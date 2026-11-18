Daniyaga qarshi o‘yindagi muhim g‘alaba va Holanddan yana bir rekord: Tafsilotlar qanday?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Norvegiya milliy jamoasi UYEFA Millatlar ligasining 6-turida Daniya ustidan 3:2 hisobida irodali g‘alaba qozonib, pley-off bosqichiga yo‘llanmani qo‘lga kiritdi.
- Uchrashuv davomida 0:2 hisobida ortda borayotgan norvegiyaliklar safida Erling Holand dubl qayd etdi, Martin Edegor esa bitta golga mualliflik qildi.
- O‘yinning 90+5-daqiqasida penaltidan gol urgan Erling Holand terma jamoadagi gollari sonini 61 ta o‘yinda 68 taga yetkazdi.
UYEFA Millatlar ligasi guruh bosqichining so‘nggi 6-turida muxlislar chinakam drama va gollarga boy o‘yinning guvohi bo‘lishdi. Safarda Daniya mehmoni bo‘lgan Norvegiya milliy jamoasi matonat ko‘rsatib, raqibini 3:2 hisobida mag‘lub etdi va musobaqaning pley-off bosqichiga yo‘llanmani qo‘lga kiritdi.
Dramatik uchrashuv va hal qiluvchi penalti
O‘yin norvegiyaliklar uchun juda og‘ir boshlandi. Daniyalik futbolchilar Rasmus Hoylund va Per-Emil Xeybergning gollaridan so‘ng mezbonlar 2:0 hisobida oldinga chiqib olishgan edi. Biroq «vikinglar» sinmadi:
Birinchi gol: Birinchi bo‘lim oxirida Erling Holand darvozabonning xatosidan foydalanib, hisobni qisqartirdi.
Muvozanat: Bahsning 83-daqiqasida jamoa sardori Martin Edegor hisobni tenglashtirdi.
G‘alaba goli: Uchrashuv asosiy vaqtiga qo‘shib berilgan beshinchi daqiqada (90+5) belgilangan penaltidan sovuqqonlik bilan foydalangan Erling Holand o‘yin taqdirini hal qildi va jamoasiga muhim g‘alabani taqdim etdi.
Uchrashuv ko‘rsatkichlari
Tafsilotlar
Musobaqa
UYEFA Millatlar ligasi (6-tur)
Natija
Daniya — Norvegiya 2:3
Hal qiluvchi gol
Erling Holand (90+5, penalti)
Natijasi
Norvegiya pley-off (chorak final) yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi
Holandning gollari va jahon rekordlari konteksti
Ushbu o‘yinda dubl qayd etgan Erling Holandning Norvegiya milliy jamoasi safidagi umumiy gollari soni 68 taga yetdi. E’tiborli jihati, ushbu sermahsul ko‘rsatkichga erishishi uchun hujumchi bor-yo‘g‘i 61 ta bahsda maydonga tushgan xolos.
Ma’lumot uchun, milliy jamoalar tarixida eng ko‘p gol urgan futbolchi hisoblangan portugaliyalik Krishtianu Ronaldu faoliyati davomida terma jamoa safida jami 146 ta gol kiritgan. Holandning yosh bo‘lishiga qaramay ko‘rsatayotgan bunday yuqori natijalari kelajakda ulkan rekordlarni yangilashi mumkinligidan dalolat beradi.
Sizningcha, Erling Holand kelajakda milliy jamoalar miqyosida eng ko‘p gol urish bo‘yicha rekordlarni yangilay oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…