WWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlari

·103·Texno
WWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlari
Audio versiyasi

Apple kompaniyasining har yillik Worldwide Developers Conference (WWDC 2026) anjumani yaqinlashar ekan, texnologiya olamida katta oʻzgarishlar kutilmoqda. Tadbir dushanba kuni Tinch okeani vaqti bilan soat 10:00 da boshlanadi va Apple Developer ilovasi, rasmiy sayt hamda YouTube kanali orqali jonli efirga uzatiladi. Ushbu yilgi konferensiyaning asosiy diqqat markazida Siri ovozli yordamchisining tubdan yangilanishi va Apple Intelligence tizimining kengayishi turibdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Eng kutilayotgan yangiliklardan biri — Siriʻning sunʼiy intellekt (AI) asosidagi katta yangilanishidir. Endilikda Siri kontekstni yaxshiroq tushunadigan, koʻp bosqichli vazifalarni bajara oladigan va ilovalar bilan tabiiyroq muloqot qiladigan yordamchiga aylanadi. Maʼlumotlarga koʻra, yangilangan Siri oʻz imkoniyatlarini oshirish uchun Google Gemini texnologiyasidan foydalanadi. Shuningdek, ChatGPT va Claude kabi chatbotlar bilan raqobatlasha oladigan alohida Siri ilovasi taqdim etilishi kutilmoqda.

Apple App Store doʻkoniga AI-agentlarni integratsiya qilishni rejalashtirmoqda. Ushbu agentlar foydalanuvchilarga joy band qilish, hujjatlarni tahrirlash va aqlli uy qurilmalarini boshqarish kabi kundalik vazifalarni topshirish imkonini beradi. Kamera ilovasida esa yangi “Visual Intelligence” boʻlimi paydo boʻladi. Bu funksiya Google Image Search yordamida obʼyektlarni aniqlash imkonini beradi va u Foto yoki Panorama kabi alohida rejim sifatida joylashadi.

Photos ilovasi ham Apple Intelligence yordamida sezilarli darajada yaxshilanadi. Foydalanuvchilar sunʼiy intellekt yordamida suratlardagi ortiqcha narsalarni oʻchirib tashlashlari va oddiy matnli buyruqlar orqali rasmlarni tahrirlashlari mumkin boʻladi. Image Playground ilovasida esa tasvirlarni generatsiya qilish sifati oshadi va yangi Genmoji funksiyasi foydalanuvchi yozishmalariga mos ravishda maxsus emojilar taklif qila boshlaydi.

Nihoyat, Wallet ilovasida ham foydali yangilik kutilmoqda: cheklarni boʻlish funksiyasi orqali foydalanuvchilar kvitansiyani rasmga olib, xarajatlarni doʻstlari oʻrtasida oson taqsimlashlari mumkin boʻladi. Shuningdek, foydalanuvchilar oʻz xohishlariga koʻra AI yordamida noyob fon rasmlari (wallpapers) yaratish imkoniyatiga ega boʻladilar.

AppleSiriWWDC 2026Apple IntelligenceSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi