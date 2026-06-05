OpenAI, Anthropic va Google AQSH Kongressini sintetik DNK nazoratini kuchaytirishga chaqirdi
Sunʼiy intellekt sohasidagi eng yirik kompaniyalar rahbarlari AQSH Kongressiga qoʻshma murojaat bilan chiqib, sintetik DNK va RNK bozorini tartibga solishni kuchaytirishni soʻradi. OpenAI rahbari Sam Altman, Anthropic vakili Dario Amodei, Google DeepMind direktori Demis Hassabis va Microsoft AI rahbari Mustafa Suleyman tomonidan imzolangan ochiq xatda SI rivojlanishi xavfli biologik agentlarni yaratishni osonlashtirishi mumkinligi taʼkidlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mualliflar AQSHda rasmiylashtiriladigan har bir sintetik DNK va RNK ketma-ketligi buyurtmasini majburiy tekshiruvdan oʻtkazishni taklif qilmoqda. Ularning fikricha, yetkazib beruvchilar buyurtmalarni maʼlum xavfli patogenlar bazasi bilan solishtirishi, mijozlar shaxsini aniqlashi va sintez jarayoni boshlanishidan oldin potensial xavflarni baholashi shart. Hozirgi SI modellari biologiya sohasidagi vazifalarni tobora yaxshi bajarayotgani bu choralarni kechiktirib boʻlmas holga keltirmoqda.
OpenAI 2024-yil boshidan buyon oʻz modellarini biologik tahdidlar borasida maxsus sinovlardan oʻtkazmoqda. Olingan natijalar shuni koʻrsatdiki, sohadagi ixtiyoriy choralar endilikda yetarli emas. Anthropic ham SI sohadagi mutaxassis boʻlmagan shaxslarga ilgari faqat professionallar qila oladigan murakkab biologik vazifalarni bajarish imkonini berishi (biologik kuchayish xavfi) haqida bir necha bor ogohlantirgan edi.
Ushbu tashabbus SI poygasida oʻzaro raqobatlashayotgan kompaniyalarni birlashtirgani sohadagi xavf naqadar jiddiy ekanidan dalolat beradi. Agar Kongress ushbu takliflarni qoʻllab-quvvatlasa, sintetik DNK ishlab chiqaruvchilari qoʻshimcha nazorat mexanizmlarini joriy etishga majbur boʻladi. Bu esa oʻz navbatida bioxavfsizlik sohasidagi avtomatlashtirilgan tahlil tizimlariga boʻlgan talabni oshiradi.
Aslini olganda, texnologik gigantlar tartibga solish eʼtiborini modellarning oʻzidan ularni amaliyotda qoʻllash mumkin boʻlgan infratuzilmaga koʻchirishni taklif qilmoqda. Ularning fikricha, genetik material sintezi ustidan nazorat oʻrnatish — sunʼiy intellekt imkoniyatlari kengayib borayotgan bir paytda suiisteʼmolchiliklarning oldini olishning eng samarali usulidir.
…