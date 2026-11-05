Ingliz ekspertlari Abduqodir Husanovning “Leypsig”ga qarshi o‘yiniga tan berdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida «Manchester Siti» safarda «RB Leypsig» ustidan 3:2 hisobida g‘alaba qozondi.
- O‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov uchrashuvni asosiy tarkibda boshlab, 90 daqiqa davomida ishonchli o‘yin ko‘rsatdi.
- Britaniyaning Esteemed Kompany nashri futbolchining harakatlarini 7/10 ball bilan baholab, uni jamoa mudofaa chizig‘idagi eng yaxshi o‘yinchilardan biri deb topdi.
Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 4-turi doirasida Angliyaning «Manchester Siti» klubi safarda Germaniyaning «RB Leypsig» jamoasi ustidan 3:2 hisobida muhim va irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov ushbu uchrashuvni «shaharliklar»ning asosiy tarkibida boshlab, to‘liq 90 daqiqa davomida maydonda ishonchli harakat qildi.
«Manchester Siti» faoliyatini yoritishga ixtisoslashgan Britaniyaning nufuzli Esteemed Kompany nashri hamyurtimizning harakatlarini yuqori baholab, unga 7/10 ball qo‘ydi. Bu jamoa mudofaa chizig‘i vakillari orasida eng yuqori baholardan biri bo‘ldi — taqqoslash uchun, Mark Gehi 6,5, Ruben Diash esa atigi 6 ballga loyiq ko‘rildi.
Aniq statistika va mudofaadagi barqarorlik
Husanov raqib maydonidagi bosim ostida markaziy himoyachi vazifasini to‘liq uddaladi:
88 ta aniq uzatma: Himoyachi bahs davomida jamoadoshlariga 88 ta benuqson pas berib, hujumlarni ortdan tashkillashtirishda faol qatnashdi;
Himoyadagi ishonchli harakatlar: O‘yin davomida 1 ta muvaffaqiyatli podkat (tackle) ijro etdi va mezbonlarning xavfli hujumlarini bartaraf etishda sovuqqonlik namoyish qildi;
So‘nggi daqiqalardagi ogohlantirish: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan vaqtning 90+4-daqiqasida raqibning qarshi hujumini to‘xtatish vaqtida sariq kartochka oldi.
Britaniyalik ekspertlar: «Husanov asosiy tarkibda qolishi kerak»
Ingliz tahlilchilari safardagi qiyin g‘alabadan so‘ng Abduqodirning o‘yinini alohida e’tirof etdi:
So‘nggi haftalardagi eng yaxshi o‘yin: Ekspertlar bir ovozdan bu bahsni Husanovning so‘nggi haftalardagi eng mazmunli va sifatli uchrashuvi sifatida baholadi;
Asosiy tarkibdagi o‘rni: Britaniyalik jurnalistlar ta’kidlashicha, bunday yuqori ishonch va taktik barqarorlik namoyish etgan Abduqodir Husanov keyingi o‘yinlarda ham «Manchester Siti»ning markaziy himoya pozitsiyasida asosiy tanlov bo‘lib qolishi shart.
Ushbu g‘alaba «Manchester Siti»ning turnir jadvalidagi mavqeini yanada yaxshilagan bo‘lsa, Husanov Yevropaning eng yuqori darajasidagi musobaqasida bemalol raqobatlasha olishini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…