Xiaomi 13T uchun Android 16 asosidagi HyperOS 3 yangilanishi chiqdi

·0·Texno
Xiaomi 13T uchun Android 16 asosidagi HyperOS 3 yangilanishi chiqdi

Xiaomi kompaniyasi oʻzining ommabop Xiaomi 13T smartfoni uchun barqaror HyperOS 3 yangilanishini tarqatishni boshladi. Mazkur proshivka eng soʻnggi Android 16 operatsion tizimiga asoslangan boʻlib, dastlab Indoneziya mintaqasida ishga tushirildi. Yaqin kunlar ichida yangilanishning geografiyasi kengayishi va boshqa hududlar, jumladan, Oʻzbekiston foydalanuvchilari uchun ham taqdim etilishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi dasturiy taʼminot paketining hajmi taxminan 6,5 GB ni tashkil etadi, shu sababli foydalanuvchilarga uni barqaror Wi-Fi tarmogʻi orqali yuklab olish tavsiya etiladi. Oʻrnatishdan soʻng tizim interfeysi butunlay yangilanadi, vizual effektlar qayta ishlanadi hamda bildirishnomalar va faol ilovalar bilan ishlashning yangi konsepsiyasi joriy etiladi.

Asosiy yangiliklardan biri HyperIsland funksiyasi boʻldi — bu ekranning yuqori qismidagi interaktiv panel boʻlib, u ilovalardagi jonli voqealarni kuzatish va boshqarish imkonini beradi. Shuningdek, tizimga matnlar bilan ishlash, nutqni aniqlash, qidiruv va tarjima uchun yangi AI-instrumentlar, dinamik fon rasmlari hamda bloklash ekrani uchun yaxshilangan animatsiyalar qoʻshilgan.

Yangilanishda boshqa ekotizim qurilmalari bilan kengaytirilgan moslashuvchanlik ham eʼlon qilingan. Xususan, turli gadjetlar oʻrtasida maʼlumotlarni tezkor almashish funksiyasi takomillashtirildi, bu esa Xiaomi foydalanuvchilariga oʻz qurilmalari oʻrtasida fayllarni uzatishda yanada koʻproq qulaylik yaratadi.

XiaomiHyperOSAndroid 16SmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yer yuzida kuchli magnit boʻroni kutilmoqdaYer yuzida kuchli magnit boʻroni kutilmoqdaBugun, 10:27Deyarli bir sutka toʻxtovsiz ucha oladigan Airbus A350-1000ULR taqdim etildiDeyarli bir sutka toʻxtovsiz ucha oladigan Airbus A350-1000ULR taqdim etildiBugun, 10:20Redmi K100 Pro xususiyatlari maʻlum boʻldi: 200 MP kamera va 8000 mAs batareyaRedmi K100 Pro xususiyatlari maʻlum boʻldi: 200 MP kamera va 8000 mAs batareyaBugun, 09:57OWC Stack AI: GPU xotirasini kengaytiruvchi tashqi qurilma taqdim etildiOWC Stack AI: GPU xotirasini kengaytiruvchi tashqi qurilma taqdim etildiBugun, 09:28Huawei yirik markazda 1 Gbit/s tezlikka ega LampSite yechimini oʻrnatdiHuawei yirik markazda 1 Gbit/s tezlikka ega LampSite yechimini oʻrnatdiBugun, 09:2619 yillik Nokia N95 smartfonida Half-Life oʻyini ishga tushirildi19 yillik Nokia N95 smartfonida Half-Life oʻyini ishga tushirildiBugun, 08:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus