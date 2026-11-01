Bektemir Meliqo‘ziyev jamoasi Mungiyaning kamar uchun jangiga nega ruxsat berganini aytdi

·7·Sport
Bektemir Meliqo‘ziyev jamoasi Mungiyaning kamar uchun jangiga nega ruxsat berganini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • WBA tashkiloti Saul «Kanelo»
  • Alvares va Turki Alalshayxning iltimosiga ko‘ra, Xayme Mungiyaga Nikita Zonga qarshi chempionlik jangi o‘tkazish uchun ruxsat berdi.
  • Bektemir Meliqo‘ziyev jamoasi ushbu qarorga rozi bo‘lish evaziga Mungiya va Zon jangi g‘olibi keyingi bahsni aynan o‘zbekistonlik bokschi bilan o‘tkazishi bo‘yicha yozma kafolat oldi.
  • Agar Meliqo‘ziyev tomoni rad javobini berganida, u «Regular» kamar uchun jang qilishdek noqulay shartlarga qolishi mumkin edi.

Professional boksning supero‘rta vazn toifasida kutilmagan sahna orti voqealari yuz berdi. O‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi Bektemir Meliqo‘ziyev WBA chempionlik kamariga rasmiy majburiy da’vogar bo‘lib turgan bir paytda, tashkilot Xayme Mungiyaga Nikita Zonga qarshi titul jangi o‘tkazishga maxsus ruxsat berdi. Mazkur qaror boks olamida turli savollarni keltirib chiqargan edi.

Insayder Jalol Ahmedov taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, Meliqo‘ziyevning menejerlar guruhi ushbu vaziyatga nima sabab bo‘lgani va qanday shartlar evaziga unga rozilik berilganini batafsil ochiqladi.

Alvares va Alalshayx omili: WBA nima uchun yon berdi?

Ma’lum bo‘lishicha, Mungiya va Zon o‘rtasidagi bahsni aynan chempionlik maqomida tashkil etish tashabbusi bilan jahon boksining eng nufuzli shaxslari chiqqan:

  • Tashkilotchilarning rasmiy iltimosi: Super yulduz Saul «Kanelo» Alvares va Saudiya Arabistoni ko‘ngilochar bosh boshqarmasi rahbari Turki Alalshayx WBA rahbariyatiga bevosita murojaat qilib, mazkur jangga chempionlik kamarini qo‘yishni so‘ragan;

  • WBA'ning manfaatlari: Tashkilot Alvares va Alalshayx kabi qudratli hamkorlar bilan aloqalarni buzishni istamagan va natijada Meliqo‘ziyev jamoasi bilan muayyan shartlar asosida kelishuvga erishish yo‘lini tanlagan.

O‘zbek bokschisi rad javobi bersa nima bo‘lardi?

Menejerlarning tushuntirishicha, agar Meliqo‘ziyev tomoni bu taklifni qat’iy rad etganida, vaziyat Bektemir uchun qulay bo‘lmagan ssenariylar bo‘yicha rivojlanishi mumkin edi:

  1. Mungiya — Zon bahsi oddiy reyting jangi sifatida o‘tkazilishi mumkin edi;

  2. Eng xavfli ehtimol: Mungiyaga WBA «Super» chempion maqomi berilib, Bektemirga bo‘sh qolgan «Regular» (oddiy) kamar uchun jang taklif qilinishi xavfi mavjud edi.

Hal qiluvchi shart: Meliqo‘ziyev g‘olibga qarshi ringga chiqadi

Bunday murakkab sharoitda Bektemir Meliqo‘ziyev va uning jamoasi uzoqni ko‘zlagan holda eng foydali qarorni qabul qildi. Ular ruxsat berish evaziga tashkilot va investorlardan rasmiy yozma kafolat talab qilib oldilar:

Asosiy shart: Xayme Mungiya va Nikita Zon jangida g‘olib chiqqan bokschi o‘zining keyingi jangini hech qanday istisnosiz aynan Bektemir Meliqo‘ziyevga qarshi o‘tkazishga majbur bo‘ladi.

Shu tariqa, o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi o‘zining 1-raqamli majburiy da’vogar maqomini saqlab qoldi va keyingi navbatda to‘g‘ridan to‘g‘ri jahon chempionlik kamari uchun mutlaq jang huquqini kafolatladi.

Bektemir Meliqo‘ziyevWBASaul AlvaresTurki Alalshayx
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Titul jangi oldidan sinov: Bektemir Meliqo‘ziyevning yangi jangi tafsilotlariTitul jangi oldidan sinov: Bektemir Meliqo‘ziyevning yangi jangi tafsilotlariKecha 17:55Meliqo‘ziyev kutib turadimi?: Mungiyaning Zon bilan kamar himoyasi jangi e’lon qilindiMeliqo‘ziyev kutib turadimi?: Mungiyaning Zon bilan kamar himoyasi jangi e’lon qilindi14 oktabr 13:47WBA Mungiya va Nikita Zon o‘rtasidagi chempionlik jangini tasdiqlamadiWBA Mungiya va Nikita Zon o‘rtasidagi chempionlik jangini tasdiqlamadi10 oktabr 07:00Bektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangidan chetlatildi, Mungiyaga qulay raqib topildiBektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangidan chetlatildi, Mungiyaga qulay raqib topildi9 oktabr 08:17Do‘smatov qayerga g‘oyib bo‘ldi? WBA reytingida o‘zbek bokschilari bo‘yicha shov-shuvli o‘zgarishlarDo‘smatov qayerga g‘oyib bo‘ldi? WBA reytingida o‘zbek bokschilari bo‘yicha shov-shuvli o‘zgarishlar8 oktabr 21:55Bektemir Meliqo‘ziyev chempion bilan jangdagi misli ko‘rilmagan yon berishlarini oshkor qildiBektemir Meliqo‘ziyev chempion bilan jangdagi misli ko‘rilmagan yon berishlarini oshkor qildi8 oktabr 21:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi