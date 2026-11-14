Niderlandiya Gretsiyani 7:0 hisobida tor-mor etdi: Bu haqda Xavi Ernandesning fikri qanday?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UYEFA Millatlar ligasining 5-turida Niderlandiya terma jamoasi Gretsiya ustidan 7:0 hisobida yirik g‘alaba qozondi.
- Jamoa bosh murabbiyi Xavi Ernandes shogirdlarining o‘yinidan mamnunligini bildirib, futbolchilarning mehnatini alohida e’tirof etdi.
- Mazkur bahsda Teyani Reynders het-trik, Yurriyen Timber dubl, Xaver Sammervill va Doniyel Malen esa bittadan gol muallifiga aylanishdi.
UYEFA Millatlar ligasi 5-tur doirasida Niderlandiya milliy jamoasi o‘z maydonida Gretsiyani qabul qilib, chinakam sensatsiyaga imzo chekdi. Raqib darvozasiga javobsiz 7 ta gol kiritgan niderlandiyaliklar muxlislarga unutilmas oqshomni taqdim etishdi.
Xavi Ernandesning o‘yindan keyingi izohlari
Uchrashuvdan so‘ng Niderlandiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Xavi Ernandes UYEFA rasmiy saytiga o‘yin haqida o‘z fikrlarini bildirib o‘tdi:
«O‘yindan juda mamnunman. Ajoyib harakat qildik: qanday hujum uyushtirishni bildik, bo‘sh hududlardan bir necha bor foydalandik va ko‘plab vaziyatlar yaratdik. Birinchi bo‘lim ajoyib o‘tdi, shu bois futbolchilarni tabriklashim kerak. Ammo bu bor-yo‘g‘i bitta bahs. Shu yo‘nalishda davom etishimiz lozim. Oldinda hali uzoq yo‘l bor», — dedi murabbiy.
Shuningdek, Xavi raqibning kuchiga ham alohida to‘xtalib o‘tdi:
«Futbolchilar mashg‘ulotlarda juda qattiq mehnat qilishmoqda. Men ular bilan faxrlanaman. Gretsiyaning juda yaxshi jamoasi bor, tarkibida iqtidorli futbolchilar, ayniqsa, hujumchilar yetarlicha. Ular kuchli klublarda o‘ynashadi. Shu sababli bugun biz yuqori saviyada harakat qildik. Yirik g‘alaba!»
Uchrashuv ko‘rsatkichlari va gol mualliflari
Ma’lumotlar
Hisob
Niderlandiya — Gretsiya — 7:0
Gol urgan futbolchilar
Xaver Sammervill, Teyani Reynders (3 ta), Yurriyen Timber (2 ta), Doniyel Malen
Guruhdagi o‘rni
Niderlandiya (11 ochko, 1-o‘rin), Gretsiya (8 ochko, 2-o‘rin)
O‘yin qahramonlari va guruhdagi vaziyat
Eslatib o‘tamiz, mazkur bahsda niderlandiyaliklar safida Xaver Sammervill hisobni ochgan bo‘lsa, Teyani Reynders raqib darvozasini 3 marotaba ishg‘ol qilib, het-trikka erishdi. Shuningdek, Yurriyen Timber dubl qayd etdi, Doniyel Malen esa yakuniy nuqtani qo‘ydi.
Ushbu yirik g‘alabadan so‘ng Niderlandiya terma jamoasi 11 ochko to‘plagan holda 2-guruhda ishonchli tarzda peshqadamlik qilmoqda. Gretsiya esa 8 ochko bilan ikkinchi o‘rinda bormoqda.
Sizningcha, Xavi Ernandes qo‘l ostidagi Niderlandiya terma jamoasi Millatlar ligasining joriy mavsumida bosh sovrinni qo‘lga kirita oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…