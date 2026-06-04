Samsung Galaxy qurilmalari uchun muhim xavfsizlik yangilanishini chiqardi
Samsung kompaniyasi Galaxy qurilmalari uchun 2026-yil iyun oyi xavfsizlik yangilanishi tafsilotlarini e’lon qildi. Ushbu patch hozirda ayrim mamlakatlarda Galaxy S26 smartfonlari uchun One UI 9.0 beta-versiyasi tarkibiga kiritilgan va tez orada boshqa qoʻllab-quvvatlanadigan qurilmalar uchun ham taqdim etilishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Samsung xavfsizlik byulleteniga koʻra, yangilanish jami 45 ta zaiflikni bartaraf etadi. Ulardan 33 tasi Android tizimiga tegishli boʻlib, Google bilan hamkorlikda tuzatilgan. Ushbu zaifliklarning beshtasi oʻta xavfli (kritik) maqomiga ega, qolganlari esa yuqori xavf darajasiga ega deb topilgan.
Yana 12 ta tuzatish bevosita Samsung kompaniyasining oʻz komponentlariga tegishli. Xususan, Smart Suggestions, Samsung Account, Samsung Cloud, Theme Manager, tizim sozlamalari va One UI interfeysining boshqa elementlaridagi xatoliklar bartaraf etildi.
Muammolarning aksariyati Android 14, Android 15 va Android 16 operatsion tizimlarida ishlovchi qurilmalarda kuzatilgan. Shuningdek, Exynos platformalari uchun DRM HDR drayveridagi zaiflik ham yopilgan.
Yaqin haftalar ichida iyun oyi xavfsizlik patchi boshqa mos keluvchi Galaxy smartfon va planshetlari uchun ham bosqichma-bosqich tarqatila boshlanishi rejalashtirilgan.
…