Rossiyada elektr tarmoqlaridagi yashirin nuqsonlarni aniqlovchi dronlar yaratildi
Rossiyaning «Aeromaks» kompaniyalar guruhi muhandislari elektr uzatish liniyalarini (EUL) dronlar yordamida diagnostika qilish texnologiyasini ishlab chiqdi va patentladi. Yangi tizim inson koʻziga koʻrinmaydigan ultrabinafsha nurlanishni tahlil qilish orqali xavfli nuqsonlarni erta bosqichda aniqlash imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu usulning asosini «toj razryadi» deb ataladigan hodisani qayd etish tashkil etadi. Bu sim yoki izolyator shikastlangan joyda paydo boʻladigan mikroskopik chaqmoq boʻlib, u ultrabinafsha nurlar tarqatadi. Dron bortidagi yuqori tezlikda ishlovchi kamera ushbu chaqnashlarni muhrlaydi, soʻngra maʼlumotlar maxsus matematik algoritmlar yordamida qayta ishlanadi.
Ishlanmaning oʻziga xosligi shundaki, tizim shunchaki yorugʻlik manbalarini belgilab qolmay, razryadning pulsatsiyasini tahlil qiladi. Agar chaqnashlar elektr tarmogʻining chastotasiga mos ravishda (50 Hz) ritmik sodir boʻlsa, bu jiddiy nuqson borligidan dalolat beradi. Tartibsiz chaqnashlar esa fon shovqini sifatida qabul qilinadi va eʼtiborga olinmaydi.
Mavjud analoglardan farqli oʻlaroq, «Aeromaks» tizimi maxsus filtrlar yordamida kunduz kuni ham samarali ishlay oladi va nuqsonning xavflilik darajasini aniq belgilaydi. Kelajakda ushbu texnologiyaga sunʼiy intellektni integratsiya qilish rejalashtirilgan boʻlib, u nosozliklar rivojlanishini prognoz qilish va taʼmirlash ishlarini rejalashtirishga yordam beradi.
…