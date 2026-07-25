Lada Vesta NG yangi bosqichda: 180 ot kuchiga ega turbo dvigatel va mexanik uzatmalar qutisi

·96·Avto
Lada Vesta NG yangi bosqichda: 180 ot kuchiga ega turbo dvigatel va mexanik uzatmalar qutisi

Rossiyaning RCI Service muhandislik kompaniyasi Lada Vesta NG modelining mutlaqo yangi va quvvatli talqinini taqdim etdi. Ushbu loyihaning asosiy maqsadi seriyali ishlab chiqarilayotgan avtomobilning dinamik koʻrsatkichlarini tubdan yaxshilash va uni sport xarakteriga ega mashinaga aylantirishdan iborat boʻldi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, muhandislar nafaqat dvigatelga turbo puflagich oʻrnatishgan, balki zavod tomonidan taqdim etilgan variatorni ishonchliroq mexanik uzatmalar qutisiga almashtirishgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Loyiha uchun asos sifatida 1,8 litrli VAZ-21179 EVO dvigateli bilan jihozlangan standart Lada Vesta NG tanlab olindi. Zavod koʻrinishida ushbu motor 122 ot kuchiga ega boʻlib, Xitoyning WLY CVT18 variatori bilan birga ishlaydi. Biroq, mutaxassislar quvvat oshirilgandan soʻng standart variator bunday yuklamaga bardosh bera olmasligini inobatga olib, undan voz kechishga qaror qilishdi.

Texnik oʻzgarishlar va quvvatning ortishi

Asosiy oʻzgarishlardan biri — variator oʻrniga besh pogʻonali VAZ-21807 mexanik uzatmalar qutisining oʻrnatilishi boʻldi. RCI Service vakillarining tushuntirishicha, standart variator maksimal 180 N·m aylantiruvchi momentga moʻljallangan. Dvigatelga Garrett 1752 turbinasi oʻrnatilgach esa, bu koʻrsatkich sezilarli darajada oshib ketgan. Turbo puflagich 0,75 bar bosimda ishlaydi va AI-95 benzini uchun moslashtirilgan.

Amalga oshirilgan modernizatsiya natijasida avtomobilning quvvati 170–180 ot kuchiga, aylantiruvchi momenti esa 250–260 N·m gacha koʻtarildi. Bu koʻrsatkichlar standart modelga nisbatan qariyb 50 foizga koʻpdir. Shuningdek, loyiha doirasida zanglamaydigan poʻlatdan yasalgan maxsus chiqarish kollektori va kuchaytirilgan ilashish (stseplenie) tizimi oʻrnatildi.

Dinamika va qoʻshimcha qulayliklar

Avtomobilning yoʻldagi harakati tubdan oʻzgardi. Agar standart Lada Vesta NG 100 km/soat tezlikka 11,6 soniyada erishsa, yangi turbo talqin bu masofani atigi 7–7,5 soniyada bosib oʻtadi. Maksimal tezlik esa soatiga 180 kilometrdan 230 kilometrgacha oshgan. Bu koʻrsatkichlar avtomobilni oʻz segmentidagi koʻplab xorijiy modellarga munosib raqibga aylantiradi.

Faqatgina texnik qism bilan cheklanib qolmasdan, muhandislar avtomobilning boshqaruvchanligiga ham eʼtibor qaratishdi. Mashinaga klirensi (yer bilan masofasi) pasaytirilgan sport osmasi (podveska) oʻrnatildi. Shuningdek, haydovchi va yoʻlovchilar qulayligini taʼminlash maqsadida salon toʻliq shovqin izolatsiyasi bilan qoplandi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida Lada brendi modellari hamon oʻz oʻrniga ega ekanligini hisobga olsak, bunday tyuning loyihalari mahalliy avtomobil ishqibozlari uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin. Ayniqsa, dinamik haydashni xush koʻruvchi haydovchilar uchun mexanik uzatmalar qutisi va turbo dvigatel uygʻunligi kutilgan yangilik boʻldi.

Lada VestaTurboAvtoTyuningRCI Service
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Festival of the Unexceptional: Oddiy avtomobillarning noyob bayrami qaytmoqdaFestival of the Unexceptional: Oddiy avtomobillarning noyob bayrami qaytmoqdaBugun, 11:24Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 03:21Geely kompaniyasi 1129 ot kuchiga ega Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasini taqdim etdiGeely kompaniyasi 1129 ot kuchiga ega Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasini taqdim etdiKecha, 22:50Volkswagen Group inqirozdan chiqish uchun avtomobillar qatorini 50 foizga qisqartiradiVolkswagen Group inqirozdan chiqish uchun avtomobillar qatorini 50 foizga qisqartiradiKecha, 15:57Zeekr 9X Qozogʻistonda «koʻr» boʻlib qoldi: Xitoydan tashqarida funksiyalar bloklandiZeekr 9X Qozogʻistonda «koʻr» boʻlib qoldi: Xitoydan tashqarida funksiyalar bloklandiKecha, 14:59AvtoVAZ yangilangan Lada Granta ustida ish boshladi: Variatorli model kutilmoqdaAvtoVAZ yangilangan Lada Granta ustida ish boshladi: Variatorli model kutilmoqdaKecha, 13:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan