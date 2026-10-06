Fransiyadan tarixiy kambek: 76 ta teginish va 13 daqiqadagi shou
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fransiya Millatlar ligasida Belgiyaga qarshi o‘yinda 0:1 hisobidan chiqib, 4:1 hisobida g‘alaba qozondi, bu g‘alabaning barcha to‘rtta goli so‘nggi 13 daqiqada kiritildi.
- Fransuz futbolchilari raqib jarima maydonida to‘pga 76 marta tegib, o‘z tarixida rekord o‘rnatdi, bu esa o‘yin davomida jamoaning ustunligini ko‘rsatdi.
- Zaxiradan tushgan Dezire Due, Rayan Sherki va ayniqsa Maykl Olise o‘yin taqdirini hal qilib, gol va assistlar bilan jamoa kambekida muhim rol o‘ynadi.
Fransiya terma jamoasi Millatlar ligasida Belgiyaga qarshi uchrashuvda haqiqiy iroda namoyish qildi. «Uch ranglilar» Standartdagi og‘ir vaziyatdan chiqib, Parijdagi bahsni 4:1 hisobida o‘z foydasiga hal qildi.
Biroq yakuniy hisob Fransiyaning o‘yin davomidagi ustunligini to‘liq ifodalab bermaydi. Belgiya 35-daqiqada Lukebakio orqali hisobni ochib, uzoq vaqt davomida g‘alabaga yaqin turgandi. Fransiya esa faqat 77-daqiqadan keyin o‘zgarib, qolgan vaqt ichida raqib darvozasiga to‘rtta gol urdi.
13 daqiqada hammasi o‘zgardi
Fransiyaning kambeki 77-daqiqada boshlandi.
Zaxiradan maydonga tushgan Dezire Due uzoq masofadan aniq zarba bilan hisobni tenglashtirdi. Oradan to‘rt daqiqa o‘tib, yana bir zaxira futbolchisi Rayan Sherki Fransiyani oldinga olib chiqdi.
Bu golda Maykl Olisening hissasi katta bo‘ldi.
Uchrashuvning so‘nggi daqiqalari esa aynan Olise benefisiga aylandi. «Bavariya» futbolchisi 88-daqiqada hisobni 3:1 qildi, 90+1-daqiqada esa dublini rasmiylashtirib, Fransiyaning yirik g‘alabasiga nuqta qo‘ydi.
Qizig‘i, Fransiyaning to‘rtta goli ham uchrashuvning so‘nggi 13 daqiqasida urildi. Opta ma’lumotlariga ko‘ra, milliy jamoa tarixida 15 daqiqadan kam vaqt ichida to‘rtta gol urish kamdan-kam kuzatilgan holatlardan biri hisoblanadi.
Fransiya raqib jarima maydonida rekord o‘rnatdi
Fransiyaning ikkinchi bo‘limdagi bosimi raqamlarda ham yaqqol ko‘rinadi.
Opta statistikasiga ko‘ra, fransuz futbolchilari Belgiyaning jarima maydonida to‘pga 76 marta tegingan. Bu mazkur statistika yuritila boshlanganidan buyon Fransiya terma jamoasi uchun mutlaq rekord hisoblanadi.
Taqqoslash uchun, Belgiya futbolchilari Fransiyaning jarima maydonida to‘pga atigi 8 marta tegingan.
Umuman, Fransiya 23 ta zarba yo‘llagan bo‘lsa, Belgiyada bu ko‘rsatkich 5 ta bo‘lgan. To‘p nazoratida ham mezbonlar yaqqol ustunlik qildi — 66 foizga 34 foiz.
Shuning uchun Fransiyaning g‘alabasi tasodifiy natija emas. Jamoa uzoq vaqt davomida raqib mudofaasini bosim ostida ushlab turdi va yakunda bu ustunlikni hisobga aylantira oldi.
Zaxiradan tushganlar o‘yinni o‘zgartirdi
Fransiyaning kambekida Zinedin Zidan qabul qilgan qarorlar ham muhim rol o‘ynadi.
Dezire Due, Rayan Sherki va Maykl Olise zaxiradan maydonga tushganidan keyin Fransiya hujumi butunlay boshqa qiyofaga kirdi. Uch futbolchi ham gollarga bevosita ta’sir ko‘rsatdi.
Ayniqsa Olisening samaradorligi e’tiborga molik. U maydonga tushganidan keyin ikki marta raqib darvozasini ishg‘ol qildi va yana bir golda assistentlik qildi.
Due esa gol urib, Olisega ikki marta golli uzatma berdi.
Shu tariqa, Fransiyaning zaxirasidagi futbolchilar uchrashuv taqdirini hal qiluvchi kuchga aylandi.
Zidan davridagi Fransiya ishonch bilan bormoqda
Belgiya ustidan qozonilgan g‘alaba Zinedin Zidan uchun Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi sifatidagi dastlabki uy g‘alabasi bo‘ldi. Uning jamoasi Millatlar ligasida hali mag‘lubiyatga uchramagan.
Fransiya to‘rt turdan keyin 10 ochko bilan A ligasi 1-guruhida peshqadamlik qilmoqda.
Guruhdagi vaziyat quyidagicha:
Jamoa
Ochko
Fransiya
10
Italiya
7
Belgiya
6
Turkiya
0
Italiya ham 4-turda Turkiyani 3:1 hisobida mag‘lub etib, ikkinchi o‘ringa ko‘tarildi. Belgiya 6 ochko bilan uchinchi, Turkiya esa hali ochko jamg‘ara olmagan holda so‘nggi o‘rinda.
Fransiyaning yangi qiyofasi
Zidan davrining dastlabki bosqichida Fransiya hali mukammal ko‘rinishda emas. Belgiyaga qarshi uchrashuvning katta qismida jamoa hujumda aniqlik yetishmasligidan qiynaldi.
Ammo eng muhim jihat — jamoa qiyin vaziyatda taslim bo‘lmadi.
0:1 hisobida ortda borayotgan Fransiya so‘nggi daqiqalarda raqibni butunlay o‘z jarima maydoniga qamab qo‘ydi. Natijada 13 daqiqada to‘rtta gol urildi.
Bu natija Fransiyaning nafaqat individual iqtidorini, balki zaxira imkoniyatlari va o‘yin davomida vaziyatni o‘zgartira olish salohiyatini ham ko‘rsatdi.
76 ta teginish — rekord. 23 ta zarba — bosim. 13 daqiqa — to‘rtta gol. 4:1 — Zidan davridagi muhim g‘alaba.
Fransiya shu tarzda Millatlar ligasida peshqadamlikni yanada mustahkamladi va yangi murabbiy qo‘l ostidagi eng ta’sirli kechalaridan birini o‘tkazdi.
Izohlar 0
…