“Siti” mag‘lub bo‘lgan bahsda Abduqodir Husanov eng yuqori ballga loyiq ko‘rildi (video)

·65·Sport
“Siti” mag‘lub bo‘lgan bahsda Abduqodir Husanov eng yuqori ballga loyiq ko‘rildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Premer-ligasining 10-turida «Manchester Siti» safarda «Nottingem Forest»ga 1:3 hisobida mag‘lub bo‘lganiga qaramay, o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov uchrashuvdagi eng yaxshi futbolchi deb topildi.
  • Flashscore.com statistik portali 22 yoshli himoyachining harakatlarini 7,4 ball bilan baholadi, bu «shaharliklar» safidagi eng yuqori ko‘rsatkich bo‘ldi.

Angliya Premer-ligasining 10-turida «Manchester Siti» safarda «Nottingem Forest»ga qarshi bahs olib borib, kutilmaganda 1:3 hisobida imkoniyatni boy berdi. Biroq «shaharliklar»ning omadsiz kechgan ushbu o‘yini o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov uchun shaxsiy faoliyatidagi yana bir muhim tarixiy bosqichga aylandi.

22 yoshli hamyurtimiz boshlang‘ich tarkibda maydonga tushib, to‘liq 90 daqiqa harakat qildi va jamoasi mag‘lubiyatga uchraganiga qaramay, nufuzli Flashscore.com statistik portali tomonidan uchrashuvdagi eng yaxshi «Siti» futbolchisi deb topildi.

Flashscore tahlili: 7,4 ball va jamoadagi mutlaq rekord

Statistik platforma ekspertlari o‘zbekistonlik iqtidor sohibining mahoratini yuqori baholadi:

  • Eng yuqori baho — 7,4: Flashscore ekspertlari Abduqodir Husanovning harakatlariga 7,4 ball qo‘ydi. Bu ko‘rsatkich mazkur uchrashuvda «Manchester Siti» safida maydonga tushgan barcha futbolchilar orasida eng yuqori natija bo‘ldi;

  • Ikki pozitsiyadagi mahorat: Murabbiylar shtabi ko‘rsatmasi bilan uchrashuvni o‘ng qanot himoyachisi sifatida boshlagan Husanov, tanaffusdagi taktik o‘zgarishlardan so‘ng o‘zining qadrdon pozitsiyasi — mudofaa markaziga qaytdi va butun o‘yin davomida raqib hujumchilariga qarshi mardonavor kurashdi.

Nottinghemdagi to‘qnashuv xronikasi

Enso Mareska shogirdlari uchun o‘yin dastlabki daqiqalardan boshlab og‘ir kechdi:

  • Delapning dubli va Kunyadan gol: «O‘rmonchilar» safida Kunya 6-daqiqadayoq hisobni ochgan bo‘lsa, Liam Delap 18 va 73-daqiqalarda darvozani ishg‘ol qilib, dublni rasmiylashtirdi;

  • Sherkidan javob to‘pi: «Siti» safida yagona golga 52-daqiqada Rayan Sherki mualliflik qildi, ammo bu jamoani mag‘lubiyatdan qutqarib qolishga yetmadi.

Turnir jadvali va navbatdagi bahs

Ushbu mag‘lubiyatdan keyin «Manchester Siti»ning chempionlik poygasidagi vaziyati murakkablashdi:

  • Peshqadamdan 6 ochkolik farq: 10 ta turdan so‘ng 21 ochko jamg‘argan «shaharliklar» musobaqa jadvalining 2-pog‘onasida bormoqda va peshqadam «Arsenal»dan 6 ochkoga ortda qolmoqda;

  • Keyingi bellashuv: Abduqodir Husanov jamoasi APL doirasidagi navbatdagi uchrashuvni 21 noyabr kuni «Fulxem»ga qarshi o‘tkazadi.

Abduqodir HusanovManchester SitiAngliya Premer-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Manchester Siti”ning 10-turdagi asosiy tarkibi e’lon qilindi — Husanov startda!“Manchester Siti”ning 10-turdagi asosiy tarkibi e’lon qilindi — Husanov startda!Kecha 22:03Husanov nima uchun markazga qaytarildi va ekspertlar nega Mareskani tanqid qilmoqda?Husanov nima uchun markazga qaytarildi va ekspertlar nega Mareskani tanqid qilmoqda?26 oktabr 17:00«Manchester Siti» safarda «Liverpul»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Manchester Siti» safarda «Liverpul»ni yirik hisobda mag‘lub etdi11 oktabr 22:40“Chelsi” Husanov uchun 80 million funt va Gyustoni taklif qilmoqda: APLdagi sensatsiya!“Chelsi” Husanov uchun 80 million funt va Gyustoni taklif qilmoqda: APLdagi sensatsiya!28 sentabr 08:42“Chelsi” Husanov transferini tayyorlamoqda: Alonsodan asosiy tarkib kafolati!“Chelsi” Husanov transferini tayyorlamoqda: Alonsodan asosiy tarkib kafolati!28 sentabr 08:23Husanovning yangi pozitsiyasi: Ekspertlar “Manchester Siti” yulduzlarini qanday baholadi?Husanovning yangi pozitsiyasi: Ekspertlar “Manchester Siti” yulduzlarini qanday baholadi?Bugun 07:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi