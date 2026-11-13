Rossiyaga qarshi mag‘lubiyat qimmatga tushdi: O‘zbekiston terma jamoasi FIFA reytingida pasaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiya terma jamoasidan uchralgan mag‘lubiyat O‘zbekiston milliy jamoasining FIFA reytingidagi o‘rniga salbiy ta'sir ko‘rsatdi.
- Fabio Kannavaro shogirdlari 2:3 hisobidagi mag‘lubiyat sababli 3,86 ochko yo‘qotib, 59-o‘rindan 61-pog‘onaga tushib ketdi va umumiy ko‘rsatkichi 1412,75 ballni tashkil etdi.
- Valeriy Karpin boshqaruvidagi Rossiya terma jamoasi esa 3,86 ochko qo‘shib olib, 1541,31 ball bilan 35-o‘rindagi mavqeini saqlab qoldi.
Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida Rossiya terma jamoasiga qarshi kechgan dramatik va murosasiz o‘rtoqlik uchrashuvidan so‘ng FIFAning dastlabki jahon reytingi yangilandi. Mazkur bahs natijasi ikkala jamoaning reyting ochkolari va o‘rinlariga bevosita o‘zgartirish kiritdi.
O‘zbekiston va Rossiya jamoalarining ko‘rsatkichlari qanday o‘zgardi?
Fabio Kannavaro shogirdlari Rossiya bilan o‘yinda 2:0 hisobida oldinda borib, yakunda 2:3 hisobida imkoniyatni boy berib qo‘yganidan xabarimiz bor. Ushbu mag‘lubiyat tufayli milliy jamoamiz umumiy onlayn reytingda 59-o‘rindan 61-pog‘onaga tushib ketdi:
O‘zbekiston: Rossiyaga qarshi o‘yinda 3,86 reyting ochkosini yo‘qotdi va hozirgi umumiy ko‘rsatkichi 1412,75 ballni tashkil etmoqda.
Rossiya: Valeriy Karpin boshqaruvidagi jamoa esa o‘z hisobiga 3,86 reyting ochkosini qo‘shib oldi. Ularning umumiy ko‘rsatkichi 1537,45 balldan 1541,31 ballga yetdi.
Shunga qaramay, rossiyaliklar umumiy reytingda 35-qatordagi o‘rnida qoldi va bir pog‘ona yuqorida joylashgan Shvetsiyadan atigi 2,49 ochkoga orqada qolmoqda.
Terma jamoa
Avvalgi o‘rin
Yangi o‘rin
Reyting ochkolari
O‘zgarish
O‘zbekiston
59-o‘rin
61-o‘rin
1412,75 ball
-3,86 ochko (2 pog‘ona pastga)
Rossiya
35-o‘rin
35-o‘rin
1541,31 ball
+3,86 ochko (o‘rni saqlanib qoldi)
Oldinda Saudiya Arabistoniga qarshi muhim sinov
Eslatib o‘tamiz, 12 noyabr kuni bo‘lib o‘tgan bellashuvda mezbonlar hisobda oldinda borayotgan bo‘lsa-da, 70-daqiqadan so‘ng Nikolay Komlichenko (dubl) va Aleksey Miranchuk kiritgan gollar evaziga mehmonlar irodali g‘alabaga erishishgan edi.
O‘zbekiston terma jamoasi mazkur mag‘lubiyatdan kerakli xulosalar chiqarib, navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuviga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Vakillarimiz 17 noyabr kuni Qatar poytaxti Doha shahridagi «Jassim bin Hamad» stadionida Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushishadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 20:30 da start oladi.
Sizningcha, milliy jamoamiz Saudiya Arabistoniga qarshi bo‘ladigan navbatdagi bahsda o‘z o‘yinini tiklab, reyting ochkolarini boy berib qo‘ymaslikka erisha oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…