Notion texnik nosozlikdan soʻng Anthropic modellariga kirishni tikladi
Notion platformasining Anthropic bilan integratsiyasida oʻtgan dam olish kunlari texnik muammolar kuzatildi. Yakshanba kuni ertalab kompaniya Anthropic kompaniyasining Opus 4.7 va 4.8 modellari ishida pasayish kuzatilayotganini, bu esa Notion AI foydalanuvchilari uchun xatoliklar soni ortishiga sabab boʻlayotganini maʼlum qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Vaziyatga aniqlik kiritish maqsadida Notion oʻzining avtomatlashtirilgan unumdorlik vositasida barcha Anthropic modellaridan foydalanishni vaqtincha toʻxtatib qoʻygan edi. Oradan oʻn ikki soat oʻtgach, Notion mahsulot boʻlimi rahbari Max Schoening xizmatlar qayta tiklanganini eʼlon qildi.
Schoening ijtimoiy tarmoqlarda ushbu nosozlik modellar sifati bilan bogʻliqligi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirib, buni oddiy texnik uzilish deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, bunday holatlar GitHub, AWS va boshqa yirik platformalarda ham vaqti-vaqti bilan sodir boʻlib turadi.
Anthropic vakili ham rasmiy bayonot berib, qisqa muddatli infratuzilma muammosi bir nechta Claude modellarida xatoliklarni keltirib chiqarganini tasdiqladi. Hozirda barcha nosozliklar bartaraf etilgan va foydalanuvchilar Notion AI orqali ushbu modellardan yana toʻliq foydalanishlari mumkin.
…