Rossiyaga qarshi mag‘lubiyat qimmatga tushdi: O‘zbekiston terma jamoasi FIFA reytingida pasaydi

1 daqiqa o'qish109
Rossiyaga qarshi mag‘lubiyat qimmatga tushdi: O‘zbekiston terma jamoasi FIFA reytingida pasaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiya terma jamoasidan uchralgan mag‘lubiyat O‘zbekiston milliy jamoasining FIFA reytingidagi o‘rniga salbiy ta'sir ko‘rsatdi.
  • Fabio Kannavaro shogirdlari 2:3 hisobidagi mag‘lubiyat sababli 3,86 ochko yo‘qotib, 59-o‘rindan 61-pog‘onaga tushib ketdi va umumiy ko‘rsatkichi 1412,75 ballni tashkil etdi.
  • Valeriy Karpin boshqaruvidagi Rossiya terma jamoasi esa 3,86 ochko qo‘shib olib, 1541,31 ball bilan 35-o‘rindagi mavqeini saqlab qoldi.

Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida Rossiya terma jamoasiga qarshi kechgan dramatik va murosasiz o‘rtoqlik uchrashuvidan so‘ng FIFAning dastlabki jahon reytingi yangilandi. Mazkur bahs natijasi ikkala jamoaning reyting ochkolari va o‘rinlariga bevosita o‘zgartirish kiritdi.

O‘zbekiston va Rossiya jamoalarining ko‘rsatkichlari qanday o‘zgardi?

Fabio Kannavaro shogirdlari Rossiya bilan o‘yinda 2:0 hisobida oldinda borib, yakunda 2:3 hisobida imkoniyatni boy berib qo‘yganidan xabarimiz bor. Ushbu mag‘lubiyat tufayli milliy jamoamiz umumiy onlayn reytingda 59-o‘rindan 61-pog‘onaga tushib ketdi:

  • O‘zbekiston: Rossiyaga qarshi o‘yinda 3,86 reyting ochkosini yo‘qotdi va hozirgi umumiy ko‘rsatkichi 1412,75 ballni tashkil etmoqda.

  • Rossiya: Valeriy Karpin boshqaruvidagi jamoa esa o‘z hisobiga 3,86 reyting ochkosini qo‘shib oldi. Ularning umumiy ko‘rsatkichi 1537,45 balldan 1541,31 ballga yetdi.

Shunga qaramay, rossiyaliklar umumiy reytingda 35-qatordagi o‘rnida qoldi va bir pog‘ona yuqorida joylashgan Shvetsiyadan atigi 2,49 ochkoga orqada qolmoqda.

Terma jamoa

Avvalgi o‘rin

Yangi o‘rin

Reyting ochkolari

O‘zgarish

O‘zbekiston

59-o‘rin

61-o‘rin

1412,75 ball

-3,86 ochko (2 pog‘ona pastga)

Rossiya

35-o‘rin

35-o‘rin

1541,31 ball

+3,86 ochko (o‘rni saqlanib qoldi)

Oldinda Saudiya Arabistoniga qarshi muhim sinov

Eslatib o‘tamiz, 12 noyabr kuni bo‘lib o‘tgan bellashuvda mezbonlar hisobda oldinda borayotgan bo‘lsa-da, 70-daqiqadan so‘ng Nikolay Komlichenko (dubl) va Aleksey Miranchuk kiritgan gollar evaziga mehmonlar irodali g‘alabaga erishishgan edi.

O‘zbekiston terma jamoasi mazkur mag‘lubiyatdan kerakli xulosalar chiqarib, navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuviga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Vakillarimiz 17 noyabr kuni Qatar poytaxti Doha shahridagi «Jassim bin Hamad» stadionida Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushishadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 20:30 da start oladi.

Sizningcha, milliy jamoamiz Saudiya Arabistoniga qarshi bo‘ladigan navbatdagi bahsda o‘z o‘yinini tiklab, reyting ochkolarini boy berib qo‘ymaslikka erisha oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari