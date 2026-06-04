WWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlari
Apple kompaniyasining har yillik Worldwide Developers Conference (WWDC 2026) anjumani yaqinlashar ekan, texnologiya olamida katta oʻzgarishlar kutilmoqda. Tadbir dushanba kuni Tinch okeani vaqti bilan soat 10:00 da boshlanadi va Apple Developer ilovasi, rasmiy sayt hamda YouTube kanali orqali jonli efirga uzatiladi. Ushbu yilgi konferensiyaning asosiy diqqat markazida Siri ovozli yordamchisining tubdan yangilanishi va Apple Intelligence tizimining kengayishi turibdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Eng kutilayotgan yangiliklardan biri — Siriʻning sunʼiy intellekt (AI) asosidagi katta yangilanishidir. Endilikda Siri kontekstni yaxshiroq tushunadigan, koʻp bosqichli vazifalarni bajara oladigan va ilovalar bilan tabiiyroq muloqot qiladigan yordamchiga aylanadi. Maʼlumotlarga koʻra, yangilangan Siri oʻz imkoniyatlarini oshirish uchun Google Gemini texnologiyasidan foydalanadi. Shuningdek, ChatGPT va Claude kabi chatbotlar bilan raqobatlasha oladigan alohida Siri ilovasi taqdim etilishi kutilmoqda.
Apple App Store doʻkoniga AI-agentlarni integratsiya qilishni rejalashtirmoqda. Ushbu agentlar foydalanuvchilarga joy band qilish, hujjatlarni tahrirlash va aqlli uy qurilmalarini boshqarish kabi kundalik vazifalarni topshirish imkonini beradi. Kamera ilovasida esa yangi “Visual Intelligence” boʻlimi paydo boʻladi. Bu funksiya Google Image Search yordamida obʼyektlarni aniqlash imkonini beradi va u Foto yoki Panorama kabi alohida rejim sifatida joylashadi.
Photos ilovasi ham Apple Intelligence yordamida sezilarli darajada yaxshilanadi. Foydalanuvchilar sunʼiy intellekt yordamida suratlardagi ortiqcha narsalarni oʻchirib tashlashlari va oddiy matnli buyruqlar orqali rasmlarni tahrirlashlari mumkin boʻladi. Image Playground ilovasida esa tasvirlarni generatsiya qilish sifati oshadi va yangi Genmoji funksiyasi foydalanuvchi yozishmalariga mos ravishda maxsus emojilar taklif qila boshlaydi.
Nihoyat, Wallet ilovasida ham foydali yangilik kutilmoqda: cheklarni boʻlish funksiyasi orqali foydalanuvchilar kvitansiyani rasmga olib, xarajatlarni doʻstlari oʻrtasida oson taqsimlashlari mumkin boʻladi. Shuningdek, foydalanuvchilar oʻz xohishlariga koʻra AI yordamida noyob fon rasmlari (wallpapers) yaratish imkoniyatiga ega boʻladilar.
…