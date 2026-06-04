Alphabet kompaniyasi Google AI uchun rekord darajadagi 85 milliard dollar yigʻdi

·47·Texno
Alphabet kompaniyasi Google AI uchun rekord darajadagi 85 milliard dollar yigʻdi
Audio versiyasi

Alphabet kompaniyasining 85 milliard dollarlik aksiyalar savdosi investorlarning sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalariga boʻlgan ishtiyoqi naqadar yuqori ekanligini koʻrsatdi. Dastlab kompaniya 40 milliard dollarlik turli turdagi qimmatli qogʻozlarni sotishni rejalashtirgan edi, biroq talab kutilganidan ancha yuqori boʻlgani sababli birinchi bosqichning oʻzidayoq 45 milliard dollar jalb qilindi. Bu haqda bosh direktor Sundar Pichai oʻzining X platformasidagi sahifasida maʼlum qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu yirik bitimda Uorren Baffet boshqaruvidagi Berkshire Hathaway kompaniyasi ham ishtirok etib, 10 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldi. Alphabet kelasi chorakda yana 40 milliard dollarlik aksiyalar sotishni rejalashtirmoqda. Umumiy 85 milliard dollarlik koʻrsatkich 2010-yilda Braziliyaning Petroleo Brasileiro SA kompaniyasi tomonidan oʻrnatilgan 70 milliard dollarlik rekordni yangiladi.

Jalb qilingan mablagʻlar toʻliqligicha AI yoʻnalishini rivojlantirishga sarflanadi. Sundar Pichai taʼkidlashicha, bu investitsiya strategiyasi korxonalar va isteʼmolchilar tomonidan ortib borayotgan talabni qondirishga qaratilgan. Google I/O konferensiyasida maʼlum qilinganidek, kompaniya yil yakuniga qadar AI infratuzilmasi va maʼlumotlar markazlari uchun 180-190 milliard dollar atrofida kapital xarajatlar amalga oshirishni koʻzlamoqda.

Alphabet muvaffaqiyati butun AI bozori uchun ijobiy signal hisoblanadi. Bu holat Anthropic, OpenAI va hatto SpaceX kabi kompaniyalarning kelajakdagi IPO jarayonlari uchun yoʻl ochadi. Institutsional investorlar sunʼiy intellekt sohasiga katta mablagʻ tikishga tayyor ekanliklarini namoyish etishdi.

Kelgusi besh yil ichida AI sohasiga qariyb 8 trillion dollar miqdorida investitsiya kiritilishi kutilmoqda. Bunday ulkan mablagʻlar kompaniya daromadlari, kreditlar va aksiyalar savdosi hisobidan shakllanishi kerak. Hozirda asosiy masala — ommaviy bozorlar uzoq vaqt davomida bunday katta hajmdagi investitsiyalarni qabul qilishga tayyormi yoki yoʻqligida qolmoqda.

AlphabetGoogleSunʼiy IntellektInvestitsiyaSundar Pichai
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi