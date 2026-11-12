Fabio Kannavaro Rossiya bilan o‘yindan keyingi matbuot anjumanida nimalar dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy jamoasi Rossiya terma jamoasiga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida 2:0 hisobida oldinda borib, yakunda 2:3 hisobida mag‘lubiyatga uchradi.
- Bosh murabbiy Fabio Kannavaro jamoa 2:0 hisobidan keyin o‘yin tempini tushirib yuborgani va himoyadagi, xususan standart vaziyatlardagi xatolar mag‘lubiyatga sabab bo‘lganini ta’kidladi.
- Mutaxassis muammo taktik sxemada emas, balki kuchli raqiblarga qarshi o‘yinni nazorat qilishda tajriba yetishmaganida ekanligini qayd etdi.
Rossiya terma jamoasiga qarshi kechgan va aql bovar qilmaydigan dramatik tarzda 2:3 hisobidagi mag‘lubiyat bilan yakunlangan o‘rtoqlik uchrashuvidan so‘ng, O‘zbekiston milliy jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro matbuot anjumanida ishtirok etdi. Taniqli mutaxassis o‘yindagi xatolar, hisobdagi ustunlikning boy berilishi va jamoaning kamchiliklari haqida ochiq fikr bildirdi.
«Futbol – faqat chiroyli o‘yindan iborat emas»
Uchrashuv davomida vakillarimiz 2:0 hisobida oldinda borib, yakunda mag‘lubiyatga uchraganiga to‘xtalar ekan, Kannavaro jamoa o‘yin tempini tushirib yuborganini ta’kidladi.
«Agarda jamoa yuqori pressing orqali o‘yin namoyish etsa, markaziy himoyachilar bilan ham shu tarzda harakat qilishga to‘g‘ri keladi. Himoyadagi asosiy xatoimiz asosan standart vaziyatlarda jarima maydonchasida sodir bo‘lmoqda. Umuman olganda yaxshi o‘yin o‘tkazdik. 2:0 hisobida oldinda borayotganimizda tempni biroz tushirdik. Hakam o‘yin yakunlanganini bildiruvchi hushtagini chalmaguncha futbol o‘ynash kerak. Futbol shunaqa shafqatsiz. Yaxshi o‘yin bilan ham mag‘lubiyatga uchrash mumkin», — dedi bosh murabbiy.
Matbuot anjumanining asosiy mavzulari
Murabbiyning fikrlari va xulosalari
Asosiy xato
2:0 hisobidan keyin tempning tushishi va to‘xtab qolinishi
Himoyadagi muammolar
Standart vaziyatlardagi kamchiliklar va uzun paslardagi xatolar
Tajriba masalasi
Kuchli raqiblarga qarshi o‘yinni nazorat qilishda tajriba yetishmadi
Klaster va tizim
Kelajakda 3 ta markaziy himoyachi sxemasiga ham qaytish mumkinligi
«Muammo tizimda emas, tajriba yetishmaganida»
Jurnalistlarning himoya chizig‘idagi taktik o‘zgarishlar va 3-4-3 sxemasiga qaytish haqidagi savollariga javob berarkan, italiyalik mutaxassis mag‘lubiyat sababi faqat sxemada emasligini ko‘rsatib o‘tdi.
«Albatta, so‘nggi 10 daqiqada 3 ta himoyachi bilan o‘ynash mumkin. Ammo muammo tizimda emas. Bu yerda bizga tajriba yetishmadi va bahsni nazorat qila olmadik. Uzun paslarda ko‘p xato qildik», — dedi Kannavaro.
Shuningdek, u bunday kuchli raqiblarga qarshi bahslarda eng avvalo o‘z shaxsiyatini ko‘rsatish, maydonda qo‘rqmasdan futbol namoyish etish kerakligini qo‘shimcha qildi. Bosh murabbiy o‘yinni yana bir bor chuqur tahlil qilib, zarur xulosalar chiqarishini ma’lum qildi.
Sizningcha, Fabio Kannavaro boshchiligidagi milliy jamoamiz kelajakdagi rasmiy o‘yinlarda bu kabi xatolarni takrorlamaslik uchun nimalarni o‘zgartirishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…