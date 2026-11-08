“Siti” mag‘lub bo‘lgan bahsda Abduqodir Husanov eng yuqori ballga loyiq ko‘rildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasining 10-turida «Manchester Siti» safarda «Nottingem Forest»ga 1:3 hisobida mag‘lub bo‘lganiga qaramay, o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov uchrashuvdagi eng yaxshi futbolchi deb topildi.
- Flashscore.com statistik portali 22 yoshli himoyachining harakatlarini 7,4 ball bilan baholadi, bu «shaharliklar» safidagi eng yuqori ko‘rsatkich bo‘ldi.
Angliya Premer-ligasining 10-turida «Manchester Siti» safarda «Nottingem Forest»ga qarshi bahs olib borib, kutilmaganda 1:3 hisobida imkoniyatni boy berdi. Biroq «shaharliklar»ning omadsiz kechgan ushbu o‘yini o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov uchun shaxsiy faoliyatidagi yana bir muhim tarixiy bosqichga aylandi.
22 yoshli hamyurtimiz boshlang‘ich tarkibda maydonga tushib, to‘liq 90 daqiqa harakat qildi va jamoasi mag‘lubiyatga uchraganiga qaramay, nufuzli Flashscore.com statistik portali tomonidan uchrashuvdagi eng yaxshi «Siti» futbolchisi deb topildi.
Flashscore tahlili: 7,4 ball va jamoadagi mutlaq rekord
Statistik platforma ekspertlari o‘zbekistonlik iqtidor sohibining mahoratini yuqori baholadi:
Eng yuqori baho — 7,4: Flashscore ekspertlari Abduqodir Husanovning harakatlariga 7,4 ball qo‘ydi. Bu ko‘rsatkich mazkur uchrashuvda «Manchester Siti» safida maydonga tushgan barcha futbolchilar orasida eng yuqori natija bo‘ldi;
Ikki pozitsiyadagi mahorat: Murabbiylar shtabi ko‘rsatmasi bilan uchrashuvni o‘ng qanot himoyachisi sifatida boshlagan Husanov, tanaffusdagi taktik o‘zgarishlardan so‘ng o‘zining qadrdon pozitsiyasi — mudofaa markaziga qaytdi va butun o‘yin davomida raqib hujumchilariga qarshi mardonavor kurashdi.
Nottinghemdagi to‘qnashuv xronikasi
Enso Mareska shogirdlari uchun o‘yin dastlabki daqiqalardan boshlab og‘ir kechdi:
Delapning dubli va Kunyadan gol: «O‘rmonchilar» safida Kunya 6-daqiqadayoq hisobni ochgan bo‘lsa, Liam Delap 18 va 73-daqiqalarda darvozani ishg‘ol qilib, dublni rasmiylashtirdi;
Sherkidan javob to‘pi: «Siti» safida yagona golga 52-daqiqada Rayan Sherki mualliflik qildi, ammo bu jamoani mag‘lubiyatdan qutqarib qolishga yetmadi.
Turnir jadvali va navbatdagi bahs
Ushbu mag‘lubiyatdan keyin «Manchester Siti»ning chempionlik poygasidagi vaziyati murakkablashdi:
Peshqadamdan 6 ochkolik farq: 10 ta turdan so‘ng 21 ochko jamg‘argan «shaharliklar» musobaqa jadvalining 2-pog‘onasida bormoqda va peshqadam «Arsenal»dan 6 ochkoga ortda qolmoqda;
Keyingi bellashuv: Abduqodir Husanov jamoasi APL doirasidagi navbatdagi uchrashuvni 21 noyabr kuni «Fulxem»ga qarshi o‘tkazadi.
Izohlar 0
…