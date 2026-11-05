Britaniya nashri Abduqodir Husanovning «RB Leypsig»ga qarshi harakatlariga yuqori baho berdi

·101·Sport
Britaniya nashri Abduqodir Husanovning «RB Leypsig»ga qarshi harakatlariga yuqori baho berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov Yevropa Chempionlar ligasi doirasidagi «RB Leypsig»ga qarshi o‘yindagi ishonchli harakatlari uchun Britaniyaning Esteemed Kompany nashri tomonidan 7/10 ball bilan baholandi.
  • Nashr tahlilchilari o‘zbekistonlik futbolchining o‘yinini yuqori baholab, uni markaziy himoya pozitsiyasida qoldirish kerakligini ta’kidlashdi.

Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 4-turi doirasida Angliyaning «Manchester Siti» klubi Germaniyada «RB Leypsig» mehmoni bo‘lib, 5 ta gol kiritilgan dramada 3:2 hisobida irodali g‘alabani rasmiylashtirdi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov mazkur o‘yinda ilk daqiqalardan harakat qilib, 90 daqiqa davomida ishonchli o‘yin namoyish etdi.

«Manchester Siti» faoliyatini yoritishga ixtisoslashgan Britaniyaning nufuzli Esteemed Kompany nashri uchrashuv yakunlariga ko‘ra futbolchilar harakatini baholab, o‘zbekistonlik himoyachining iqtidorini alohida e’tirof etdi.

«Husanov markaziy himoyada qolishi shart»: Britaniya nashrining Husanovga bergan ta’rifi

Abduqodir Husanov jamoa mudofaa chizig‘i vakillari orasida eng yuqori baholardan biriga — 7/10 ballga loyiq ko‘rildi:

  • Ekspertlar xulosasi: «Husanov ajoyib o‘ynadi. Abduqodir so‘nggi haftalardagi eng yaxshi o‘yinini namoyish qildi. U ushbu jamoada markaziy himoyachi pozitsiyasida qolishi kerak, deb hisoblaymiz», — deb yozadi nashr tahlilchilari;

  • Sheriklarining baholari: Himoyadagi sheriklari Mark Gexi 6,5 ball, qanot himoyachilari Mateush Nunesh 6, Niko O'Rayli 7 va zaxiradan qo‘shilgan Ruben Diash 6 ball bilan baholandi.

Donnarummaga past baho, Andersonga eng yuqori e’tirof

Uchrashuv davomida gollar urib, g‘alabani ilib ketgan boshqa futbolchilarga quyidagicha baholar qo‘yildi:

  • Janluiji Donnarumma (4/10): Muhim seyvlarni amalga oshirgan bo‘lsa-da, «Leypsig»ning hisobni tenglashtirgan dastlabki to‘piga sabab bo‘lgan xatosi kechirilmadi va unga eng past ball berildi;

  • Elliot Anderson (8,5/10 — uchrashuv qahramoni): Yarimhimoyada fenomenal harakatlandi. Holandning g‘alaba goliga bergan pasi Kevin De Bryuyne uslubidagi san’at asariga qiyoslandi;

  • Hujum va yarimhimoya vakillari: Hal qiluvchi g‘alaba to‘pi muallifi Erling Holand — 7,5, bosh bilan ajoyib gol urgan Enso Fernandes — 7,5, Iliman Ndiaye — 7, Rayan Sherki — 7, Jeremi Doku — 7 ball oldi. Fil Foden esa ikkinchi taymdagi passiv harakati uchun 5,5 ballga loyiq ko‘rildi.

5-turda «Etihad»da superto‘qnashuv: «Napoli» kutib olinadi

Germaniyadagi murakkab g‘alabadan so‘ng Enso Mareska shogirdlari o‘z ochkolari sonini 9 taga yetkazib, umumiy jadvalda pley-offning yuqori o‘rinlari uchun kurashda muhim qadam tashladi. Mag‘lub bo‘lgan «RB Leypsig» esa 3 ochko bilan qoldi.

«Manchester Siti» YECHLning navbatdagi 5-turida o‘z maydonida Italiya chempioni «Napoli» klubini qabul qiladi. Mazkur superbahs Toshkent vaqti bilan 25 noyabrga o‘tar kechasi soat 01:00 da start oladi.

Abduqodir HusanovManchester SitiYevropa Chempionlar ligasiRB Leypsig
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Siti”da eng past baho kimga qo‘yildi? Husanov markaziy himoyada qanday o‘ynadi? (video)“Siti”da eng past baho kimga qo‘yildi? Husanov markaziy himoyada qanday o‘ynadi? (video)Bugun 08:41Mareska YECHLdagi 3:2 hiisobi va “Manchester Siti” duch kelgan muammolar sababini ochiqladiMareska YECHLdagi 3:2 hiisobi va “Manchester Siti” duch kelgan muammolar sababini ochiqladiBugun 08:529 o‘yinda 13 ta gol! Erling Holand butun faoliyatidagi eng dahshatli natijasini qayd etdi9 o‘yinda 13 ta gol! Erling Holand butun faoliyatidagi eng dahshatli natijasini qayd etdiBugun 08:43“Manchester Siti” “Leypsig” mehmoni bo‘ladi — O‘yinni jonli efirda qayerda ko‘rish mumkin?“Manchester Siti” “Leypsig” mehmoni bo‘ladi — O‘yinni jonli efirda qayerda ko‘rish mumkin?Kecha 16:12Husanov 90 daqiqa o‘ynadi, Holand g‘alaba keltirdi: “Siti”dan Germaniyada gollar shousiHusanov 90 daqiqa o‘ynadi, Holand g‘alaba keltirdi: “Siti”dan Germaniyada gollar shousiBugun 08:08Enso Mareskaning taktik xatosi: Ekspertlar PSJga qarshi o‘yinda kimlarni tanqid qildi?Enso Mareskaning taktik xatosi: Ekspertlar PSJga qarshi o‘yinda kimlarni tanqid qildi?15 oktabr 07:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi