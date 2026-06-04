Alphabet kompaniyasi Google AI uchun rekord darajadagi 85 milliard dollar yigʻdi
Alphabet kompaniyasining 85 milliard dollarlik aksiyalar savdosi investorlarning sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalariga boʻlgan ishtiyoqi naqadar yuqori ekanligini koʻrsatdi. Dastlab kompaniya 40 milliard dollarlik turli turdagi qimmatli qogʻozlarni sotishni rejalashtirgan edi, biroq talab kutilganidan ancha yuqori boʻlgani sababli birinchi bosqichning oʻzidayoq 45 milliard dollar jalb qilindi. Bu haqda bosh direktor Sundar Pichai oʻzining X platformasidagi sahifasida maʼlum qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu yirik bitimda Uorren Baffet boshqaruvidagi Berkshire Hathaway kompaniyasi ham ishtirok etib, 10 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldi. Alphabet kelasi chorakda yana 40 milliard dollarlik aksiyalar sotishni rejalashtirmoqda. Umumiy 85 milliard dollarlik koʻrsatkich 2010-yilda Braziliyaning Petroleo Brasileiro SA kompaniyasi tomonidan oʻrnatilgan 70 milliard dollarlik rekordni yangiladi.
Jalb qilingan mablagʻlar toʻliqligicha AI yoʻnalishini rivojlantirishga sarflanadi. Sundar Pichai taʼkidlashicha, bu investitsiya strategiyasi korxonalar va isteʼmolchilar tomonidan ortib borayotgan talabni qondirishga qaratilgan. Google I/O konferensiyasida maʼlum qilinganidek, kompaniya yil yakuniga qadar AI infratuzilmasi va maʼlumotlar markazlari uchun 180-190 milliard dollar atrofida kapital xarajatlar amalga oshirishni koʻzlamoqda.
Alphabet muvaffaqiyati butun AI bozori uchun ijobiy signal hisoblanadi. Bu holat Anthropic, OpenAI va hatto SpaceX kabi kompaniyalarning kelajakdagi IPO jarayonlari uchun yoʻl ochadi. Institutsional investorlar sunʼiy intellekt sohasiga katta mablagʻ tikishga tayyor ekanliklarini namoyish etishdi.
Kelgusi besh yil ichida AI sohasiga qariyb 8 trillion dollar miqdorida investitsiya kiritilishi kutilmoqda. Bunday ulkan mablagʻlar kompaniya daromadlari, kreditlar va aksiyalar savdosi hisobidan shakllanishi kerak. Hozirda asosiy masala — ommaviy bozorlar uzoq vaqt davomida bunday katta hajmdagi investitsiyalarni qabul qilishga tayyormi yoki yoʻqligida qolmoqda.
…