C12 startapi uglerodli nanotrubkalarni kvant chiplariga oʻrnatish usulini topdi
Fransiyaning C12 kompaniyasi kvant protsessorlarini sanoat miqyosida ishlab chiqarish yoʻlida muhim qadam tashlaganini eʼlon qildi. Startap Pick & Place texnologiyasini ishlab chiqdi, u alohida uglerodli nanotrubkalarni yuqori aniqlik va sifat nazorati bilan kvant chiplariga oʻtkazish imkonini beradi. Bu yondashuv yarim oʻtkazgichli mikrosxemalarni qadoqlashning zamonaviy usullariga oʻxshaydi, biroq C12 muhandislari ushbu tamoyilni kvant bitlari joylashgan nanometrli oʻlchamdagi nanotrubkalar bilan ishlashga moslashtirishga muvaffaq boʻlishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniyaning kvant protsessorlari oʻta toza uglerod-12 izotopidan tayyorlangan nanotrubkalar ichiga joylashtirilgan spin kubitlaridan foydalanadi. Kvant sanoatidagi asosiy muammolardan biri kubitlarning bir xil emasligidir. Materialdagi kichik nuqsonlar ham shovqin keltirib chiqaradi, bu esa hisoblash xatolariga sabab boʻladi. Yangi texnologiya ushbu muammoni oraliq yigʻish bosqichi orqali hal qiladi: chipga oʻrnatishdan oldin har bir nanotrubka elektr sinovidan oʻtkaziladi, bu esa faqat nuqsonsiz elementlardan foydalanishni taʼminlaydi.
Uglerodli nanotrubkalar past shovqinli "toza" kvant muhitini yaratishi bilan ishlab chiquvchilarni oʻziga jalb qilmoqda. Bundan tashqari, ular mavjud yarim oʻtkazgich ishlab chiqarish texnologiyalari bilan mos keladi, bu esa kvant chiplarini ommaviy ishlab chiqarishga oʻtishni osonlashtiradi. Yana bir afzallik — kubitlar oʻrtasida aloqa kanali boʻlgan oʻta oʻtkazuvchan kvant shinasini yaratish imkoniyatidir.
Hozirda C12 bitta chipda 17 ta kvant qurilmasini oʻz ichiga olgan yuqori zichlikdagi protsessorni namoyish etdi. Tajriba nanotrubkalarni integratsiya qilish nafaqat aniq, balki takrorlanuvchan ekanligini tasdiqladi. Kompaniya 2027-yilda Aïdôs tizimini, 2033-yilga kelib esa 800 ta mantiqiy kubit bilan ishlay oladigan Panopeia platformasini chiqarishni rejalashtirgan.
…