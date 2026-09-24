Xavi Lamine Yamalni Oltin toʻpga loyiq deb topdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Niderlandiya terma jamoasi bosh murabbiyi Xavi Ernandes Barselona yosh iqtidori Lamine Yamalni joriy yildagi Oltin toʻp mukofotiga asosiy daʼvogar deb hisoblaydi.
- Xavi Yamalni chinakam avlod iqtidorli futbolchi deb atab, uning kelajakda jahon futbolida ustunlik qilishiga ishonch bildirdi.
- Murabbiy, shuningdek, Barselonadagi murabbiylik faoliyati davomida akademiya tarbiyalanuvchilarini asosiy jamoaga olib chiqqanidan faxrlanishini taʼkidladi.
Niderlandiya milliy jamoasining bosh murabbiyi Xavi Ernandes Barselona klubi iqtidori Lamine Yamalni joriy yildagi nufuzli Oltin toʻp mukofotiga asosiy daʼvogar sifatida koʻrsatdi. Germaniyaga qarshi oʻtkaziladigan murabbiylik debyuti oldidan sport nashrlariga intervyu bergan mutaxassis 19 yoshli hujumchini chinakam avlod iqtidori deb atadi va uning kelajakda jahon futbolida ustunlik qilishiga ishonch bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
SPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Zeist shahridagi KNVB qarorgohida jurnalistlar savollariga javob bergan Xavi Yamalning oʻziga xos xususiyatlarini alohida eʼtirof etdi. Lionel Messining jahon chempionatidagi kuchli ishtirokini tan olgan holda, ispaniyalik futbolchilarning mundialdagi gʻalabalari birinchi navbatda eʼtirofga loyiqligini taʼkidladi. Sobiq yarimhimoyachi yosh yulduz bu yilgi sovrinni qoʻlga kiritishi uchun eng qulay imkoniyat turganini qayd etdi.
Barselona va Hansi Flick merosiSuhbat davomida Xavi Kataloniya klubidagi murabbiylik faoliyati va klub tarixidagi eng ogʻir moliyaviy davrlardan birida jamoani barqarorlashtirgani haqida ham toʻxtaldi. U oʻz davrida Lamine Yamal, Fermin Lopes va Pau Kubarsi kabi akademiya tarbiyalanuvchilarini asosiy jamoaga olib chiqqanidan faxrlanishini bildirdi. Murabbiyning fikricha, aynan oʻsha qiyin paytlarda qoʻyilgan poydevor bugungi avlodning muvaffaqiyatlariga zamin yaratdi.
Shuningdek, 46 yoshli mutaxassis amaldagi bosh murabbiy Hansi Flick jamoaning kuchli dinamikasini davom ettirayotganini olqishladi. Klubning eng ogʻir davrida uning tiklanishiga oʻz ulushini qoʻshganidan mamnun ekanini taʼkidlagan Xavi, ushbu avlodning yutuqlaridan quvonishini yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, Barselona bugun toʻgʻri yoʻldan bormoqda va erishilayotgan natijalar tasodif emas.
Niderlandiyadagi yangi chaqiruvXalqaro maydondagi yangi ish faoliyatiga toʻxtalarkan, Xavi Niderlandiya futboli va Barselona anʼanaviy pozitsion oʻyini oʻrtasida chuqur taktik bogʻliqlik borligini taʼkidladi. Zeistdagi bazada qulay sharoitlar yaratilgani, murabbiylar shtabi va futbolchilar mashgʻulotlarga velosipedda qatnovi jarayonni yanada qiziqarli qilayotganini qoʻshimcha qildi.
Germaniyaga qarshi boʻlajak oʻyin mutaxassis uchun Niderlandiya terma jamoasi bosh murabbiyi sifatidagi ilk jiddiy sinov boʻladi. Sobiq Barselona ustozi oʻzining yangi jamoasi bilan ham yorqin natijalarga erishishni maqsad qilgan va Niderlandiya futbolining falsafasini oʻzining taktik qarashlari bilan uygʻunlashtirishga kirishgan.
Izohlar 0
…