Fransiya bilan bahsdan so‘ng: «Donnarumma bizni qutqarib qoldi»3 oktabr 11:06O‘zini xiyonatga uchragandek his qilmoqda: Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga qaytmaydiO‘zini xiyonatga uchragandek his qilmoqda: Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga qaytmaydi1 oktabr 16:04Aeroportdagi dramatik kecha: Jezush va Proensa Ronalduning ketishini to‘xtata olmadiAeroportdagi dramatik kecha: Jezush va Proensa Ronalduning ketishini to‘xtata olmadi1 oktabr 13:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?