Waymo robotaksilarining eski batareyalari energiya tarmoqlarini quvvatlaydi

·50·Texno
Waymo robotaksilarining eski batareyalari energiya tarmoqlarini quvvatlaydi
Audio versiyasi

Waymo kompaniyasi oʻzining xizmat muddatini oʻtagan robotaksi batareyalaridan Kaliforniya va Texas shtatlaridagi elektr tarmoqlarini quvvatlashda foydalanish boʻyicha B2U energiya saqlash kompaniyasi bilan shartnoma imzoladi. Ushbu kelashuv Waymo AQSH boʻylab joylashtirgan minglab robotaksilarining batareyalari yaroqsiz holga kelganda ularni qanday utilizatsiya qilish masalasiga yechim boʻladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Waymo parkining asosiy qismini Jaguar I-Pace elektromobillari tashkil etadi, biroq yaqinda kompaniya Xitoyning Zeekr avtomobil ishlab chiqaruvchisi tomonidan tayyorlangan furgonlarni ham sinovdan oʻtkaza boshladi. Waymo ushbu hamkorlik doirasida "yuzlab megavatt quvvatga ega saqlash sigʻimi" yaratilishini maʼlum qildi, ammo loyihaning aniq tafsilotlarini ochiqlamadi.

B2U kompaniyasi batareyalarni qayta ishlashdan koʻra, ularni qayta maqsadlarda qoʻllashga (repurposing) ixtisoslashgan sanoqli korxonalardan biri hisoblanadi. Taʼkidlash joizki, Tesla sobiq texnik direktori JB Straubel tomonidan asos solingan va Alphabet tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Redwood Materials kompaniyasi ham yaqinda eski elektromobil batareyalaridan foydalangan holda energiya saqlash biznesini yoʻlga qoʻygan edi.

WaymoRobotaksiB2UElektromobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi