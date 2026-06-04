Silikon vodiysi uy robotlariga tayyormi? Hello Robot yangi bosqichda

·65·Texno
Silikon vodiysi uy robotlariga tayyormi? Hello Robot yangi bosqichda
Audio versiyasi

Kaliforniyaning Martines shahrida joylashgan Hello Robot startapi oʻzining uy yordamchisi boʻlgan Stretch robotining toʻrtinchi avlodini taqdim etdi. Silikon vodiysidagi koʻplab raqiblaridan farqli oʻlaroq, ushbu kompaniya inson qiyofasidagi murakkab humanoidlar emas, balki real xonadonlarda amaliy yordam bera oladigan ixcham qurilmalarni yaratishga eʻtibor qaratmoqda. Stretch teleskopik qoʻl, sensorli bosh va gʻildirakli platformaga ega boʻlib, u laboratoriya sharoitidan tashqarida ishlashga moʻljallangan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniyaga Google sobiq robototexnika direktori Aaron Edsinger va Georgia Institute of Technology professori Charlie Kemp tomonidan 2017-yilda asos solingan. Hello Robot sunʻiy intellekt sohasidagi soʻnggi yutuqlardan foydalangan holda, robotlarni oʻrgatish uchun zarur boʻlgan real maʻlumotlarni toʻplashni maqsad qilgan. Bullhound Capital hisobotiga koʻra, robototexnika sohasida asosiy ustunlik faqat intellektual mulkda emas, balki real dunyoda toʻplangan ish soatlaridadir.

Stretch robotining imkoniyatlarini amalda sinab koʻrayotganlardan biri — investor Keith Platt. 2021-yilda falaj boʻlib qolgan Platt oʻzining iPhone smartfonidagi ovozli ilova orqali robotni boshqaradi. Uning yordamida u mustaqil ravishda proteinli kokteyl ichishi, koʻzoynagini taqishi yoki tishlarini yuvishi mumkin. Avvalari bu kabi oddiy yumushlar uchun ikki soat vaqt ketgan boʻlsa, hozirda robot yordamida bir necha daqiqada bajarilmoqda.

Hello Robot jamoasida maxsus terapevtlar ham faoliyat yuritib, qurilmani imkoniyati cheklangan insonlar ehtiyojiga moslashtirish ustida ishlamoqda. Plattning taʻkidlashicha, boshqalarga qaram boʻlmaslik va mustaqillikka erishish nafaqat bemor uchun, balki unga gʻamxoʻrlik qilayotgan yaqinlari uchun ham ruhan juda muhimdir. Hozirda Stretch laboratoriya oynalari ortidan chiqib, haqiqiy uylarda insonlarga xizmat qilishni boshlagan kam sonli loyihalardan biri hisoblanadi.

Hello RobotStretchRobototexnikaSunʻiy IntellektiPhone
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi