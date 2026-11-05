Mareska YECHLdagi 3:2 hiisobi va “Manchester Siti” duch kelgan muammolar sababini ochiqladi

·49·Sport
Mareska YECHLdagi 3:2 hiisobi va “Manchester Siti” duch kelgan muammolar sababini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida «Manchester Siti» safarda «RB Leypsig» ustidan 3:2 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Bosh murabbiy Enso Mareska o‘yinni nazorat qilgan bo‘lsalar-da, raqibning tezkor hujumlari va qanot vingerlari mudofaa chizig‘ida jiddiy muammolarni keltirib chiqarganini tan oldi.
  • Shuningdek, italiyalik mutaxassis «RB Leypsig» ustozi Martin Demichelisning mehnatini yuqori baholab, unga kelgusi faoliyatida omad tiladi.

Yevropa Chempionlar ligasi 4-turi doirasida Germaniyada kechgan «RB Leypsig» — «Manchester Siti» uchrashuvi (2:3) shiddatli gollar shousi va kutilmagan ssenariy bilan yodda qoldi. Bellashuv yakunlanganidan so‘ng «shaharliklar» bosh murabbiyi Enso Mareska UYEFA rasmiy saytiga eksklyuziv intervyu berib, jamoasining ko‘rsatgan o‘yini, yuzaga kelgan qiyinchiliklar hamda raqib ustozi haqida samimiy fikr bildirdi.

Italiyalik mutaxassis o‘yinda to‘liq nazorat kuzatilganiga qaramay, mudofaa chizig‘i ayrim pallalarda raqibning tezkor hujumlari qarshisida og‘ir ahvolda qolganini yashirmadi.

«Nazorat bizda edi, lekin muammolar bo‘ldi»: Mareskaning o‘yinga bahosi

Murabbiy safardagi ushbu uch ochkoning qadri nihoyatda baland ekanini alohida qayd etdi:

  • Germaniyadagi murakkab sinov: «O‘yin ba’zi vaziyatlarda juda qiyin kechdi. Uchrashuvni yaxshi nazorat qildik, ammo ayrim paytlarda jiddiy muammolarga duch keldik. Chempionlar Ligasida Germaniya klublariga qarshi safarda to‘p surish doim katta qiyinchilik tug‘diradi. Shu bois uch ochkoni qo‘lga kiritganimizdan nihoyatda xursandman», — dedi Mareska;

  • «Leypsig»ning kuchli tomonlari: Ustoz mezbonlarning taktik intizomiga alohida to‘xtaldi: «Raqib nihoyatda agressiv va tartibli harakat qildi. Ularning qanot hujumchilari (vingerlari) mudofaamiz uchun jiddiy xavf tug‘dirdi. Himoyadan hujumga o‘tishda har doimgidan ham ko‘ra ehtiyotkor bo‘lishimiz shart edi. Natijadan mamnunmiz, endi kuchlarni tiklab, oldinga intilishimiz lozim».

Do‘stlik va hurmat: Demichelisga berilgan yuksak ta’rif

Matbuot anjumanida Enso Mareska «RB Leypsig» bosh murabbiyi Martin Demichelisning mehnatini yuqori baholab, unga iliq tilaklar bildirdi:

  • Shaxsiy munosabat: «Martin — mening juda yaqin va qadrdon do‘stim;

  • Bundesligadagi yutuqlar: U hozirda Germaniya chempionatida ajoyib ish olib bormoqda va kuchli jamoa shakllantira olgan;

  • Kelajakka ishonch: Umid qilamanki, uning Chempionlar Ligasidagi keyingi ishlari ham ijobiy tomonga o‘zgarib, yaxshi natijalar qayd etadi», — deya qo‘shimcha qildi mutaxassis.

Ushbu g‘alabadan so‘ng o‘z ochkolarini 9 taga yetkazib olgan «Manchester Siti» turnir jadvalining yuqori qismiga ko‘tarildi va keyingi turlarga xotirjam tayyorgarlik ko‘rish imkoniga ega bo‘ldi.

Yevropa Chempionlar ligasiRB LeypsigManchester SitiEnso Mareska
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

9 o‘yinda 13 ta gol! Erling Holand butun faoliyatidagi eng dahshatli natijasini qayd etdi9 o‘yinda 13 ta gol! Erling Holand butun faoliyatidagi eng dahshatli natijasini qayd etdiBugun 08:43“Siti”da eng past baho kimga qo‘yildi? Husanov markaziy himoyada qanday o‘ynadi? (video)“Siti”da eng past baho kimga qo‘yildi? Husanov markaziy himoyada qanday o‘ynadi? (video)Bugun 08:41Britaniya nashri Abduqodir Husanovning «RB Leypsig»ga qarshi harakatlariga yuqori baho berdiBritaniya nashri Abduqodir Husanovning «RB Leypsig»ga qarshi harakatlariga yuqori baho berdiBugun 08:24“Manchester Siti” “Leypsig” mehmoni bo‘ladi — O‘yinni jonli efirda qayerda ko‘rish mumkin?“Manchester Siti” “Leypsig” mehmoni bo‘ladi — O‘yinni jonli efirda qayerda ko‘rish mumkin?Kecha 16:12Husanov 90 daqiqa o‘ynadi, Holand g‘alaba keltirdi: “Siti”dan Germaniyada gollar shousiHusanov 90 daqiqa o‘ynadi, Holand g‘alaba keltirdi: “Siti”dan Germaniyada gollar shousiBugun 08:08RB Leypsig — Manchester Siti: tarkiblar va jonli matnRB Leypsig — Manchester Siti: tarkiblar va jonli matnKecha 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi