Enso Mareskaning taktik xatosi: Ekspertlar PSJga qarshi o‘yinda kimlarni tanqid qildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti»
- PSJga qarshi Yevropa Chempionlar Ligasi o‘yinida 2:4 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
- Britaniyaning esteemedkompany.com portali ekspertlari Abduqodir Husanovning o‘ng qanot himoyachisi sifatida o‘ynagan birinchi bo‘limdagi qiyinchiliklarini, ayniqsa, o‘zi mas’ul bo‘lgan qanotdan kiritilgan dastlabki ikki golni ta’kidladi.
Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining markaziy uchrashuvida «Manchester Siti» o‘z maydonida amaldagi chempion Fransiyaning «PSJ» jamoasiga 2:4 hisobida imkoniyatni boy berdi. Uchrashuvdan so‘ng «shaharliklar»ga yaqin bo‘lgan Britaniyaning nufuzli tahliliy portali esteemedkompany.com ekspertlari bahsda qatnashgan barcha futbolchilarning harakatlarini tahlil qilib, 10 ballik tizimda baholab chiqdi.
Tahlilchilar O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanovning ikki bo‘limdagi ikki xil ampluasiga alohida to‘xtaldi.
Abduqodir Husanov — 5/10: Pozitsiya almashinuvi va ikki xil bo‘lim
Britaniya nashri o‘zbekistonlik iqtidor sohibining harakatlarini quyidagicha izohladi:
Birinchi bo‘limdagi og‘ir sinov: Husanov o‘zi uchun noodatiy bo‘lgan o‘ng qanot himoyachisi rolida maydonga tushdi va PSJning chap qanotdagi tezkor bosimi ostida jiddiy qiyinchiliklarga duch keldi. Dastlabki ikkita gol aynan u mas’ul bo‘lgan qanot zonasidan uyushtirilgan hujumlar oqibatida darvozaga kiritildi;
Markazga qaytish va barqarorlik: Ikkinchi bo‘limda murabbiylar shtabi o‘yini qovushmagan sardor Ruben Diashni almashtirgach, Husanov o‘zining tabiiy pozitsiyasi — markaziy himoyaga o‘tkazildi. Mudofaa markazida u ancha sovuqqon va ishonchli to‘p surdi, ammo birinchi bo‘limdagi qanot muammolari uning yakuniy 5 ball olishiga sabab bo‘ldi.
Mudofaa va darvoza: Raqib bosimi oldidagi parokandalik
Mezbonlarning orqa chizig‘i birinchi 45 daqiqalikda parijliklarning pressingiga dosh bera olmadi:
Janluiji Donnarumma (5/10): Italyan posboni uchrashuv so‘nggida penaltini qaytargan bo‘lsa-da, o‘tkazib yuborilgan to‘rtta to‘pning ikkitasida undan yaxshiroq harakat kutilgan edi;
Ruben Diash (5/10): Jamoa sardori PSJning kuchli pressingi ostida dovdirab qoldi va tanaffusdayoq zaxiraga olindi;
Mark Gexi (5,5/10): Dastlabki bo‘limda qiynaldi, biroq ikkinchi bo‘limda o‘yinini biroz o‘nglay oldi;
Yoshko Gvardiol (6/10): Chap qanotdan oldinga chiqib, hujumlarda faol xavf yaratdi.
Maydon markazi va hujum chizig‘i: Kimlar porladi, kim oqsadi?
O‘yin taqdiri maydon markazi va oldingi chiziqdagi harakatlar bilan chambarchas bog‘liq bo‘ldi:
Rayan Sherki (4,5/10) — eng past baho: O‘yin tempiga umuman kirisha olmadi, juda ko‘p to‘p yo‘qotdi va tanaffusda maydonni tark etdi;
Erling Xoland (8,5/10): Ikkita chiroyli gol urib, jamoasini o‘yinga qaytarishga urindi. Ekspertlar fikricha, boshqa bir kechada u bemalol poker qayd etishi mumkin edi;
Elliot Anderson (7,5/10) va Enso Fernandes (6,5/10): Birinchi bo‘limdagi og‘ir muhitdan so‘ng ikkinchi bo‘limda ancha mazmunli o‘yin namoyish etishdi;
Antuan Semeno va Jeremi Doku (6/10): Ko‘p mehnat qildi, biroq so‘nggi qarorlar va yakuniy zarbalarda aniqlik yetishmadi.
Zaxiradan tushgan qahramonlar: O‘yinni o‘zgartirgan kuchlar
Ikkinchi bo‘limda maydonga tushgan futbolchilar «Siti» o‘yiniga yangi nafas olib kirdi:
Ayyub Buaddi (8,5/10): 18 yoshli iste’dod maydon markazini nazorat ostiga olib, eng yuqori saviyadagi raqibga qarshi erkin harakat qildi;
Iliman Ndiaye (8,5/10): Chap qanotni jonlantirdi, PSJ mudofaasiga katta muammo tug‘dirib, bitta golli uzatma muallifi bo‘ldi;
Mateush Nunesh (7,5/10): O‘ng qanot himoyasida paydo bo‘lib, qanotdagi barcha teshiklarni yopdi va himoyaga ishonch bag‘ishladi. Nashr fikricha, keyingi o‘yinlarda aynan Nuneshga o‘ng qanotda boshlang‘ich imkoniyat berilishi kerak.
Britaniya matbuotining ushbu tahlili Mareskaning dastlabki taktik rejasi va tarkib tanlovidagi xatolar parijliklarga qarshi o‘yinda qimmatga tushganini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…