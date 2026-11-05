“Siti”da eng past baho kimga qo‘yildi? Husanov markaziy himoyada qanday o‘ynadi? (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida «Manchester Siti» safarda «RB Leypsig» ustidan 3:2 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
- O‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov markaziy himoyada to‘liq 90 daqiqa harakat qilib, 7,0 ball bilan baholandi va 94-daqiqada sariq kartochka oldi.
- O‘yinda 8,6 ball to‘plagan Elliot Anderson eng yaxshi futbolchi deb topilgan bo‘lsa, Fil Foden 5,7 ball bilan jamoada eng past ko‘rsatkichni qayd etdi.
Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 4-turida «Manchester Siti» Germaniyada «RB Leypsig» maydonida mehmon bo‘lib, 3:2 hisobida irodali g‘alabani rasmiylashtirdi. Uchrashuvda O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov boshlang‘ich tarkibda maydonga tushib, to‘liq 90 daqiqa harakat qildi.
Xalqaro sport statistikasini jamlab boruvchi nufuzli Flashscore portali bahs yakunlariga ko‘ra futbolchilarning xatti-harakatlarini rasman baholadi. Portal tahliliga ko‘ra, o‘zbekistonlik himoyachi yana bir bor barqaror ko‘rsatkich qayd etib, jamoaning asosiy yulduzlarini ortda qoldirdi.
Husanovning markaziy himoyadagi o‘yini: To‘liq 90 daqiqa va 7,0 ball
Ushbu bellashuvda murabbiylar shtabi Husanovga markaziy himoya chizig‘ini ishonib topshirdi:
Ishonchli harakatlar va baho: Abduqodir 90 daqiqa davomida raqib hujumchilariga qarshi keskin kurash olib bordi va Flashscore tomonidan 7,0 ball bilan baholandi;
94-daqiqadagi ogohlantirish: O‘yinning hakam tomonidan qo‘shib berilgan 94-daqiqasida o‘zbekistonlik legioner taktik qoidabuzarlik sababli sariq kartochka oldi;
Mas’uliyatli nuqta: «Shaharliklar» safida so‘nggi paytlarda markaziy himoya pozitsiyasidagi raqobatda Husanov o‘z o‘rnini yanada mustahkamlab bormoqda.
«Siti» yulduzlarining baholari: Kimda eng yuqori, kim oqsadi?
Portal tomonidan «Manchester Siti»ning qolgan futbolchilariga qo‘yilgan baholar orasida keskin tafovut kuzatildi:
Eng yuqori baho Elliot Andersonda: Uchrashuvda Holandga hal qiluvchi assistni amalga oshirgan yarimhimoyachi 8,6 ball bilan bahsning eng yaxshi o‘yinchisi deb topildi;
Hujum va yarimhimoya yetakchilari: G‘alaba to‘pi muallifi Erling Holand — 8,4 ball, Iliman Ndiaye va Enso Fernandes — 7,8 balldan, Mateush Nunesh esa 7,3 ball oldi;
Eng past ko‘rsatkichlar: So‘nggi bahslarda tanqidlar ostida qolayotgan darvozabon Janluiji Donnarummaga 6,0 ball berilgan bo‘lsa, asosiy tarkibda o‘yini chiqmagan Fil Foden 5,7 ball bilan jamoa safida eng past bahoga loyiq ko‘rildi.
«Etihad»da navbatdagi imtihon: «Napoli» bilan to‘qnashuv
Germaniyadagi murakkab g‘alabadan so‘ng «Manchester Siti» o‘z hisobidagi ochkolarini 9 taga yetkazib, umumiy guruh bosqichining yuqori o‘rinlaridagi mavqeini saqlab turibdi.
Enso Mareska boshchiligidagi jamoa 5-turda yana bir jiddiy sinovdan o‘tadi: inglizlar o‘z maydonida Italiya chempioni «Napoli» jamoasini qabul qiladi. Ushbu markaziy qarama-qarshilik Toshkent vaqti bilan 25 noyabrga o‘tar kechasi soat 01:00 da boshlanadi.
Izohlar 0
…