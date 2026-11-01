Bektemir Meliqo‘ziyev jamoasi Mungiyaning kamar uchun jangiga nega ruxsat berganini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- WBA tashkiloti Saul «Kanelo»
- Alvares va Turki Alalshayxning iltimosiga ko‘ra, Xayme Mungiyaga Nikita Zonga qarshi chempionlik jangi o‘tkazish uchun ruxsat berdi.
- Bektemir Meliqo‘ziyev jamoasi ushbu qarorga rozi bo‘lish evaziga Mungiya va Zon jangi g‘olibi keyingi bahsni aynan o‘zbekistonlik bokschi bilan o‘tkazishi bo‘yicha yozma kafolat oldi.
- Agar Meliqo‘ziyev tomoni rad javobini berganida, u «Regular» kamar uchun jang qilishdek noqulay shartlarga qolishi mumkin edi.
Professional boksning supero‘rta vazn toifasida kutilmagan sahna orti voqealari yuz berdi. O‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi Bektemir Meliqo‘ziyev WBA chempionlik kamariga rasmiy majburiy da’vogar bo‘lib turgan bir paytda, tashkilot Xayme Mungiyaga Nikita Zonga qarshi titul jangi o‘tkazishga maxsus ruxsat berdi. Mazkur qaror boks olamida turli savollarni keltirib chiqargan edi.
Insayder Jalol Ahmedov taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, Meliqo‘ziyevning menejerlar guruhi ushbu vaziyatga nima sabab bo‘lgani va qanday shartlar evaziga unga rozilik berilganini batafsil ochiqladi.
Alvares va Alalshayx omili: WBA nima uchun yon berdi?
Ma’lum bo‘lishicha, Mungiya va Zon o‘rtasidagi bahsni aynan chempionlik maqomida tashkil etish tashabbusi bilan jahon boksining eng nufuzli shaxslari chiqqan:
Tashkilotchilarning rasmiy iltimosi: Super yulduz Saul «Kanelo» Alvares va Saudiya Arabistoni ko‘ngilochar bosh boshqarmasi rahbari Turki Alalshayx WBA rahbariyatiga bevosita murojaat qilib, mazkur jangga chempionlik kamarini qo‘yishni so‘ragan;
WBA'ning manfaatlari: Tashkilot Alvares va Alalshayx kabi qudratli hamkorlar bilan aloqalarni buzishni istamagan va natijada Meliqo‘ziyev jamoasi bilan muayyan shartlar asosida kelishuvga erishish yo‘lini tanlagan.
O‘zbek bokschisi rad javobi bersa nima bo‘lardi?
Menejerlarning tushuntirishicha, agar Meliqo‘ziyev tomoni bu taklifni qat’iy rad etganida, vaziyat Bektemir uchun qulay bo‘lmagan ssenariylar bo‘yicha rivojlanishi mumkin edi:
Mungiya — Zon bahsi oddiy reyting jangi sifatida o‘tkazilishi mumkin edi;
Eng xavfli ehtimol: Mungiyaga WBA «Super» chempion maqomi berilib, Bektemirga bo‘sh qolgan «Regular» (oddiy) kamar uchun jang taklif qilinishi xavfi mavjud edi.
Hal qiluvchi shart: Meliqo‘ziyev g‘olibga qarshi ringga chiqadi
Bunday murakkab sharoitda Bektemir Meliqo‘ziyev va uning jamoasi uzoqni ko‘zlagan holda eng foydali qarorni qabul qildi. Ular ruxsat berish evaziga tashkilot va investorlardan rasmiy yozma kafolat talab qilib oldilar:
Asosiy shart: Xayme Mungiya va Nikita Zon jangida g‘olib chiqqan bokschi o‘zining keyingi jangini hech qanday istisnosiz aynan Bektemir Meliqo‘ziyevga qarshi o‘tkazishga majbur bo‘ladi.
Shu tariqa, o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi o‘zining 1-raqamli majburiy da’vogar maqomini saqlab qoldi va keyingi navbatda to‘g‘ridan to‘g‘ri jahon chempionlik kamari uchun mutlaq jang huquqini kafolatladi.
Izohlar 0
…