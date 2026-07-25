SpaceX yangi avlod Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini uchirdi, biroq nosozlikka duch keldi

·67·Texno
SpaceX yangi avlod Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini uchirdi, biroq nosozlikka duch keldi

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi oʻzining eng qudratli raketasi — Starship qurilmasining 13-sinov parvozini muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Ushbu missiya doirasida koinotga ilk bor uchinchi avlod (V3) Starlink sunʼiy yoʻldoshlari olib chiqildi. Garchi asosiy maqsadga erishilgan boʻlsa-da, parvoz Super Heavy kuchaytirgichining navbatdagi muvaffaqiyatsizligi bilan yodda qoldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Meksika koʻrfazi uzra amalga oshirilgan sinov davomida raketa kuchaytirgichi rejalashtirilgan yumshoq qoʻnish manevrini bajara olmadi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, bu Starship V3 prototipi bilan bogʻliq ikkinchi yirik texnik nosozlikdir. Avvalroq, may oyida oʻtkazilgan ilk parvozda ham Super Heavy qurilmasi yuqori bosqichdan ajralish jarayonida muammolarga duch kelgan edi.

Texnik muammolar va muvaffaqiyatsiz qoʻnish

Aslida ushbu parvoz oʻtgan haftada amalga oshirilishi kerak edi, biroq dvigatellardagi nosozlik sababli start soʻnggi soniyalarda bekor qilingan. SpaceX muhandislari parvozgacha oltita dvigatelni butunlay almashtirishga majbur boʻlishdi. Juma kungi parvozda kuchaytirgich belgilangan masofagacha yetib bordi, ammo suvga qoʻnish oldidan barcha dvigatellar ishga tushmadi. Natijada qurilma suv yuzasiga katta tezlikda urilib, portlab ketdi.

Shunga qaramay, raketaning yuqori bosqichi kutilganidan yaxshiroq natija koʻrsatdi. May oyidagi sinovda bitta dvigatel ishdan chiqqan boʻlsa, bu safar Starship V3 yuqori bosqichi hech qanday muammosiz yangi avlod Starlink qurilmalarini ochiq fazoga chiqardi. Bu SpaceX uchun texnologik jihatdan muhim qadam hisoblanadi, chunki yangi sunʼiy yoʻldoshlar aloqa sifatini tubdan yaxshilashi kutilmoqda.

Bozordagi pasayish va kelajak rejalari

Kompaniyaning iyun oyida amalga oshirgan tarixiy IPO (aksiyalarni ochiq savdoga chiqarish) jarayonidan soʻng, bu Starship uchun ilk sinov edi. Biroq, SpaceX tomonidan qoʻllaniladigan "uch, xatoga yoʻl qoʻy va tuzat" (fly, fail, fix) strategiyasi investorlarni biroz xavotirga solmoqda. Raketa kuchaytirgichining qulashi ortidan kompaniya aksiyalari narxi pasayishda davom etdi.

Hozirda SpaceX aksiyalari oʻzining eng yuqori nuqtasi boʻlgan 200 dollardan 115 dollargacha arzonlashgan. Juma kungi muvaffaqiyatsiz qoʻnishdan soʻng birjadan tashqari savdolarda qiymat yana 2 foizga pasaydi. Shunga qaramay, mutaxassislar buni vaqtinchalik holat deb baholamoqdalar, chunki Starship loyihasi hali ham sinov bosqichida va har bir xato kelajakdagi muvaffaqiyatlar uchun xizmat qiladi.

Taʼkidlash joizki, koinotga chiqarilgan yangi Starlink sunʼiy yoʻldoshlari taxminan 20 daqiqadan soʻng atmosfera qatlamida yonib ketishi rejalashtirilgan. Buning sababi, Starship hozircha Yer orbitasiga toʻliq chiqish imkoniyatiga ega emas va bu parvozlar faqatgina tizimlarni sinovdan oʻtkazish maqsadida tashkil etilmoqda.

SpaceXStarshipStarlinkIlon MaskTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiBugun, 20:59Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob