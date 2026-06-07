Notion texnik nosozlikdan soʻng Anthropic modellariga kirishni tikladi

·0·Texno
Notion texnik nosozlikdan soʻng Anthropic modellariga kirishni tikladi

Notion platformasining Anthropic bilan integratsiyasida oʻtgan dam olish kunlari texnik muammolar kuzatildi. Yakshanba kuni ertalab kompaniya Anthropic kompaniyasining Opus 4.7 va 4.8 modellari ishida pasayish kuzatilayotganini, bu esa Notion AI foydalanuvchilari uchun xatoliklar soni ortishiga sabab boʻlayotganini maʼlum qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Vaziyatga aniqlik kiritish maqsadida Notion oʻzining avtomatlashtirilgan unumdorlik vositasida barcha Anthropic modellaridan foydalanishni vaqtincha toʻxtatib qoʻygan edi. Oradan oʻn ikki soat oʻtgach, Notion mahsulot boʻlimi rahbari Max Schoening xizmatlar qayta tiklanganini eʼlon qildi.

Schoening ijtimoiy tarmoqlarda ushbu nosozlik modellar sifati bilan bogʻliqligi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirib, buni oddiy texnik uzilish deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, bunday holatlar GitHub, AWS va boshqa yirik platformalarda ham vaqti-vaqti bilan sodir boʻlib turadi.

Anthropic vakili ham rasmiy bayonot berib, qisqa muddatli infratuzilma muammosi bir nechta Claude modellarida xatoliklarni keltirib chiqarganini tasdiqladi. Hozirda barcha nosozliklar bartaraf etilgan va foydalanuvchilar Notion AI orqali ushbu modellardan yana toʻliq foydalanishlari mumkin.

NotionAnthropicSunʼiy IntellektClaudeTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samolyotlar uchun oʻta oʻtkazuvchan dvigatel ilk sinovlardan oʻtdiSamolyotlar uchun oʻta oʻtkazuvchan dvigatel ilk sinovlardan oʻtdiBugun, 17:21Rossiyaning Rassvet sunʼiy yoʻldoshlaridan biri orbitadan chiqib ketdiRossiyaning Rassvet sunʼiy yoʻldoshlaridan biri orbitadan chiqib ketdiBugun, 16:59V-Color yangi DDR5 modullarini taqdim etdi: Bir toʻplamda 2 TB gacha xotiraV-Color yangi DDR5 modullarini taqdim etdi: Bir toʻplamda 2 TB gacha xotiraBugun, 16:29OpenAI yangi “super ilova” ustida ishlamoqdaOpenAI yangi “super ilova” ustida ishlamoqdaBugun, 16:24C12 startapi uglerodli nanotrubkalarni kvant chiplariga oʻrnatish usulini topdiC12 startapi uglerodli nanotrubkalarni kvant chiplariga oʻrnatish usulini topdiBugun, 15:59ChatGPT tarixidagi eng yirik yangilanish: Chat-bot super-ilovaga aylanadiChatGPT tarixidagi eng yirik yangilanish: Chat-bot super-ilovaga aylanadiBugun, 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus