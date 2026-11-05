Ingliz ekspertlari Abduqodir Husanovning “Leypsig”ga qarshi o‘yiniga tan berdi (video)

·191·Sport
Ingliz ekspertlari Abduqodir Husanovning “Leypsig”ga qarshi o‘yiniga tan berdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida «Manchester Siti» safarda «RB Leypsig» ustidan 3:2 hisobida g‘alaba qozondi.
  • O‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov uchrashuvni asosiy tarkibda boshlab, 90 daqiqa davomida ishonchli o‘yin ko‘rsatdi.
  • Britaniyaning Esteemed Kompany nashri futbolchining harakatlarini 7/10 ball bilan baholab, uni jamoa mudofaa chizig‘idagi eng yaxshi o‘yinchilardan biri deb topdi.

Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 4-turi doirasida Angliyaning «Manchester Siti» klubi safarda Germaniyaning «RB Leypsig» jamoasi ustidan 3:2 hisobida muhim va irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov ushbu uchrashuvni «shaharliklar»ning asosiy tarkibida boshlab, to‘liq 90 daqiqa davomida maydonda ishonchli harakat qildi.

«Manchester Siti» faoliyatini yoritishga ixtisoslashgan Britaniyaning nufuzli Esteemed Kompany nashri hamyurtimizning harakatlarini yuqori baholab, unga 7/10 ball qo‘ydi. Bu jamoa mudofaa chizig‘i vakillari orasida eng yuqori baholardan biri bo‘ldi — taqqoslash uchun, Mark Gehi 6,5, Ruben Diash esa atigi 6 ballga loyiq ko‘rildi.

Aniq statistika va mudofaadagi barqarorlik

Husanov raqib maydonidagi bosim ostida markaziy himoyachi vazifasini to‘liq uddaladi:

  • 88 ta aniq uzatma: Himoyachi bahs davomida jamoadoshlariga 88 ta benuqson pas berib, hujumlarni ortdan tashkillashtirishda faol qatnashdi;

  • Himoyadagi ishonchli harakatlar: O‘yin davomida 1 ta muvaffaqiyatli podkat (tackle) ijro etdi va mezbonlarning xavfli hujumlarini bartaraf etishda sovuqqonlik namoyish qildi;

  • So‘nggi daqiqalardagi ogohlantirish: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan vaqtning 90+4-daqiqasida raqibning qarshi hujumini to‘xtatish vaqtida sariq kartochka oldi.

Britaniyalik ekspertlar: «Husanov asosiy tarkibda qolishi kerak»

Ingliz tahlilchilari safardagi qiyin g‘alabadan so‘ng Abduqodirning o‘yinini alohida e’tirof etdi:

  • So‘nggi haftalardagi eng yaxshi o‘yin: Ekspertlar bir ovozdan bu bahsni Husanovning so‘nggi haftalardagi eng mazmunli va sifatli uchrashuvi sifatida baholadi;

  • Asosiy tarkibdagi o‘rni: Britaniyalik jurnalistlar ta’kidlashicha, bunday yuqori ishonch va taktik barqarorlik namoyish etgan Abduqodir Husanov keyingi o‘yinlarda ham «Manchester Siti»ning markaziy himoya pozitsiyasida asosiy tanlov bo‘lib qolishi shart.

Ushbu g‘alaba «Manchester Siti»ning turnir jadvalidagi mavqeini yanada yaxshilagan bo‘lsa, Husanov Yevropaning eng yuqori darajasidagi musobaqasida bemalol raqobatlasha olishini yana bir bor isbotladi.

Abduqodir HusanovManchester SitiYevropa Chempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Siti”da eng past baho kimga qo‘yildi? Husanov markaziy himoyada qanday o‘ynadi? (video)“Siti”da eng past baho kimga qo‘yildi? Husanov markaziy himoyada qanday o‘ynadi? (video)Bugun 08:41Britaniya nashri Abduqodir Husanovning «RB Leypsig»ga qarshi harakatlariga yuqori baho berdiBritaniya nashri Abduqodir Husanovning «RB Leypsig»ga qarshi harakatlariga yuqori baho berdiBugun 08:24Enso Mareskaning taktik xatosi: Ekspertlar PSJga qarshi o‘yinda kimlarni tanqid qildi?Enso Mareskaning taktik xatosi: Ekspertlar PSJga qarshi o‘yinda kimlarni tanqid qildi?15 oktabr 07:13Mareska YECHLdagi 3:2 hiisobi va “Manchester Siti” duch kelgan muammolar sababini ochiqladiMareska YECHLdagi 3:2 hiisobi va “Manchester Siti” duch kelgan muammolar sababini ochiqladiBugun 08:529 o‘yinda 13 ta gol! Erling Holand butun faoliyatidagi eng dahshatli natijasini qayd etdi9 o‘yinda 13 ta gol! Erling Holand butun faoliyatidagi eng dahshatli natijasini qayd etdiBugun 08:43“Manchester Siti” “Leypsig” mehmoni bo‘ladi — O‘yinni jonli efirda qayerda ko‘rish mumkin?“Manchester Siti” “Leypsig” mehmoni bo‘ladi — O‘yinni jonli efirda qayerda ko‘rish mumkin?Kecha 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi