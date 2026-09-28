Xavining Niderlandiyadagi ilk zafari: “Mentalitetni o‘zgartirishimiz kerak”
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xavi Ernandes boshchiligidagi Niderlandiya terma jamoasi UYEFA Millatlar ligasida Serbiya ustidan 2:1 hisobida g‘alaba qozonib, murabbiyning ilk tarixiy zafarini nishonladi.
- Xavi o‘yin sifatidan qoniqmaganini bildirib, jamoaning mentalitetini o‘zgartirib, 90 daqiqa davomida tinimsiz pressing va to‘p nazoratini ta’minlash zarurligini ta’kidladi.
UYEFA Millatlar ligasi 2-turida Niderlandiya milliy terma jamoasi safarda Serbiya ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi. Belgraddagi «Rayko Mitich» arenasida bo‘lib o‘tgan ushbu bellashuv ispaniyalik mutaxassis Xavi Ernandes uchun «lolalar yurti» boshqaruvidagi ilk tarixiy g‘alaba sifatida qayd etildi. Uchrashuvdan so‘ng UYEFA matbuot xizmatiga intervyu bergan Xavi jamoasi haqli ravishda 3 ochkoni olganini bildirdi, ammo o‘yin sifati borasida hali qilinadigan ishlar ko‘pligini yashirmadi.
Bosh murabbiy shogirdlaridan 90 daqiqalik tinimsiz pressing va to‘liq to‘p nazoratini talab qilishini, buning uchun esa tarkibning mentalitetini o‘zgartirishga to‘g‘ri kelishini ochiq ta’kidladi. 1-turda Germaniya bilan 1:1 hisobida durang o‘ynagan Niderlandiya endilikda o‘z ochkolarini 4 taga yetkazib, 1 oktyabr kuni Gretsiyaga qarshi kechadigan bahsga tayyorgarlik ko‘rmoqda.
«Xavining ilk yutug‘i, pressing talabi va Serbiya bosimi»: Murabbiy bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi
Xavining Serbiyaga qarshi bahsdan keyingi rasmiy tahlili va fikrlaridan muhim nuqtalar:
Xavi davrining ilk rasmiy g‘alabasi: Belgraddagi 2:1 hisobi ispaniyalik murabbiyning Niderlandiya boshqaruvidagi birinchi muvaffaqiyati bo‘ldi;
«90 daqiqalik pressing va to‘p nazorati»: Xavi jamoasi to‘liq to‘p bilan harakatlanishi va har bir chiziqda yuqori bosim uyushtirishi shartligini talab qilmoqda;
Mentalitetni yangilash zarurati: Murabbiy niderland futbolchilarining psixologik yondashuvini to‘liq hujumkor va tajovuzkor uslubga moslashtirish ustida ishlayotganini aytdi;
Serbiyaning xavfli qarshiligi: Tadich, Yovich va Kostich maydonga tushgach, o‘yin qiyinlashgani, ammo g‘alaba barilib niderlandlarda qolishi adolatdan bo‘lgani qayd etildi;
Gretsiyaga qarshi navbatdagi imtihon: 1-turda Germaniya bilan durang o‘ynagan niderlandlar 1 oktyabr kuni safarda sensatsion Gretsiyaga qarshi saf tortadi.
Niderlandiyaning Millatlar ligasidagi dastlabki ikki turi tahlili
Xavi qo‘l ostidagi jamoaning start ko‘rsatkichlari tasnifi:
Musobaqa bosqichi
Raqib va uchrashuv manzili
Yakuniy hisob
Natija maqomi
Xavining o‘yinga bergan bahosi
1-tur
Germaniya (Safarda/neytral)
1 : 1
Ijobiy durang
Yulduzli raqib bilan teng kurash va 1 ochko
2-tur
Serbiya («Rayko Mitich», Belgrad)
2 : 1
Ilk tarixiy g‘alaba
«Pressing va himoyani yaxshilash, mentalitetni o‘zgartirish shart»
Jamg‘arilgan ochko
2 ta bahsdan so‘ng
4 ochko
Guruh yetakchilari safida
Rejali ochko to‘plash davom etmoqda
3-tur taqvimi
Gretsiyaga qarshi (1 oktyabr)
—
Navbatdagi sinov
Germaniyani yutgan kutilmagan raqibga qarshi to‘qnashuv
Futbol ekspertizasi: Nega Xavining Niderlandiyadagi falsafasi muhokamalarga sabab bo‘lmoqda?
Yevropa futboli sharhlovchilari, taktik tahlilchilar va insayderlarning xulosalari:
«Barselona» DNKsi va Gollandiya total futboli uyg‘unligi: Xavi o‘zining tiki-taka falsafasini aynan Kroyff vatani bo‘lgan Niderlandiyaga singdirmoqchi; to‘pga egalik qilish va pressing talabi niderlandlarning an’anaviy hujumkor tabiatiga juda mos keladi, ammo buni 90 daqiqa ushlab turish yuqori jismoniy tayyorgarlikni talab etadi;
Serb yulduzlariga qarshi sovuqqonlik: Tadich, Kostich va Yovich maydonga tushgan paytda Niderlandiya mudofaasi xatolarga yo‘l qo‘ydi, ammo Meyerdinkning ikkinchi goli Xavining qarshi hujum va bo‘sh hududlardan foydalanish bo‘yicha ko‘rsatmalari to‘g‘ri ishlaganini ko‘rsatdi;
Gretsiya bahsi — birinchi o‘rin kaliti: Germaniyani sensatsion tarzda 1:0 hisobida dog‘da qoldirgan Gretsiyaga qarshi 1 oktyabr kungi bahs Xavi shogirdlari uchun haqiqiy taktik sinov bo‘ladi; yunonlarning temir mudofaasini yorib o‘tishda aynan murabbiy ta’kidlagan yuqori pressing hal qiluvchi rol o‘ynaydi.
Sizningcha, Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasini o‘z falsafasi asosida dunyoning eng kuchli pressing qiluvchi jamoasiga aylantira oladimi? Germaniyani mag‘lub etgan Gretsiyaga qarshi 1 oktyabrdagi bahsda niderlandlar g‘alabali seriyasini davom ettiradimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Millatlar ligasining eng qaynoq voqealari tahlilini barcha futbol ishqibozlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…