Niderlandiya Gretsiyani 7:0 hisobida tor-mor etdi: Bu haqda Xavi Ernandesning fikri qanday?

1 daqiqa o'qish56
Niderlandiya Gretsiyani 7:0 hisobida tor-mor etdi: Bu haqda Xavi Ernandesning fikri qanday?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UYEFA Millatlar ligasining 5-turida Niderlandiya terma jamoasi Gretsiya ustidan 7:0 hisobida yirik g‘alaba qozondi.
  • Jamoa bosh murabbiyi Xavi Ernandes shogirdlarining o‘yinidan mamnunligini bildirib, futbolchilarning mehnatini alohida e’tirof etdi.
  • Mazkur bahsda Teyani Reynders het-trik, Yurriyen Timber dubl, Xaver Sammervill va Doniyel Malen esa bittadan gol muallifiga aylanishdi.

UYEFA Millatlar ligasi 5-tur doirasida Niderlandiya milliy jamoasi o‘z maydonida Gretsiyani qabul qilib, chinakam sensatsiyaga imzo chekdi. Raqib darvozasiga javobsiz 7 ta gol kiritgan niderlandiyaliklar muxlislarga unutilmas oqshomni taqdim etishdi.

Xavi Ernandesning o‘yindan keyingi izohlari

Uchrashuvdan so‘ng Niderlandiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Xavi Ernandes UYEFA rasmiy saytiga o‘yin haqida o‘z fikrlarini bildirib o‘tdi:

«O‘yindan juda mamnunman. Ajoyib harakat qildik: qanday hujum uyushtirishni bildik, bo‘sh hududlardan bir necha bor foydalandik va ko‘plab vaziyatlar yaratdik. Birinchi bo‘lim ajoyib o‘tdi, shu bois futbolchilarni tabriklashim kerak. Ammo bu bor-yo‘g‘i bitta bahs. Shu yo‘nalishda davom etishimiz lozim. Oldinda hali uzoq yo‘l bor», — dedi murabbiy.

Shuningdek, Xavi raqibning kuchiga ham alohida to‘xtalib o‘tdi:

«Futbolchilar mashg‘ulotlarda juda qattiq mehnat qilishmoqda. Men ular bilan faxrlanaman. Gretsiyaning juda yaxshi jamoasi bor, tarkibida iqtidorli futbolchilar, ayniqsa, hujumchilar yetarlicha. Ular kuchli klublarda o‘ynashadi. Shu sababli bugun biz yuqori saviyada harakat qildik. Yirik g‘alaba!»

Uchrashuv ko‘rsatkichlari va gol mualliflari

Ma’lumotlar

Hisob

Niderlandiya — Gretsiya — 7:0

Gol urgan futbolchilar

Xaver Sammervill, Teyani Reynders (3 ta), Yurriyen Timber (2 ta), Doniyel Malen

Guruhdagi o‘rni

Niderlandiya (11 ochko, 1-o‘rin), Gretsiya (8 ochko, 2-o‘rin)

O‘yin qahramonlari va guruhdagi vaziyat

Eslatib o‘tamiz, mazkur bahsda niderlandiyaliklar safida Xaver Sammervill hisobni ochgan bo‘lsa, Teyani Reynders raqib darvozasini 3 marotaba ishg‘ol qilib, het-trikka erishdi. Shuningdek, Yurriyen Timber dubl qayd etdi, Doniyel Malen esa yakuniy nuqtani qo‘ydi.

Ushbu yirik g‘alabadan so‘ng Niderlandiya terma jamoasi 11 ochko to‘plagan holda 2-guruhda ishonchli tarzda peshqadamlik qilmoqda. Gretsiya esa 8 ochko bilan ikkinchi o‘rinda bormoqda.

Sizningcha, Xavi Ernandes qo‘l ostidagi Niderlandiya terma jamoasi Millatlar ligasining joriy mavsumida bosh sovrinni qo‘lga kirita oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari