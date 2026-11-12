Fabio Kannavaro Rossiya bilan o‘yindan keyingi matbuot anjumanida nimalar dedi?

2 daqiqa o'qish2
Fabio Kannavaro Rossiya bilan o‘yindan keyingi matbuot anjumanida nimalar dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy jamoasi Rossiya terma jamoasiga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida 2:0 hisobida oldinda borib, yakunda 2:3 hisobida mag‘lubiyatga uchradi.
  • Bosh murabbiy Fabio Kannavaro jamoa 2:0 hisobidan keyin o‘yin tempini tushirib yuborgani va himoyadagi, xususan standart vaziyatlardagi xatolar mag‘lubiyatga sabab bo‘lganini ta’kidladi.
  • Mutaxassis muammo taktik sxemada emas, balki kuchli raqiblarga qarshi o‘yinni nazorat qilishda tajriba yetishmaganida ekanligini qayd etdi.

Rossiya terma jamoasiga qarshi kechgan va aql bovar qilmaydigan dramatik tarzda 2:3 hisobidagi mag‘lubiyat bilan yakunlangan o‘rtoqlik uchrashuvidan so‘ng, O‘zbekiston milliy jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro matbuot anjumanida ishtirok etdi. Taniqli mutaxassis o‘yindagi xatolar, hisobdagi ustunlikning boy berilishi va jamoaning kamchiliklari haqida ochiq fikr bildirdi.

«Futbol – faqat chiroyli o‘yindan iborat emas»

Uchrashuv davomida vakillarimiz 2:0 hisobida oldinda borib, yakunda mag‘lubiyatga uchraganiga to‘xtalar ekan, Kannavaro jamoa o‘yin tempini tushirib yuborganini ta’kidladi.

«Agarda jamoa yuqori pressing orqali o‘yin namoyish etsa, markaziy himoyachilar bilan ham shu tarzda harakat qilishga to‘g‘ri keladi. Himoyadagi asosiy xatoimiz asosan standart vaziyatlarda jarima maydonchasida sodir bo‘lmoqda. Umuman olganda yaxshi o‘yin o‘tkazdik. 2:0 hisobida oldinda borayotganimizda tempni biroz tushirdik. Hakam o‘yin yakunlanganini bildiruvchi hushtagini chalmaguncha futbol o‘ynash kerak. Futbol shunaqa shafqatsiz. Yaxshi o‘yin bilan ham mag‘lubiyatga uchrash mumkin», — dedi bosh murabbiy.

Matbuot anjumanining asosiy mavzulari

Murabbiyning fikrlari va xulosalari

Asosiy xato

2:0 hisobidan keyin tempning tushishi va to‘xtab qolinishi

Himoyadagi muammolar

Standart vaziyatlardagi kamchiliklar va uzun paslardagi xatolar

Tajriba masalasi

Kuchli raqiblarga qarshi o‘yinni nazorat qilishda tajriba yetishmadi

Klaster va tizim

Kelajakda 3 ta markaziy himoyachi sxemasiga ham qaytish mumkinligi

«Muammo tizimda emas, tajriba yetishmaganida»

Jurnalistlarning himoya chizig‘idagi taktik o‘zgarishlar va 3-4-3 sxemasiga qaytish haqidagi savollariga javob berarkan, italiyalik mutaxassis mag‘lubiyat sababi faqat sxemada emasligini ko‘rsatib o‘tdi.

  • «Albatta, so‘nggi 10 daqiqada 3 ta himoyachi bilan o‘ynash mumkin. Ammo muammo tizimda emas. Bu yerda bizga tajriba yetishmadi va bahsni nazorat qila olmadik. Uzun paslarda ko‘p xato qildik», — dedi Kannavaro.

Shuningdek, u bunday kuchli raqiblarga qarshi bahslarda eng avvalo o‘z shaxsiyatini ko‘rsatish, maydonda qo‘rqmasdan futbol namoyish etish kerakligini qo‘shimcha qildi. Bosh murabbiy o‘yinni yana bir bor chuqur tahlil qilib, zarur xulosalar chiqarishini ma’lum qildi.

Sizningcha, Fabio Kannavaro boshchiligidagi milliy jamoamiz kelajakdagi rasmiy o‘yinlarda bu kabi xatolarni takrorlamaslik uchun nimalarni o‘zgartirishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari