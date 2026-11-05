Britaniya nashri Abduqodir Husanovning «RB Leypsig»ga qarshi harakatlariga yuqori baho berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov Yevropa Chempionlar ligasi doirasidagi «RB Leypsig»ga qarshi o‘yindagi ishonchli harakatlari uchun Britaniyaning Esteemed Kompany nashri tomonidan 7/10 ball bilan baholandi.
- Nashr tahlilchilari o‘zbekistonlik futbolchining o‘yinini yuqori baholab, uni markaziy himoya pozitsiyasida qoldirish kerakligini ta’kidlashdi.
Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 4-turi doirasida Angliyaning «Manchester Siti» klubi Germaniyada «RB Leypsig» mehmoni bo‘lib, 5 ta gol kiritilgan dramada 3:2 hisobida irodali g‘alabani rasmiylashtirdi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov mazkur o‘yinda ilk daqiqalardan harakat qilib, 90 daqiqa davomida ishonchli o‘yin namoyish etdi.
«Manchester Siti» faoliyatini yoritishga ixtisoslashgan Britaniyaning nufuzli Esteemed Kompany nashri uchrashuv yakunlariga ko‘ra futbolchilar harakatini baholab, o‘zbekistonlik himoyachining iqtidorini alohida e’tirof etdi.
«Husanov markaziy himoyada qolishi shart»: Britaniya nashrining Husanovga bergan ta’rifi
Abduqodir Husanov jamoa mudofaa chizig‘i vakillari orasida eng yuqori baholardan biriga — 7/10 ballga loyiq ko‘rildi:
Ekspertlar xulosasi: «Husanov ajoyib o‘ynadi. Abduqodir so‘nggi haftalardagi eng yaxshi o‘yinini namoyish qildi. U ushbu jamoada markaziy himoyachi pozitsiyasida qolishi kerak, deb hisoblaymiz», — deb yozadi nashr tahlilchilari;
Sheriklarining baholari: Himoyadagi sheriklari Mark Gexi 6,5 ball, qanot himoyachilari Mateush Nunesh 6, Niko O'Rayli 7 va zaxiradan qo‘shilgan Ruben Diash 6 ball bilan baholandi.
Donnarummaga past baho, Andersonga eng yuqori e’tirof
Uchrashuv davomida gollar urib, g‘alabani ilib ketgan boshqa futbolchilarga quyidagicha baholar qo‘yildi:
Janluiji Donnarumma (4/10): Muhim seyvlarni amalga oshirgan bo‘lsa-da, «Leypsig»ning hisobni tenglashtirgan dastlabki to‘piga sabab bo‘lgan xatosi kechirilmadi va unga eng past ball berildi;
Elliot Anderson (8,5/10 — uchrashuv qahramoni): Yarimhimoyada fenomenal harakatlandi. Holandning g‘alaba goliga bergan pasi Kevin De Bryuyne uslubidagi san’at asariga qiyoslandi;
Hujum va yarimhimoya vakillari: Hal qiluvchi g‘alaba to‘pi muallifi Erling Holand — 7,5, bosh bilan ajoyib gol urgan Enso Fernandes — 7,5, Iliman Ndiaye — 7, Rayan Sherki — 7, Jeremi Doku — 7 ball oldi. Fil Foden esa ikkinchi taymdagi passiv harakati uchun 5,5 ballga loyiq ko‘rildi.
5-turda «Etihad»da superto‘qnashuv: «Napoli» kutib olinadi
Germaniyadagi murakkab g‘alabadan so‘ng Enso Mareska shogirdlari o‘z ochkolari sonini 9 taga yetkazib, umumiy jadvalda pley-offning yuqori o‘rinlari uchun kurashda muhim qadam tashladi. Mag‘lub bo‘lgan «RB Leypsig» esa 3 ochko bilan qoldi.
«Manchester Siti» YECHLning navbatdagi 5-turida o‘z maydonida Italiya chempioni «Napoli» klubini qabul qiladi. Mazkur superbahs Toshkent vaqti bilan 25 noyabrga o‘tar kechasi soat 01:00 da start oladi.
Izohlar 0
…