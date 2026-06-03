Yangi zaiflik veb-saytlarga SSD orqali foydalanuvchini kuzatish imkonini beradi

·48·Texno
Yangi zaiflik veb-saytlarga SSD orqali foydalanuvchini kuzatish imkonini beradi
Audio versiyasi

Avstriyalik kiberxavfsizlik mutaxassislari foydalanuvchilarni kuzatishning yangi usulini aniqlashdi. FROST (Fingerprinting Remotely using OPFS-based SSD Timing) deb nomlangan ushbu texnika veb-saytlarga qattiq holatli disklar (SSD) orqali kompyuterdagi harakatlar haqida maʼlumot olish imkonini beradi. Eng xavfli jihati shundaki, hujumni amalga oshirish uchun zararli dastur oʻrnatish yoki shubhali havolalarga oʻtish shart emas — shunchaki maxsus saytga kirishning oʻzi kifoya. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hujum mexanizmi SSD qurilmalarining ishlash xususiyatlari va brauzerda vaqtinchalik maʼlumotlarni saqlash tizimiga asoslangan. Sayt ochilganda u bir necha gigabaytlik fayl yaratadi va bu diskni faol ishlashga majbur qiladi. SSD ushbu fayl bilan band boʻlgan vaqtda, sayt maʼlumotlarga kirishdagi kechikishlarni oʻlchaydi. Ushbu vaqt koʻrsatkichlari diskda sodir boʻlayotgan boshqa jarayonlarga bogʻliq boʻladi.

Tadqiqotchilar Machine Learning modelidan foydalangan holda ushbu kechikishlarni tahlil qilishdi. Natijada foydalanuvchi qaysi saytlarga kirayotganini 88,95% aniqlikda, qaysi ilovalardan foydalanayotganini esa 95,83% aniqlikda aniqlashga muvaffaq boʻlishdi. Hujum brauzer turiga bogʻliq emas: masalan, Google Chrome orqali ochilgan sayt Mozilla Firefox yoki boshqa dasturlardagi harakatlarni kuzatishi mumkin.

Tajribalar Linux va macOS tizimlarida oʻtkazilgan boʻlsa-da, mutaxassislar ushbu usul Windows foydalanuvchilari uchun ham xavfli ekanini taʼkidlamoqda. Tadqiqot muallifi Hannes Weissteinerning soʻzlariga koʻra, modelni SSD diskiga muntazam murojaat qiladigan har qanday faollikni tanishga oʻrgatish mumkin. Bu esa kuzatuv doirasi oddiy saytlardan ancha kengroq boʻlishini anglatadi.

FROST anʼanaviy cookie-fayllar yoki kuzatuv piksellaridan farqli oʻlaroq, qurilmaning fizik xususiyatlaridan foydalanadi, shuning uchun uni aniqlash va bloklash ancha qiyin. Hozircha bu muammoning tayyor yechimi yoʻq. Mutaxassislarning fikricha, zaiflikni bartaraf etish uchun brauzerlar va veb-texnologiyalarning maʼlumot saqlash mexanizmlariga jiddiy oʻzgartirishlar kiritish talab etiladi.

SSDKiberxavfsizlikGoogle ChromeTexnologiyaMaxfiylik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi