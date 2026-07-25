Lada Vesta NG yangi bosqichda: 180 ot kuchiga ega turbo dvigatel va mexanik uzatmalar qutisi
Rossiyaning RCI Service muhandislik kompaniyasi Lada Vesta NG modelining mutlaqo yangi va quvvatli talqinini taqdim etdi. Ushbu loyihaning asosiy maqsadi seriyali ishlab chiqarilayotgan avtomobilning dinamik koʻrsatkichlarini tubdan yaxshilash va uni sport xarakteriga ega mashinaga aylantirishdan iborat boʻldi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, muhandislar nafaqat dvigatelga turbo puflagich oʻrnatishgan, balki zavod tomonidan taqdim etilgan variatorni ishonchliroq mexanik uzatmalar qutisiga almashtirishgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Loyiha uchun asos sifatida 1,8 litrli VAZ-21179 EVO dvigateli bilan jihozlangan standart Lada Vesta NG tanlab olindi. Zavod koʻrinishida ushbu motor 122 ot kuchiga ega boʻlib, Xitoyning WLY CVT18 variatori bilan birga ishlaydi. Biroq, mutaxassislar quvvat oshirilgandan soʻng standart variator bunday yuklamaga bardosh bera olmasligini inobatga olib, undan voz kechishga qaror qilishdi.
Texnik oʻzgarishlar va quvvatning ortishiAsosiy oʻzgarishlardan biri — variator oʻrniga besh pogʻonali VAZ-21807 mexanik uzatmalar qutisining oʻrnatilishi boʻldi. RCI Service vakillarining tushuntirishicha, standart variator maksimal 180 N·m aylantiruvchi momentga moʻljallangan. Dvigatelga Garrett 1752 turbinasi oʻrnatilgach esa, bu koʻrsatkich sezilarli darajada oshib ketgan. Turbo puflagich 0,75 bar bosimda ishlaydi va AI-95 benzini uchun moslashtirilgan.
Amalga oshirilgan modernizatsiya natijasida avtomobilning quvvati 170–180 ot kuchiga, aylantiruvchi momenti esa 250–260 N·m gacha koʻtarildi. Bu koʻrsatkichlar standart modelga nisbatan qariyb 50 foizga koʻpdir. Shuningdek, loyiha doirasida zanglamaydigan poʻlatdan yasalgan maxsus chiqarish kollektori va kuchaytirilgan ilashish (stseplenie) tizimi oʻrnatildi.
Dinamika va qoʻshimcha qulayliklarAvtomobilning yoʻldagi harakati tubdan oʻzgardi. Agar standart Lada Vesta NG 100 km/soat tezlikka 11,6 soniyada erishsa, yangi turbo talqin bu masofani atigi 7–7,5 soniyada bosib oʻtadi. Maksimal tezlik esa soatiga 180 kilometrdan 230 kilometrgacha oshgan. Bu koʻrsatkichlar avtomobilni oʻz segmentidagi koʻplab xorijiy modellarga munosib raqibga aylantiradi.
Faqatgina texnik qism bilan cheklanib qolmasdan, muhandislar avtomobilning boshqaruvchanligiga ham eʼtibor qaratishdi. Mashinaga klirensi (yer bilan masofasi) pasaytirilgan sport osmasi (podveska) oʻrnatildi. Shuningdek, haydovchi va yoʻlovchilar qulayligini taʼminlash maqsadida salon toʻliq shovqin izolatsiyasi bilan qoplandi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida Lada brendi modellari hamon oʻz oʻrniga ega ekanligini hisobga olsak, bunday tyuning loyihalari mahalliy avtomobil ishqibozlari uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin. Ayniqsa, dinamik haydashni xush koʻruvchi haydovchilar uchun mexanik uzatmalar qutisi va turbo dvigatel uygʻunligi kutilgan yangilik boʻldi.
…