Rossiyada elektr tarmoqlaridagi yashirin nuqsonlarni aniqlovchi dronlar yaratildi

·56·Texno
Rossiyada elektr tarmoqlaridagi yashirin nuqsonlarni aniqlovchi dronlar yaratildi
Audio versiyasi

Rossiyaning «Aeromaks» kompaniyalar guruhi muhandislari elektr uzatish liniyalarini (EUL) dronlar yordamida diagnostika qilish texnologiyasini ishlab chiqdi va patentladi. Yangi tizim inson koʻziga koʻrinmaydigan ultrabinafsha nurlanishni tahlil qilish orqali xavfli nuqsonlarni erta bosqichda aniqlash imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu usulning asosini «toj razryadi» deb ataladigan hodisani qayd etish tashkil etadi. Bu sim yoki izolyator shikastlangan joyda paydo boʻladigan mikroskopik chaqmoq boʻlib, u ultrabinafsha nurlar tarqatadi. Dron bortidagi yuqori tezlikda ishlovchi kamera ushbu chaqnashlarni muhrlaydi, soʻngra maʼlumotlar maxsus matematik algoritmlar yordamida qayta ishlanadi.

Ishlanmaning oʻziga xosligi shundaki, tizim shunchaki yorugʻlik manbalarini belgilab qolmay, razryadning pulsatsiyasini tahlil qiladi. Agar chaqnashlar elektr tarmogʻining chastotasiga mos ravishda (50 Hz) ritmik sodir boʻlsa, bu jiddiy nuqson borligidan dalolat beradi. Tartibsiz chaqnashlar esa fon shovqini sifatida qabul qilinadi va eʼtiborga olinmaydi.

Mavjud analoglardan farqli oʻlaroq, «Aeromaks» tizimi maxsus filtrlar yordamida kunduz kuni ham samarali ishlay oladi va nuqsonning xavflilik darajasini aniq belgilaydi. Kelajakda ushbu texnologiyaga sunʼiy intellektni integratsiya qilish rejalashtirilgan boʻlib, u nosozliklar rivojlanishini prognoz qilish va taʼmirlash ishlarini rejalashtirishga yordam beradi.

DronTexnologiyaEnergetikaAeromaksInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi