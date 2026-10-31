Titul jangi oldidan sinov: Bektemir Meliqo‘ziyevning yangi jangi tafsilotlari
Ikkinchi o‘rta vazn toifasida WBA chempionlik kamari uchun rasmiy va majburiy da’vogar hisoblangan o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi Bektemir Meliqo‘ziyevning navbatdagi jangi yuzasidan tafsilotlar ochiqlandi. Hamyurtimiz katta titul jangini kutish barobarida sport formasini saqlab qolish maqsadida yaqin kunlarda yana bir bor ringga ko‘tariladi.
Meliqo‘ziyev 6 noyabr kuni Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida tashkil etiladigan nufuzli Muka Boxing professional boks oqshomida jang o‘tkazadi.
Chempionlik bahsi oldidan oraliq jang: Reja qanday?
O‘zbekistonlik bokschining ushbu jangi uning karyerasidagi eng muhim to‘qnashuv oldidan oxirgi tayyorgarlik bosqichi bo‘lib xizmat qiladi:
Asosiy maqsad saqlanib qolgan: Bektemir Meliqo‘ziyev mazkur vaznda meksikalik yulduz Xayme Mungiyaning Nikita Zonga qarshi jangidan so‘ng bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan bosh chempionlik (titul) jangini kutmoqda;
Ring amaliyoti: Uzoq vaqt jangsiz qolib ketmaslik va kurashchanlik kayfiyatini saqlab qolish uchun bokschimiz jamoasi ushbu oraliqda qo‘shimcha jang o‘tkazishga qaror qilgan;
Raqib masalasi: Meliqo‘ziyevning 6 noyabrdagi ehtimoliy raqibi nomi hozircha ochiqlanmagan, biroq promouterlar yaqin kunlarda raqib nomini rasman e’lon qilishi kutilmoqda.
Dubaydagi ushbu bahs Bektemir uchun WBA reytingidagi mutlaq yetakchilik maqomini mustahkamlash va jahon chempionlik kamari uchun kechadigan katta sinov oldidan muhim tramplin bo‘ladi.
Izohlar 0
…