Bektemir Meliqo‘ziyev WBA chempioni Xayme Mungiyaning pullik taklifini rad etdi

·48·Sport
Bektemir Meliqo‘ziyev WBA chempioni Xayme Mungiyaning pullik taklifini rad etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • WBA chempioni Xayme Mungiya jamoasi Bektemir Meliqo‘ziyevga majburiy jangni ortga surish uchun moliyaviy kompensatsiya taklif qildi.
  • Bektemir Meliqo‘ziyev bu taklifni rad etib, sport prinsiplari va qoidalarini pulga almashtirmasligini bildirdi.
  • Uning asosiy maqsadi WBA chempionlik kamarini O‘zbekistonga olib kelishdir.
  • WBA 21 oktyabrgacha tomonlarga kelishuvga erishish uchun muddat bergan, aks holda promouterlik savdosi o‘tkaziladi.

Professional boksning super o‘rta vazn toifasida kutilayotgan yilning eng qaynoq janglaridan biri atrofida keskinlik kuchaydi. WBA yo‘nalishi bo‘yicha amaldagi jahon chempioni, meksikalik Xayme Mungiya va ushbu kamarga rasmiy da’vogar bo‘lgan o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi Bektemir Meliqo‘ziyev o‘rtasidagi muzokaralar kutilmagan tus oldi.

Meksikalik bokschi jamoasi ushbu majburiy himoya jangini ortga surish maqsadida Bektemirga moliyaviy kompensatsiya taklif qilgan, biroq hamyurtimizning qat’iy pozitsiyasi chempion rejalarini chipakka chiqardi.

Mungiyaning hiylasi: Navbatdan tashqari jang va «kutish puli»

Meksika tomoni rasmiy da’vogar bilan bo‘ladigan qiyin to‘qnashuvni chetlab o‘tishga urinmoqda:

  • Muqobil raqib tanlovi: Xayme Mungiya shtabi Meliqo‘ziyev bilan ringga ko‘tarilishdan avval Keyber Gonsalesga qarshi ixtiyoriy jang o‘tkazish niyatida ekanini bildirgan;

  • «Step-aside» taklifi: Ushbu rejani amalga oshirish uchun ular Bektemir Meliqo‘ziyevga navbatini vaqtincha bo‘shatib, kutib turishi uchun maxsus pul (step-aside money) taklif qilishgan;

  • Xavfdan qochish urinishi: Ekspertlar Mungiyaning bu qadamini o‘zbek bokschisining og‘ir zarbalaridan xavfsirash va kamarni yo‘qotish xavfini kamaytirish istagi bilan baholamoqda.

«Qoidalar hurmat qilinishi shart»: Bektemirning qat’iy javobi

Bektemir Meliqo‘ziyev meksikaliklarning bu taklifini keskin rad etib, sport prinsiplari va qoidalarini pulga almashtirmasligini ochiq bildirdi:

  • Moddiyat emas, chempionlik muhim: «Qoidalarni hurmat qilish kerak. Men hatto tekinga bo‘lsa ham jang qilishga tayyorman!» — deya ta’kidladi Meliqo‘ziyev;

  • Shon-sharaf birinchi o‘rinda: O‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi uchun asosiy maqsad daromad topish emas, balki ringga chiqib WBA chempionlik kamarini O‘zbekistonga olib kelish ekanini yana bir bor isbotladi.

WBA talabi va muhlat: Promouterlik savdosiga oz qoldi

Butunjahon boks assotsiatsiyasi (WBA) tomonlarga aniq vaqt chegaralarini belgilab bergan:

  • Rasmiy buyruq: Tashkilot 21 sentyabr kuni Mungiya – Meliqo‘ziyev jangini tashkil etish bo‘yicha rasmiy buyruq chiqargan edi;

  • So‘nggi muddat — 21 oktyabr: Ikki bokschi promouterlariga o‘zaro kelishuvga erishish uchun joriy yilning 21 oktyabrigacha vaqt berilgan;

  • Promouterlik savdosi (purse bid): Agar belgilangan muddat ichida tomonlar muzokaralarda murosaga kelmasa, jangni o‘tkazish huquqini sotib olish uchun rasmiy ochiq savdo sanasi e’lon qilinadi va eng ko‘p mablag‘ taklif qilgan tomon jangni o‘z xohishicha tashkillashtiradi.

Mungiyaning jangni ortga surish harakatlariga qaramay, Bektemir Meliqo‘ziyevning bu qadar jangovar va qat’iyatli kayfiyati ushbu chempionlik jangiga bo‘lgan global qiziqishni yanada oshirib yubordi. Hozirda barchaning nigohi 21 oktyabr kuni yakunlanadigan muzokaralar muddatiga qaratilgan.

Xayme MungiyaBektemir Meliqo‘ziyevWBA chempionligisuper o‘rta vazn
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bektemir Meliqo‘ziyev chempion bilan jangdagi misli ko‘rilmagan yon berishlarini oshkor qildiBektemir Meliqo‘ziyev chempion bilan jangdagi misli ko‘rilmagan yon berishlarini oshkor qildiBugun 21:46Bektemir Meliqo‘ziyev WBA va Xayme Mungiyani hurmatsizlikda ayblab, ochiq jangga chorladiBektemir Meliqo‘ziyev WBA va Xayme Mungiyani hurmatsizlikda ayblab, ochiq jangga chorladiKecha 07:51Buyruq chiqdi»: Bektemir Meliqo‘ziyev - Xayme Mungiya chempionlik jangi rasman tasdiqlandiBuyruq chiqdi»: Bektemir Meliqo‘ziyev - Xayme Mungiya chempionlik jangi rasman tasdiqlandi22 sentabr 15:20Buzilgan kelishuv: Bektemir Meliqo‘ziyev WBA va Mungiyaga ochiq isyon ko‘tardi!Buzilgan kelishuv: Bektemir Meliqo‘ziyev WBA va Mungiyaga ochiq isyon ko‘tardi!6 sentabr 16:42Bektemir Meliqo‘ziyevga AQSHlik bokschidan chaqiruv: eski jang tiriladimi?Bektemir Meliqo‘ziyevga AQSHlik bokschidan chaqiruv: eski jang tiriladimi?4 avgust 13:49Bektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangi o‘tkazmoqchi: Xayme Mungiyaga rasmiy taklif yuborildiBektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangi o‘tkazmoqchi: Xayme Mungiyaga rasmiy taklif yuborildi8 sentabr 12:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?