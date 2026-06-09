Rossiyada ChatGPT, Grok va DeepSeek xizmatlari taqiqlanmaydi

·0·Texno
Rossiyada ChatGPT, Grok va DeepSeek xizmatlari taqiqlanmaydi

Rossiyada xorijiy neyrotarmoqlardan foydalanishni cheklash rejalashtirilmayapti. Bu haqda Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida bosh vazir oʻrinbosari va hukumat apparati rahbari Dmitriy Grigorenko maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Uning soʻzlariga koʻra, sunʼiy intellektni davlat tomonidan tartibga solish boʻyicha ishlab chiqilayotgan qonun loyihasi xorijiy sunʼiy intellekt xizmatlaridan foydalanishga nisbatan hech qanday taqiq yoki cheklovlarni oʻz ichiga olmaydi. Hujjatning asosiy vazifasi mahalliy texnologiyalar rivojlanishini ragʻbatlantirish va Rossiya ishlanmalariga boʻlgan talabni oshirishdan iborat.

«Sunʼiy intellekt masalasiga kelsak, biz umuman taqiqlarni, jumladan, xorijiy neyrotarmoqlarni bloklashni koʻrib chiqmayapmiz. Hozir tayyorlayotgan tartibga solish choralarimizdan maqsad — mahalliy yechimlarni ishlab chiqish va ularga boʻlgan talabni ragʻbatlantirishdir. Qonun loyihasida taqiqlovchi qoidalar mavjud emas», — deya taʼkidladi Grigorenko.

Shu bilan birga, hukumat vakili davlat tuzilmalari va oʻta muhim infratuzilma obʼektlarida asosan Rossiyada ishlab chiqilgan sunʼiy intellekt texnologiyalaridan foydalanilishi lozimligini qayd etib oʻtdi.

ChatGPTGrokDeepSeekSunʼiy IntellektRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aleš Svoboda Dragon kemasi uchuvchisi boʻladi: Chexiya ilk bor XKSga astronavt yuboradiAleš Svoboda Dragon kemasi uchuvchisi boʻladi: Chexiya ilk bor XKSga astronavt yuboradiBugun, 04:55Eng yangi iOS 27 operatsion tizimini qabul qiladigan iPhone modellari maʻlum boʻldiEng yangi iOS 27 operatsion tizimini qabul qiladigan iPhone modellari maʻlum boʻldiBugun, 03:23Google Photos xizmatida sunʼiy intellekt asosidagi raqamli garderob ishga tushdiGoogle Photos xizmatida sunʼiy intellekt asosidagi raqamli garderob ishga tushdiBugun, 01:57Apple kompaniyasining sunʼiy intellekt borasidagi ehtiyotkor strategiyasi oʻzini oqlaydimi?Apple kompaniyasining sunʼiy intellekt borasidagi ehtiyotkor strategiyasi oʻzini oqlaydimi?Bugun, 01:54Mercor asoschisi Sequoia kompaniyasini narxlarni manipulyatsiya qilishda aybladiMercor asoschisi Sequoia kompaniyasini narxlarni manipulyatsiya qilishda aybladiBugun, 00:50Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldiGalaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldiBugun, 23:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus