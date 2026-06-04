Google hayotingizni multfilmga aylantiruvchi Dreambeans ilovasini taqdim etdi
Google Labs eksperimental mahsulotlar jamoasi iOS va Android foydalanuvchilari uchun sunʼiy intellektga asoslangan yangi Dreambeans ilovasini ishga tushirdi. Ushbu noodatiy nomli dastur foydalanuvchining kundalik hayotini tahlil qilib, uni animatsion hikoyalar koʻrinishida taqdim etadi. Loyiha rahbari Gozde Oznurʼning soʻzlariga koʻra, ilova Google xizmatlaridagi maʼlumotlardan foydalanib, foydalanuvchi uchun maxsus illustratsion tavsiyalar yaratadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Dreambeans foydalanuvchi ruxsati bilan Gmail, Calendar, Photos, YouTube va Search History kabi ilovalardagi maʼlumotlarni bogʻlaydi. Masalan, agar taqvimingizda yangi kuchukcha sotib olish belgilangan boʻlsa, ilova uy hayvoni bilan yashash boʻyicha qiziqarli maslahatlarni multfilm uslubida koʻrsatadi. Shuningdek, u siz yashaydigan hududdagi yangi qahvaxonalar yoki sizni qiziqtirishi mumkin boʻlgan tadbirlar haqida ham hikoya qilishi mumkin.
Ilovaning oʻziga xos jihati shundaki, u cheksiz kontent aylantirish (doomscrolling) odatiga qarshi kurashish uchun ishlab chiqilgan. Dreambeans kuniga faqat 10 tadan 14 tagacha cheklangan hikoyalar toʻplamini taqdim etadi. Bu foydalanuvchini ilovada uzoq qolib ketmaslikka va olingan gʻoyalar asosida real hayotda faol boʻlishga undaydi.
Maxfiylik masalasiga kelsak, Google ushbu maʼlumotlar faqat foydalanuvchining oʻziga koʻrinishini va xavfsiz ekanligini taʼkidlamoqda. Foydalanuvchilar istalgan vaqtda oʻz maʼlumotlarini oʻchirib tashlashlari yoki qaysi xizmatlarni ilovaga ulashni oʻzlari tanlashlari mumkin. Noodatiy nom esa tizimning foydalanuvchi uxlab yotganida maʼlumotlarni qayta ishlash xususiyatiga ishora qiladi.
…