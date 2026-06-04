Samsung Galaxy qurilmalari uchun muhim xavfsizlik yangilanishini chiqardi

·78·Texno
Samsung Galaxy qurilmalari uchun muhim xavfsizlik yangilanishini chiqardi
Audio versiyasi

Samsung kompaniyasi Galaxy qurilmalari uchun 2026-yil iyun oyi xavfsizlik yangilanishi tafsilotlarini e’lon qildi. Ushbu patch hozirda ayrim mamlakatlarda Galaxy S26 smartfonlari uchun One UI 9.0 beta-versiyasi tarkibiga kiritilgan va tez orada boshqa qoʻllab-quvvatlanadigan qurilmalar uchun ham taqdim etilishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Samsung xavfsizlik byulleteniga koʻra, yangilanish jami 45 ta zaiflikni bartaraf etadi. Ulardan 33 tasi Android tizimiga tegishli boʻlib, Google bilan hamkorlikda tuzatilgan. Ushbu zaifliklarning beshtasi oʻta xavfli (kritik) maqomiga ega, qolganlari esa yuqori xavf darajasiga ega deb topilgan.

Yana 12 ta tuzatish bevosita Samsung kompaniyasining oʻz komponentlariga tegishli. Xususan, Smart Suggestions, Samsung Account, Samsung Cloud, Theme Manager, tizim sozlamalari va One UI interfeysining boshqa elementlaridagi xatoliklar bartaraf etildi.

Muammolarning aksariyati Android 14, Android 15 va Android 16 operatsion tizimlarida ishlovchi qurilmalarda kuzatilgan. Shuningdek, Exynos platformalari uchun DRM HDR drayveridagi zaiflik ham yopilgan.

Yaqin haftalar ichida iyun oyi xavfsizlik patchi boshqa mos keluvchi Galaxy smartfon va planshetlari uchun ham bosqichma-bosqich tarqatila boshlanishi rejalashtirilgan.

SamsungGalaxyAndroidOne UIXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51Founders Fund texnologiya olami yulduzlari ishtirokida shou boshladiBugun, 00:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi