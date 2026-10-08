Bektemir Meliqo‘ziyev WBA chempioni Xayme Mungiyaning pullik taklifini rad etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- WBA chempioni Xayme Mungiya jamoasi Bektemir Meliqo‘ziyevga majburiy jangni ortga surish uchun moliyaviy kompensatsiya taklif qildi.
- Bektemir Meliqo‘ziyev bu taklifni rad etib, sport prinsiplari va qoidalarini pulga almashtirmasligini bildirdi.
- Uning asosiy maqsadi WBA chempionlik kamarini O‘zbekistonga olib kelishdir.
- WBA 21 oktyabrgacha tomonlarga kelishuvga erishish uchun muddat bergan, aks holda promouterlik savdosi o‘tkaziladi.
Professional boksning super o‘rta vazn toifasida kutilayotgan yilning eng qaynoq janglaridan biri atrofida keskinlik kuchaydi. WBA yo‘nalishi bo‘yicha amaldagi jahon chempioni, meksikalik Xayme Mungiya va ushbu kamarga rasmiy da’vogar bo‘lgan o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi Bektemir Meliqo‘ziyev o‘rtasidagi muzokaralar kutilmagan tus oldi.
Meksikalik bokschi jamoasi ushbu majburiy himoya jangini ortga surish maqsadida Bektemirga moliyaviy kompensatsiya taklif qilgan, biroq hamyurtimizning qat’iy pozitsiyasi chempion rejalarini chipakka chiqardi.
Mungiyaning hiylasi: Navbatdan tashqari jang va «kutish puli»
Meksika tomoni rasmiy da’vogar bilan bo‘ladigan qiyin to‘qnashuvni chetlab o‘tishga urinmoqda:
Muqobil raqib tanlovi: Xayme Mungiya shtabi Meliqo‘ziyev bilan ringga ko‘tarilishdan avval Keyber Gonsalesga qarshi ixtiyoriy jang o‘tkazish niyatida ekanini bildirgan;
«Step-aside» taklifi: Ushbu rejani amalga oshirish uchun ular Bektemir Meliqo‘ziyevga navbatini vaqtincha bo‘shatib, kutib turishi uchun maxsus pul (step-aside money) taklif qilishgan;
Xavfdan qochish urinishi: Ekspertlar Mungiyaning bu qadamini o‘zbek bokschisining og‘ir zarbalaridan xavfsirash va kamarni yo‘qotish xavfini kamaytirish istagi bilan baholamoqda.
«Qoidalar hurmat qilinishi shart»: Bektemirning qat’iy javobi
Bektemir Meliqo‘ziyev meksikaliklarning bu taklifini keskin rad etib, sport prinsiplari va qoidalarini pulga almashtirmasligini ochiq bildirdi:
Moddiyat emas, chempionlik muhim: «Qoidalarni hurmat qilish kerak. Men hatto tekinga bo‘lsa ham jang qilishga tayyorman!» — deya ta’kidladi Meliqo‘ziyev;
Shon-sharaf birinchi o‘rinda: O‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi uchun asosiy maqsad daromad topish emas, balki ringga chiqib WBA chempionlik kamarini O‘zbekistonga olib kelish ekanini yana bir bor isbotladi.
WBA talabi va muhlat: Promouterlik savdosiga oz qoldi
Butunjahon boks assotsiatsiyasi (WBA) tomonlarga aniq vaqt chegaralarini belgilab bergan:
Rasmiy buyruq: Tashkilot 21 sentyabr kuni Mungiya – Meliqo‘ziyev jangini tashkil etish bo‘yicha rasmiy buyruq chiqargan edi;
So‘nggi muddat — 21 oktyabr: Ikki bokschi promouterlariga o‘zaro kelishuvga erishish uchun joriy yilning 21 oktyabrigacha vaqt berilgan;
Promouterlik savdosi (purse bid): Agar belgilangan muddat ichida tomonlar muzokaralarda murosaga kelmasa, jangni o‘tkazish huquqini sotib olish uchun rasmiy ochiq savdo sanasi e’lon qilinadi va eng ko‘p mablag‘ taklif qilgan tomon jangni o‘z xohishicha tashkillashtiradi.
Mungiyaning jangni ortga surish harakatlariga qaramay, Bektemir Meliqo‘ziyevning bu qadar jangovar va qat’iyatli kayfiyati ushbu chempionlik jangiga bo‘lgan global qiziqishni yanada oshirib yubordi. Hozirda barchaning nigohi 21 oktyabr kuni yakunlanadigan muzokaralar muddatiga qaratilgan.
Izohlar 0
…