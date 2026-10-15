Enso Mareskaning taktik xatosi: Ekspertlar PSJga qarshi o‘yinda kimlarni tanqid qildi?

·120·Sport
Enso Mareskaning taktik xatosi: Ekspertlar PSJga qarshi o‘yinda kimlarni tanqid qildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti»
  • PSJga qarshi Yevropa Chempionlar Ligasi o‘yinida 2:4 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
  • Britaniyaning esteemedkompany.com portali ekspertlari Abduqodir Husanovning o‘ng qanot himoyachisi sifatida o‘ynagan birinchi bo‘limdagi qiyinchiliklarini, ayniqsa, o‘zi mas’ul bo‘lgan qanotdan kiritilgan dastlabki ikki golni ta’kidladi.

Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining markaziy uchrashuvida «Manchester Siti» o‘z maydonida amaldagi chempion Fransiyaning «PSJ» jamoasiga 2:4 hisobida imkoniyatni boy berdi. Uchrashuvdan so‘ng «shaharliklar»ga yaqin bo‘lgan Britaniyaning nufuzli tahliliy portali esteemedkompany.com ekspertlari bahsda qatnashgan barcha futbolchilarning harakatlarini tahlil qilib, 10 ballik tizimda baholab chiqdi.

Tahlilchilar O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanovning ikki bo‘limdagi ikki xil ampluasiga alohida to‘xtaldi.

Abduqodir Husanov — 5/10: Pozitsiya almashinuvi va ikki xil bo‘lim

Britaniya nashri o‘zbekistonlik iqtidor sohibining harakatlarini quyidagicha izohladi:

  • Birinchi bo‘limdagi og‘ir sinov: Husanov o‘zi uchun noodatiy bo‘lgan o‘ng qanot himoyachisi rolida maydonga tushdi va PSJning chap qanotdagi tezkor bosimi ostida jiddiy qiyinchiliklarga duch keldi. Dastlabki ikkita gol aynan u mas’ul bo‘lgan qanot zonasidan uyushtirilgan hujumlar oqibatida darvozaga kiritildi;

  • Markazga qaytish va barqarorlik: Ikkinchi bo‘limda murabbiylar shtabi o‘yini qovushmagan sardor Ruben Diashni almashtirgach, Husanov o‘zining tabiiy pozitsiyasi — markaziy himoyaga o‘tkazildi. Mudofaa markazida u ancha sovuqqon va ishonchli to‘p surdi, ammo birinchi bo‘limdagi qanot muammolari uning yakuniy 5 ball olishiga sabab bo‘ldi.

Mudofaa va darvoza: Raqib bosimi oldidagi parokandalik

Mezbonlarning orqa chizig‘i birinchi 45 daqiqalikda parijliklarning pressingiga dosh bera olmadi:

  • Janluiji Donnarumma (5/10): Italyan posboni uchrashuv so‘nggida penaltini qaytargan bo‘lsa-da, o‘tkazib yuborilgan to‘rtta to‘pning ikkitasida undan yaxshiroq harakat kutilgan edi;

  • Ruben Diash (5/10): Jamoa sardori PSJning kuchli pressingi ostida dovdirab qoldi va tanaffusdayoq zaxiraga olindi;

  • Mark Gexi (5,5/10): Dastlabki bo‘limda qiynaldi, biroq ikkinchi bo‘limda o‘yinini biroz o‘nglay oldi;

  • Yoshko Gvardiol (6/10): Chap qanotdan oldinga chiqib, hujumlarda faol xavf yaratdi.

Maydon markazi va hujum chizig‘i: Kimlar porladi, kim oqsadi?

O‘yin taqdiri maydon markazi va oldingi chiziqdagi harakatlar bilan chambarchas bog‘liq bo‘ldi:

  • Rayan Sherki (4,5/10) — eng past baho: O‘yin tempiga umuman kirisha olmadi, juda ko‘p to‘p yo‘qotdi va tanaffusda maydonni tark etdi;

  • Erling Xoland (8,5/10): Ikkita chiroyli gol urib, jamoasini o‘yinga qaytarishga urindi. Ekspertlar fikricha, boshqa bir kechada u bemalol poker qayd etishi mumkin edi;

  • Elliot Anderson (7,5/10) va Enso Fernandes (6,5/10): Birinchi bo‘limdagi og‘ir muhitdan so‘ng ikkinchi bo‘limda ancha mazmunli o‘yin namoyish etishdi;

  • Antuan Semeno va Jeremi Doku (6/10): Ko‘p mehnat qildi, biroq so‘nggi qarorlar va yakuniy zarbalarda aniqlik yetishmadi.

Zaxiradan tushgan qahramonlar: O‘yinni o‘zgartirgan kuchlar

Ikkinchi bo‘limda maydonga tushgan futbolchilar «Siti» o‘yiniga yangi nafas olib kirdi:

  • Ayyub Buaddi (8,5/10): 18 yoshli iste’dod maydon markazini nazorat ostiga olib, eng yuqori saviyadagi raqibga qarshi erkin harakat qildi;

  • Iliman Ndiaye (8,5/10): Chap qanotni jonlantirdi, PSJ mudofaasiga katta muammo tug‘dirib, bitta golli uzatma muallifi bo‘ldi;

  • Mateush Nunesh (7,5/10): O‘ng qanot himoyasida paydo bo‘lib, qanotdagi barcha teshiklarni yopdi va himoyaga ishonch bag‘ishladi. Nashr fikricha, keyingi o‘yinlarda aynan Nuneshga o‘ng qanotda boshlang‘ich imkoniyat berilishi kerak.

Britaniya matbuotining ushbu tahlili Mareskaning dastlabki taktik rejasi va tarkib tanlovidagi xatolar parijliklarga qarshi o‘yinda qimmatga tushganini ko‘rsatmoqda.

Manchester SitiPSJAbduqodir HusanovYevropa Chempionlar Ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Husanov o‘ynagan bahsda “Siti”ning eng yaxshi va eng yomon futbolchilari kimlar bo‘ldi?Husanov o‘ynagan bahsda “Siti”ning eng yaxshi va eng yomon futbolchilari kimlar bo‘ldi?Bugun 07:04“Siti” PSJdan 4 ta gol o‘tkazdi, «Real»dan super kambek: YECHLda 2-tur yakunlari“Siti” PSJdan 4 ta gol o‘tkazdi, «Real»dan super kambek: YECHLda 2-tur yakunlariBugun 06:44Manchester Siti — PSJ: tarkiblar va jonli matnManchester Siti — PSJ: tarkiblar va jonli matnKecha 23:41Luis Enrike «Manchester Siti»ning 115 ta ayblovi va bugungi supero‘yin haqida gapirdiLuis Enrike «Manchester Siti»ning 115 ta ayblovi va bugungi supero‘yin haqida gapirdiKecha 17:52«Manchester Siti» va «PSJ» bugun kuch sinashadi — tarixiy qarama-qarshilikda kim ustun?«Manchester Siti» va «PSJ» bugun kuch sinashadi — tarixiy qarama-qarshilikda kim ustun?Kecha 14:15«Etixad»da kutilmagan mehmon: Gvardiola “Manchester Siti” — “PSJ” bahsiga keladimi?«Etixad»da kutilmagan mehmon: Gvardiola “Manchester Siti” — “PSJ” bahsiga keladimi?13 oktabr 19:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...