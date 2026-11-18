Millatlar ligasida pley-offga chiqqan 8 jamaoa: Portugaliya titulini himoya qila oladimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UYEFA Millatlar ligasining 2026/27 yilgi mavsumida guruh bosqichi yakunlanib, chorakfinalga chiqqan sakkizta terma jamoa nomi ma'lum bo'ldi.
- Fransiya, Belgiya, Germaniya, Niderlandiya, Angliya, Ispaniya, Norvegiya va amaldagi chempion Portugaliya jamoalari musobaqaning keyingi bosqichida kurashni davom ettiradi.
- Chorakfinal juftliklarini aniqlab beruvchi qur'a tashlash marosimi 20 noyabr kuniga belgilangan.
UYEFA Millatlar ligasining 2026/27 yilgi mavsumida guruh bosqichi yakunlandi. Endi Yevropa futbolidagi sakkizta kuchli terma jamoa chempionlik uchun kurashni davom ettiradi. Ular orasida amaldagi g‘olib Portugaliya ham bor. Biroq uning yo‘lida Fransiya, Ispaniya, Angliya va Germaniya kabi jiddiy raqiblar turibdi.
Pley-offga chiqqan sakkizta terma jamoa
Guruh bosqichi natijalariga ko‘ra, quyidagi milliy jamoalar chorakfinalga yo‘l oldi:
Fransiya;
Belgiya;
Germaniya;
Niderlandiya;
Angliya;
Ispaniya;
Norvegiya;
Portugaliya.
Bu ro‘yxatda Yevropa futbolida o‘z so‘ziga ega jamoalar jamlangan. Ayniqsa, Erling Holand boshchiligidagi Norvegiyaning keyingi bosqichga chiqqani e’tiborga molik.
Qur’a qachon tashlanadi?
Chorakfinal bosqichiga qur’a tashlash marosimi 20 noyabr kuni bo‘lib o‘tadi. Shundan so‘ng terma jamoalarning raqiblari ma’lum bo‘ladi.
Chorakfinalning ilk uchrashuvlari 2027 yil 25–27 mart kunlari, javob bahslari esa 28–30 martda o‘tkaziladi.
Musobaqaning hal qiluvchi final bosqichi 2027 yil 9–13 iyun kunlariga belgilangan.
Amaldagi chempion — Portugaliya
Millatlar ligasining amaldagi g‘olibi Portugaliya terma jamoasi hisoblanadi. O‘tgan mavsum finalida portugaliyaliklar Ispaniya bilan asosiy vaqtda 2:2 hisobida durang o‘ynagan, penaltilar seriyasida esa 5:3 hisobida g‘alaba qozongan edi.
Endi jamoa chempionlik unvonini himoya qilishga harakat qiladi. Biroq buning uchun Portugaliyaga Yevropa futbolidagi eng kuchli raqiblar qarshiligini yengishga to‘g‘ri keladi.
Millatlar ligasi Yevro-2028 uchun ham muhim
Musobaqa natijalari 2028 yilgi Yevropa chempionati saralash bosqichi bilan ham bog‘liq. Shu bois terma jamoalar uchun Millatlar ligasidagi natijalar nafaqat sovrin, balki Yevro-2028 yo‘lidagi imkoniyatlar nuqtayi nazaridan ham ahamiyatli.
20 noyabr kunigi qur’a esa chorakfinaldagi juftliklarni belgilab beradi. Futbol muxlislarini endi bitta savol qiziqtirmoqda: Portugaliya yana chempion bo‘ladimi yoki bu safar kubok boshqa jamoaga nasib etadimi?
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…