C12 startapi uglerodli nanotrubkalarni kvant chiplariga oʻrnatish usulini topdi

·57·Texno
C12 startapi uglerodli nanotrubkalarni kvant chiplariga oʻrnatish usulini topdi

Fransiyaning C12 kompaniyasi kvant protsessorlarini sanoat miqyosida ishlab chiqarish yoʻlida muhim qadam tashlaganini eʼlon qildi. Startap Pick & Place texnologiyasini ishlab chiqdi, u alohida uglerodli nanotrubkalarni yuqori aniqlik va sifat nazorati bilan kvant chiplariga oʻtkazish imkonini beradi. Bu yondashuv yarim oʻtkazgichli mikrosxemalarni qadoqlashning zamonaviy usullariga oʻxshaydi, biroq C12 muhandislari ushbu tamoyilni kvant bitlari joylashgan nanometrli oʻlchamdagi nanotrubkalar bilan ishlashga moslashtirishga muvaffaq boʻlishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniyaning kvant protsessorlari oʻta toza uglerod-12 izotopidan tayyorlangan nanotrubkalar ichiga joylashtirilgan spin kubitlaridan foydalanadi. Kvant sanoatidagi asosiy muammolardan biri kubitlarning bir xil emasligidir. Materialdagi kichik nuqsonlar ham shovqin keltirib chiqaradi, bu esa hisoblash xatolariga sabab boʻladi. Yangi texnologiya ushbu muammoni oraliq yigʻish bosqichi orqali hal qiladi: chipga oʻrnatishdan oldin har bir nanotrubka elektr sinovidan oʻtkaziladi, bu esa faqat nuqsonsiz elementlardan foydalanishni taʼminlaydi.

Uglerodli nanotrubkalar past shovqinli "toza" kvant muhitini yaratishi bilan ishlab chiquvchilarni oʻziga jalb qilmoqda. Bundan tashqari, ular mavjud yarim oʻtkazgich ishlab chiqarish texnologiyalari bilan mos keladi, bu esa kvant chiplarini ommaviy ishlab chiqarishga oʻtishni osonlashtiradi. Yana bir afzallik — kubitlar oʻrtasida aloqa kanali boʻlgan oʻta oʻtkazuvchan kvant shinasini yaratish imkoniyatidir.

Hozirda C12 bitta chipda 17 ta kvant qurilmasini oʻz ichiga olgan yuqori zichlikdagi protsessorni namoyish etdi. Tajriba nanotrubkalarni integratsiya qilish nafaqat aniq, balki takrorlanuvchan ekanligini tasdiqladi. Kompaniya 2027-yilda Aïdôs tizimini, 2033-yilga kelib esa 800 ta mantiqiy kubit bilan ishlay oladigan Panopeia platformasini chiqarishni rejalashtirgan.

C12Kvant KompyuteriNanotexnologiyaChipSpin Kubit
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Notion texnik nosozlikdan soʻng Anthropic modellariga kirishni tikladiNotion texnik nosozlikdan soʻng Anthropic modellariga kirishni tikladiBugun, 17:51Samolyotlar uchun oʻta oʻtkazuvchan dvigatel ilk sinovlardan oʻtdiSamolyotlar uchun oʻta oʻtkazuvchan dvigatel ilk sinovlardan oʻtdiBugun, 17:21Rossiyaning Rassvet sunʼiy yoʻldoshlaridan biri orbitadan chiqib ketdiRossiyaning Rassvet sunʼiy yoʻldoshlaridan biri orbitadan chiqib ketdiBugun, 16:59V-Color yangi DDR5 modullarini taqdim etdi: Bir toʻplamda 2 TB gacha xotiraV-Color yangi DDR5 modullarini taqdim etdi: Bir toʻplamda 2 TB gacha xotiraBugun, 16:29OpenAI yangi “super ilova” ustida ishlamoqdaOpenAI yangi “super ilova” ustida ishlamoqdaBugun, 16:24ChatGPT tarixidagi eng yirik yangilanish: Chat-bot super-ilovaga aylanadiChatGPT tarixidagi eng yirik yangilanish: Chat-bot super-ilovaga aylanadiBugun, 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus