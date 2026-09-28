Xavining Niderlandiyadagi ilk zafari: “Mentalitetni o‘zgartirishimiz kerak”

·33·Sport
Xavining Niderlandiyadagi ilk zafari: “Mentalitetni o‘zgartirishimiz kerak”
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xavi Ernandes boshchiligidagi Niderlandiya terma jamoasi UYEFA Millatlar ligasida Serbiya ustidan 2:1 hisobida g‘alaba qozonib, murabbiyning ilk tarixiy zafarini nishonladi.
  • Xavi o‘yin sifatidan qoniqmaganini bildirib, jamoaning mentalitetini o‘zgartirib, 90 daqiqa davomida tinimsiz pressing va to‘p nazoratini ta’minlash zarurligini ta’kidladi.

UYEFA Millatlar ligasi 2-turida Niderlandiya milliy terma jamoasi safarda Serbiya ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi. Belgraddagi «Rayko Mitich» arenasida bo‘lib o‘tgan ushbu bellashuv ispaniyalik mutaxassis Xavi Ernandes uchun «lolalar yurti» boshqaruvidagi ilk tarixiy g‘alaba sifatida qayd etildi. Uchrashuvdan so‘ng UYEFA matbuot xizmatiga intervyu bergan Xavi jamoasi haqli ravishda 3 ochkoni olganini bildirdi, ammo o‘yin sifati borasida hali qilinadigan ishlar ko‘pligini yashirmadi.

Bosh murabbiy shogirdlaridan 90 daqiqalik tinimsiz pressing va to‘liq to‘p nazoratini talab qilishini, buning uchun esa tarkibning mentalitetini o‘zgartirishga to‘g‘ri kelishini ochiq ta’kidladi. 1-turda Germaniya bilan 1:1 hisobida durang o‘ynagan Niderlandiya endilikda o‘z ochkolarini 4 taga yetkazib, 1 oktyabr kuni Gretsiyaga qarshi kechadigan bahsga tayyorgarlik ko‘rmoqda.

«Xavining ilk yutug‘i, pressing talabi va Serbiya bosimi»: Murabbiy bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi

Xavining Serbiyaga qarshi bahsdan keyingi rasmiy tahlili va fikrlaridan muhim nuqtalar:

  • Xavi davrining ilk rasmiy g‘alabasi: Belgraddagi 2:1 hisobi ispaniyalik murabbiyning Niderlandiya boshqaruvidagi birinchi muvaffaqiyati bo‘ldi;

  • «90 daqiqalik pressing va to‘p nazorati»: Xavi jamoasi to‘liq to‘p bilan harakatlanishi va har bir chiziqda yuqori bosim uyushtirishi shartligini talab qilmoqda;

  • Mentalitetni yangilash zarurati: Murabbiy niderland futbolchilarining psixologik yondashuvini to‘liq hujumkor va tajovuzkor uslubga moslashtirish ustida ishlayotganini aytdi;

  • Serbiyaning xavfli qarshiligi: Tadich, Yovich va Kostich maydonga tushgach, o‘yin qiyinlashgani, ammo g‘alaba barilib niderlandlarda qolishi adolatdan bo‘lgani qayd etildi;

  • Gretsiyaga qarshi navbatdagi imtihon: 1-turda Germaniya bilan durang o‘ynagan niderlandlar 1 oktyabr kuni safarda sensatsion Gretsiyaga qarshi saf tortadi.

Niderlandiyaning Millatlar ligasidagi dastlabki ikki turi tahlili

Xavi qo‘l ostidagi jamoaning start ko‘rsatkichlari tasnifi:

Musobaqa bosqichi

Raqib va uchrashuv manzili

Yakuniy hisob

Natija maqomi

Xavining o‘yinga bergan bahosi

1-tur

Germaniya (Safarda/neytral)

1 : 1

Ijobiy durang

Yulduzli raqib bilan teng kurash va 1 ochko

2-tur

Serbiya («Rayko Mitich», Belgrad)

2 : 1

Ilk tarixiy g‘alaba

«Pressing va himoyani yaxshilash, mentalitetni o‘zgartirish shart»

Jamg‘arilgan ochko

2 ta bahsdan so‘ng

4 ochko

Guruh yetakchilari safida

Rejali ochko to‘plash davom etmoqda

3-tur taqvimi

Gretsiyaga qarshi (1 oktyabr)

Navbatdagi sinov

Germaniyani yutgan kutilmagan raqibga qarshi to‘qnashuv

Futbol ekspertizasi: Nega Xavining Niderlandiyadagi falsafasi muhokamalarga sabab bo‘lmoqda?

Yevropa futboli sharhlovchilari, taktik tahlilchilar va insayderlarning xulosalari:

  • «Barselona» DNKsi va Gollandiya total futboli uyg‘unligi: Xavi o‘zining tiki-taka falsafasini aynan Kroyff vatani bo‘lgan Niderlandiyaga singdirmoqchi; to‘pga egalik qilish va pressing talabi niderlandlarning an’anaviy hujumkor tabiatiga juda mos keladi, ammo buni 90 daqiqa ushlab turish yuqori jismoniy tayyorgarlikni talab etadi;

  • Serb yulduzlariga qarshi sovuqqonlik: Tadich, Kostich va Yovich maydonga tushgan paytda Niderlandiya mudofaasi xatolarga yo‘l qo‘ydi, ammo Meyerdinkning ikkinchi goli Xavining qarshi hujum va bo‘sh hududlardan foydalanish bo‘yicha ko‘rsatmalari to‘g‘ri ishlaganini ko‘rsatdi;

  • Gretsiya bahsi — birinchi o‘rin kaliti: Germaniyani sensatsion tarzda 1:0 hisobida dog‘da qoldirgan Gretsiyaga qarshi 1 oktyabr kungi bahs Xavi shogirdlari uchun haqiqiy taktik sinov bo‘ladi; yunonlarning temir mudofaasini yorib o‘tishda aynan murabbiy ta’kidlagan yuqori pressing hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Sizningcha, Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasini o‘z falsafasi asosida dunyoning eng kuchli pressing qiluvchi jamoasiga aylantira oladimi? Germaniyani mag‘lub etgan Gretsiyaga qarshi 1 oktyabrdagi bahsda niderlandlar g‘alabali seriyasini davom ettiradimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Millatlar ligasining eng qaynoq voqealari tahlilini barcha futbol ishqibozlari bilan baham ko‘ring!

UYEFA Millatlar ligasiXavi ErnandesNiderlandiya milliy terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yurgen Klopp «Bundestim»dagi debyutidan so‘ng ochiq gapirdi — Niderlandiya bilan durangYurgen Klopp «Bundestim»dagi debyutidan so‘ng ochiq gapirdi — Niderlandiya bilan durang25 sentabr 12:08Yurgen Klopp Germaniya tarixidagi eng yomon startni qayd etdi: 89 yillik antirekord!Yurgen Klopp Germaniya tarixidagi eng yomon startni qayd etdi: 89 yillik antirekord!Bugun 08:27Bugun Norvegiya va Portugaliya Millatlar ligasi peshqadamligi uchun jang qiladi!Bugun Norvegiya va Portugaliya Millatlar ligasi peshqadamligi uchun jang qiladi!Kecha 23:0139 talik mo‘jiza: Ispaniya Angliyani tiz cho‘ktirib, mutlaq jahon rekordini o‘rnatdi!39 talik mo‘jiza: Ispaniya Angliyani tiz cho‘ktirib, mutlaq jahon rekordini o‘rnatdi!Kecha 08:53Lamin Yamal Xavining Niderlandiya terma jamoasidagi ishiga munosabat bildirdiLamin Yamal Xavining Niderlandiya terma jamoasidagi ishiga munosabat bildirdi8 sentabr 19:19Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasida qanday loyiha tuzmoqda?Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasida qanday loyiha tuzmoqda?14 avgust 08:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi