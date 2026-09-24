Xavi Lamine Yamalni Oltin toʻpga loyiq deb topdi

·34·Sport
Xavi Lamine Yamalni Oltin toʻpga loyiq deb topdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Niderlandiya terma jamoasi bosh murabbiyi Xavi Ernandes Barselona yosh iqtidori Lamine Yamalni joriy yildagi Oltin toʻp mukofotiga asosiy daʼvogar deb hisoblaydi.
  • Xavi Yamalni chinakam avlod iqtidorli futbolchi deb atab, uning kelajakda jahon futbolida ustunlik qilishiga ishonch bildirdi.
  • Murabbiy, shuningdek, Barselonadagi murabbiylik faoliyati davomida akademiya tarbiyalanuvchilarini asosiy jamoaga olib chiqqanidan faxrlanishini taʼkidladi.

Niderlandiya milliy jamoasining bosh murabbiyi Xavi Ernandes Barselona klubi iqtidori Lamine Yamalni joriy yildagi nufuzli Oltin toʻp mukofotiga asosiy daʼvogar sifatida koʻrsatdi. Germaniyaga qarshi oʻtkaziladigan murabbiylik debyuti oldidan sport nashrlariga intervyu bergan mutaxassis 19 yoshli hujumchini chinakam avlod iqtidori deb atadi va uning kelajakda jahon futbolida ustunlik qilishiga ishonch bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

SPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Zeist shahridagi KNVB qarorgohida jurnalistlar savollariga javob bergan Xavi Yamalning oʻziga xos xususiyatlarini alohida eʼtirof etdi. Lionel Messining jahon chempionatidagi kuchli ishtirokini tan olgan holda, ispaniyalik futbolchilarning mundialdagi gʻalabalari birinchi navbatda eʼtirofga loyiqligini taʼkidladi. Sobiq yarimhimoyachi yosh yulduz bu yilgi sovrinni qoʻlga kiritishi uchun eng qulay imkoniyat turganini qayd etdi.

Barselona va Hansi Flick merosi

Suhbat davomida Xavi Kataloniya klubidagi murabbiylik faoliyati va klub tarixidagi eng ogʻir moliyaviy davrlardan birida jamoani barqarorlashtirgani haqida ham toʻxtaldi. U oʻz davrida Lamine Yamal, Fermin Lopes va Pau Kubarsi kabi akademiya tarbiyalanuvchilarini asosiy jamoaga olib chiqqanidan faxrlanishini bildirdi. Murabbiyning fikricha, aynan oʻsha qiyin paytlarda qoʻyilgan poydevor bugungi avlodning muvaffaqiyatlariga zamin yaratdi.

Shuningdek, 46 yoshli mutaxassis amaldagi bosh murabbiy Hansi Flick jamoaning kuchli dinamikasini davom ettirayotganini olqishladi. Klubning eng ogʻir davrida uning tiklanishiga oʻz ulushini qoʻshganidan mamnun ekanini taʼkidlagan Xavi, ushbu avlodning yutuqlaridan quvonishini yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, Barselona bugun toʻgʻri yoʻldan bormoqda va erishilayotgan natijalar tasodif emas.

Niderlandiyadagi yangi chaqiruv

Xalqaro maydondagi yangi ish faoliyatiga toʻxtalarkan, Xavi Niderlandiya futboli va Barselona anʼanaviy pozitsion oʻyini oʻrtasida chuqur taktik bogʻliqlik borligini taʼkidladi. Zeistdagi bazada qulay sharoitlar yaratilgani, murabbiylar shtabi va futbolchilar mashgʻulotlarga velosipedda qatnovi jarayonni yanada qiziqarli qilayotganini qoʻshimcha qildi.

Germaniyaga qarshi boʻlajak oʻyin mutaxassis uchun Niderlandiya terma jamoasi bosh murabbiyi sifatidagi ilk jiddiy sinov boʻladi. Sobiq Barselona ustozi oʻzining yangi jamoasi bilan ham yorqin natijalarga erishishni maqsad qilgan va Niderlandiya futbolining falsafasini oʻzining taktik qarashlari bilan uygʻunlashtirishga kirishgan.

Xavi ErnandesLamine YamalOltin topBarselonaNiderlandiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hansi Flik Lamine Yamalning «Oltin toʻp» uchun imkoniyatlarini qoʻllab-quvvatladiHansi Flik Lamine Yamalning «Oltin toʻp» uchun imkoniyatlarini qoʻllab-quvvatladi16 sentabr 03:19Alvaro Morata Lamine Yamalni «Oltin toʻp»ga munosib koʻrdiAlvaro Morata Lamine Yamalni «Oltin toʻp»ga munosib koʻrdi15 sentabr 13:15Luis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdiLuis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdi11 sentabr 10:39Rafinya Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb atadiRafinya Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb atadi22 sentabr 02:11Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasida qanday loyiha tuzmoqda?Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasida qanday loyiha tuzmoqda?14 avgust 08:04Xavi Simons Niderlandiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyini olqishladiXavi Simons Niderlandiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyini olqishladi13 avgust 21:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?