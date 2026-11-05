“Siti”da eng past baho kimga qo‘yildi? Husanov markaziy himoyada qanday o‘ynadi? (video)

·71·Sport
“Siti”da eng past baho kimga qo‘yildi? Husanov markaziy himoyada qanday o‘ynadi? (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida «Manchester Siti» safarda «RB Leypsig» ustidan 3:2 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
  • O‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov markaziy himoyada to‘liq 90 daqiqa harakat qilib, 7,0 ball bilan baholandi va 94-daqiqada sariq kartochka oldi.
  • O‘yinda 8,6 ball to‘plagan Elliot Anderson eng yaxshi futbolchi deb topilgan bo‘lsa, Fil Foden 5,7 ball bilan jamoada eng past ko‘rsatkichni qayd etdi.

Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 4-turida «Manchester Siti» Germaniyada «RB Leypsig» maydonida mehmon bo‘lib, 3:2 hisobida irodali g‘alabani rasmiylashtirdi. Uchrashuvda O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov boshlang‘ich tarkibda maydonga tushib, to‘liq 90 daqiqa harakat qildi.

Xalqaro sport statistikasini jamlab boruvchi nufuzli Flashscore portali bahs yakunlariga ko‘ra futbolchilarning xatti-harakatlarini rasman baholadi. Portal tahliliga ko‘ra, o‘zbekistonlik himoyachi yana bir bor barqaror ko‘rsatkich qayd etib, jamoaning asosiy yulduzlarini ortda qoldirdi.

Husanovning markaziy himoyadagi o‘yini: To‘liq 90 daqiqa va 7,0 ball

Ushbu bellashuvda murabbiylar shtabi Husanovga markaziy himoya chizig‘ini ishonib topshirdi:

  • Ishonchli harakatlar va baho: Abduqodir 90 daqiqa davomida raqib hujumchilariga qarshi keskin kurash olib bordi va Flashscore tomonidan 7,0 ball bilan baholandi;

  • 94-daqiqadagi ogohlantirish: O‘yinning hakam tomonidan qo‘shib berilgan 94-daqiqasida o‘zbekistonlik legioner taktik qoidabuzarlik sababli sariq kartochka oldi;

  • Mas’uliyatli nuqta: «Shaharliklar» safida so‘nggi paytlarda markaziy himoya pozitsiyasidagi raqobatda Husanov o‘z o‘rnini yanada mustahkamlab bormoqda.

«Siti» yulduzlarining baholari: Kimda eng yuqori, kim oqsadi?

Portal tomonidan «Manchester Siti»ning qolgan futbolchilariga qo‘yilgan baholar orasida keskin tafovut kuzatildi:

  • Eng yuqori baho Elliot Andersonda: Uchrashuvda Holandga hal qiluvchi assistni amalga oshirgan yarimhimoyachi 8,6 ball bilan bahsning eng yaxshi o‘yinchisi deb topildi;

  • Hujum va yarimhimoya yetakchilari: G‘alaba to‘pi muallifi Erling Holand — 8,4 ball, Iliman Ndiaye va Enso Fernandes — 7,8 balldan, Mateush Nunesh esa 7,3 ball oldi;

  • Eng past ko‘rsatkichlar: So‘nggi bahslarda tanqidlar ostida qolayotgan darvozabon Janluiji Donnarummaga 6,0 ball berilgan bo‘lsa, asosiy tarkibda o‘yini chiqmagan Fil Foden 5,7 ball bilan jamoa safida eng past bahoga loyiq ko‘rildi.

«Etihad»da navbatdagi imtihon: «Napoli» bilan to‘qnashuv

Germaniyadagi murakkab g‘alabadan so‘ng «Manchester Siti» o‘z hisobidagi ochkolarini 9 taga yetkazib, umumiy guruh bosqichining yuqori o‘rinlaridagi mavqeini saqlab turibdi.

Enso Mareska boshchiligidagi jamoa 5-turda yana bir jiddiy sinovdan o‘tadi: inglizlar o‘z maydonida Italiya chempioni «Napoli» jamoasini qabul qiladi. Ushbu markaziy qarama-qarshilik Toshkent vaqti bilan 25 noyabrga o‘tar kechasi soat 01:00 da boshlanadi.

Abduqodir HusanovManchester SitiYevropa Chempionlar ligasiRB Leypsig
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniya nashri Abduqodir Husanovning «RB Leypsig»ga qarshi harakatlariga yuqori baho berdiBritaniya nashri Abduqodir Husanovning «RB Leypsig»ga qarshi harakatlariga yuqori baho berdiBugun 08:24Mareska YECHLdagi 3:2 hiisobi va “Manchester Siti” duch kelgan muammolar sababini ochiqladiMareska YECHLdagi 3:2 hiisobi va “Manchester Siti” duch kelgan muammolar sababini ochiqladiBugun 08:529 o‘yinda 13 ta gol! Erling Holand butun faoliyatidagi eng dahshatli natijasini qayd etdi9 o‘yinda 13 ta gol! Erling Holand butun faoliyatidagi eng dahshatli natijasini qayd etdiBugun 08:43“Manchester Siti” “Leypsig” mehmoni bo‘ladi — O‘yinni jonli efirda qayerda ko‘rish mumkin?“Manchester Siti” “Leypsig” mehmoni bo‘ladi — O‘yinni jonli efirda qayerda ko‘rish mumkin?Kecha 16:12Husanov 90 daqiqa o‘ynadi, Holand g‘alaba keltirdi: “Siti”dan Germaniyada gollar shousiHusanov 90 daqiqa o‘ynadi, Holand g‘alaba keltirdi: “Siti”dan Germaniyada gollar shousiBugun 08:08Enso Mareskaning taktik xatosi: Ekspertlar PSJga qarshi o‘yinda kimlarni tanqid qildi?Enso Mareskaning taktik xatosi: Ekspertlar PSJga qarshi o‘yinda kimlarni tanqid qildi?15 oktabr 07:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi