Titul jangi oldidan sinov: Bektemir Meliqo‘ziyevning yangi jangi tafsilotlari

·57·Sport
Titul jangi oldidan sinov: Bektemir Meliqo‘ziyevning yangi jangi tafsilotlari

Ikkinchi o‘rta vazn toifasida WBA chempionlik kamari uchun rasmiy va majburiy da’vogar hisoblangan o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi Bektemir Meliqo‘ziyevning navbatdagi jangi yuzasidan tafsilotlar ochiqlandi. Hamyurtimiz katta titul jangini kutish barobarida sport formasini saqlab qolish maqsadida yaqin kunlarda yana bir bor ringga ko‘tariladi.

Meliqo‘ziyev 6 noyabr kuni Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida tashkil etiladigan nufuzli Muka Boxing professional boks oqshomida jang o‘tkazadi.

Chempionlik bahsi oldidan oraliq jang: Reja qanday?

O‘zbekistonlik bokschining ushbu jangi uning karyerasidagi eng muhim to‘qnashuv oldidan oxirgi tayyorgarlik bosqichi bo‘lib xizmat qiladi:

  • Asosiy maqsad saqlanib qolgan: Bektemir Meliqo‘ziyev mazkur vaznda meksikalik yulduz Xayme Mungiyaning Nikita Zonga qarshi jangidan so‘ng bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan bosh chempionlik (titul) jangini kutmoqda;

  • Ring amaliyoti: Uzoq vaqt jangsiz qolib ketmaslik va kurashchanlik kayfiyatini saqlab qolish uchun bokschimiz jamoasi ushbu oraliqda qo‘shimcha jang o‘tkazishga qaror qilgan;

  • Raqib masalasi: Meliqo‘ziyevning 6 noyabrdagi ehtimoliy raqibi nomi hozircha ochiqlanmagan, biroq promouterlar yaqin kunlarda raqib nomini rasman e’lon qilishi kutilmoqda.

Dubaydagi ushbu bahs Bektemir uchun WBA reytingidagi mutlaq yetakchilik maqomini mustahkamlash va jahon chempionlik kamari uchun kechadigan katta sinov oldidan muhim tramplin bo‘ladi.

Bektemir Meliqo‘ziyevWBAMuka Boxingprofessional boks
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meliqo‘ziyev kutib turadimi?: Mungiyaning Zon bilan kamar himoyasi jangi e’lon qilindiMeliqo‘ziyev kutib turadimi?: Mungiyaning Zon bilan kamar himoyasi jangi e’lon qilindi14 oktabr 13:47WBA Mungiya va Nikita Zon o‘rtasidagi chempionlik jangini tasdiqlamadiWBA Mungiya va Nikita Zon o‘rtasidagi chempionlik jangini tasdiqlamadi10 oktabr 07:00Bektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangidan chetlatildi, Mungiyaga qulay raqib topildiBektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangidan chetlatildi, Mungiyaga qulay raqib topildi9 oktabr 08:17Do‘smatov qayerga g‘oyib bo‘ldi? WBA reytingida o‘zbek bokschilari bo‘yicha shov-shuvli o‘zgarishlarDo‘smatov qayerga g‘oyib bo‘ldi? WBA reytingida o‘zbek bokschilari bo‘yicha shov-shuvli o‘zgarishlar8 oktabr 21:55Bektemir Meliqo‘ziyev chempion bilan jangdagi misli ko‘rilmagan yon berishlarini oshkor qildiBektemir Meliqo‘ziyev chempion bilan jangdagi misli ko‘rilmagan yon berishlarini oshkor qildi8 oktabr 21:46Bektemir Meliqo‘ziyev WBA va Xayme Mungiyani hurmatsizlikda ayblab, ochiq jangga chorladiBektemir Meliqo‘ziyev WBA va Xayme Mungiyani hurmatsizlikda ayblab, ochiq jangga chorladi7 oktabr 07:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi