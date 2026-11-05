Mareska YECHLdagi 3:2 hiisobi va “Manchester Siti” duch kelgan muammolar sababini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida «Manchester Siti» safarda «RB Leypsig» ustidan 3:2 hisobida g‘alaba qozondi.
- Bosh murabbiy Enso Mareska o‘yinni nazorat qilgan bo‘lsalar-da, raqibning tezkor hujumlari va qanot vingerlari mudofaa chizig‘ida jiddiy muammolarni keltirib chiqarganini tan oldi.
- Shuningdek, italiyalik mutaxassis «RB Leypsig» ustozi Martin Demichelisning mehnatini yuqori baholab, unga kelgusi faoliyatida omad tiladi.
Yevropa Chempionlar ligasi 4-turi doirasida Germaniyada kechgan «RB Leypsig» — «Manchester Siti» uchrashuvi (2:3) shiddatli gollar shousi va kutilmagan ssenariy bilan yodda qoldi. Bellashuv yakunlanganidan so‘ng «shaharliklar» bosh murabbiyi Enso Mareska UYEFA rasmiy saytiga eksklyuziv intervyu berib, jamoasining ko‘rsatgan o‘yini, yuzaga kelgan qiyinchiliklar hamda raqib ustozi haqida samimiy fikr bildirdi.
Italiyalik mutaxassis o‘yinda to‘liq nazorat kuzatilganiga qaramay, mudofaa chizig‘i ayrim pallalarda raqibning tezkor hujumlari qarshisida og‘ir ahvolda qolganini yashirmadi.
«Nazorat bizda edi, lekin muammolar bo‘ldi»: Mareskaning o‘yinga bahosi
Murabbiy safardagi ushbu uch ochkoning qadri nihoyatda baland ekanini alohida qayd etdi:
Germaniyadagi murakkab sinov: «O‘yin ba’zi vaziyatlarda juda qiyin kechdi. Uchrashuvni yaxshi nazorat qildik, ammo ayrim paytlarda jiddiy muammolarga duch keldik. Chempionlar Ligasida Germaniya klublariga qarshi safarda to‘p surish doim katta qiyinchilik tug‘diradi. Shu bois uch ochkoni qo‘lga kiritganimizdan nihoyatda xursandman», — dedi Mareska;
«Leypsig»ning kuchli tomonlari: Ustoz mezbonlarning taktik intizomiga alohida to‘xtaldi: «Raqib nihoyatda agressiv va tartibli harakat qildi. Ularning qanot hujumchilari (vingerlari) mudofaamiz uchun jiddiy xavf tug‘dirdi. Himoyadan hujumga o‘tishda har doimgidan ham ko‘ra ehtiyotkor bo‘lishimiz shart edi. Natijadan mamnunmiz, endi kuchlarni tiklab, oldinga intilishimiz lozim».
Do‘stlik va hurmat: Demichelisga berilgan yuksak ta’rif
Matbuot anjumanida Enso Mareska «RB Leypsig» bosh murabbiyi Martin Demichelisning mehnatini yuqori baholab, unga iliq tilaklar bildirdi:
Shaxsiy munosabat: «Martin — mening juda yaqin va qadrdon do‘stim;
Bundesligadagi yutuqlar: U hozirda Germaniya chempionatida ajoyib ish olib bormoqda va kuchli jamoa shakllantira olgan;
Kelajakka ishonch: Umid qilamanki, uning Chempionlar Ligasidagi keyingi ishlari ham ijobiy tomonga o‘zgarib, yaxshi natijalar qayd etadi», — deya qo‘shimcha qildi mutaxassis.
Ushbu g‘alabadan so‘ng o‘z ochkolarini 9 taga yetkazib olgan «Manchester Siti» turnir jadvalining yuqori qismiga ko‘tarildi va keyingi turlarga xotirjam tayyorgarlik ko‘rish imkoniga ega bo‘ldi.
Izohlar 0
…