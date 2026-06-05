OpenAI, Anthropic va Google AQSH Kongressini sintetik DNK nazoratini kuchaytirishga chaqirdi

·41·Texno
OpenAI, Anthropic va Google AQSH Kongressini sintetik DNK nazoratini kuchaytirishga chaqirdi

Sunʼiy intellekt sohasidagi eng yirik kompaniyalar rahbarlari AQSH Kongressiga qoʻshma murojaat bilan chiqib, sintetik DNK va RNK bozorini tartibga solishni kuchaytirishni soʻradi. OpenAI rahbari Sam Altman, Anthropic vakili Dario Amodei, Google DeepMind direktori Demis Hassabis va Microsoft AI rahbari Mustafa Suleyman tomonidan imzolangan ochiq xatda SI rivojlanishi xavfli biologik agentlarni yaratishni osonlashtirishi mumkinligi taʼkidlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mualliflar AQSHda rasmiylashtiriladigan har bir sintetik DNK va RNK ketma-ketligi buyurtmasini majburiy tekshiruvdan oʻtkazishni taklif qilmoqda. Ularning fikricha, yetkazib beruvchilar buyurtmalarni maʼlum xavfli patogenlar bazasi bilan solishtirishi, mijozlar shaxsini aniqlashi va sintez jarayoni boshlanishidan oldin potensial xavflarni baholashi shart. Hozirgi SI modellari biologiya sohasidagi vazifalarni tobora yaxshi bajarayotgani bu choralarni kechiktirib boʻlmas holga keltirmoqda.

OpenAI 2024-yil boshidan buyon oʻz modellarini biologik tahdidlar borasida maxsus sinovlardan oʻtkazmoqda. Olingan natijalar shuni koʻrsatdiki, sohadagi ixtiyoriy choralar endilikda yetarli emas. Anthropic ham SI sohadagi mutaxassis boʻlmagan shaxslarga ilgari faqat professionallar qila oladigan murakkab biologik vazifalarni bajarish imkonini berishi (biologik kuchayish xavfi) haqida bir necha bor ogohlantirgan edi.

Ushbu tashabbus SI poygasida oʻzaro raqobatlashayotgan kompaniyalarni birlashtirgani sohadagi xavf naqadar jiddiy ekanidan dalolat beradi. Agar Kongress ushbu takliflarni qoʻllab-quvvatlasa, sintetik DNK ishlab chiqaruvchilari qoʻshimcha nazorat mexanizmlarini joriy etishga majbur boʻladi. Bu esa oʻz navbatida bioxavfsizlik sohasidagi avtomatlashtirilgan tahlil tizimlariga boʻlgan talabni oshiradi.

Aslini olganda, texnologik gigantlar tartibga solish eʼtiborini modellarning oʻzidan ularni amaliyotda qoʻllash mumkin boʻlgan infratuzilmaga koʻchirishni taklif qilmoqda. Ularning fikricha, genetik material sintezi ustidan nazorat oʻrnatish — sunʼiy intellekt imkoniyatlari kengayib borayotgan bir paytda suiisteʼmolchiliklarning oldini olishning eng samarali usulidir.

OpenAIGoogleSunʼiy IntellektBioxavfsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eng qiziqarli startaplar foydalanuvchilarni smartfondan uzoqlashtirmoqchiEng qiziqarli startaplar foydalanuvchilarni smartfondan uzoqlashtirmoqchiKecha, 17:26Wildberries va Russ yangi raqamli salomatlik platformasini ishga tushiradiWildberries va Russ yangi raqamli salomatlik platformasini ishga tushiradiKecha, 17:21Supabase qiymati 8 oy ichida ikki baravar oshib 10 milliard dollarga yetdiSupabase qiymati 8 oy ichida ikki baravar oshib 10 milliard dollarga yetdiKecha, 16:52Steam foydalanuvchilarining qariyb 70 foizi Windows 11 tizimiga oʻtdiSteam foydalanuvchilarining qariyb 70 foizi Windows 11 tizimiga oʻtdiKecha, 16:27Google va FQB ogohlantiradi: Xakerlar ofislarga soxta IT xodimi boʻlib kelmoqdaGoogle va FQB ogohlantiradi: Xakerlar ofislarga soxta IT xodimi boʻlib kelmoqdaKecha, 16:25iPhone va sunʼiy yoʻldoshlar himoyasini buzuvchi lazer majmuasi taqdim etildiiPhone va sunʼiy yoʻldoshlar himoyasini buzuvchi lazer majmuasi taqdim etildiKecha, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus