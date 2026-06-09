Honor X80 Pro Max: 11 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega smartfon kelmoqda
Tarmoqlarda Honor brendining boʻlajak smartfoni — Honor X80 Pro Max haqidagi ilk tafsilotlar paydo boʻldi. Taniqli insayder Digital Chat Station tomonidan e’lon qilingan ma’lumotlarga koʻra, yangi qurilma zamonaviy smartfonlar orasida eng katta sigʻimli akkumulyatorlardan biriga ega boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Honor X80 Pro Max modeli 6,8 dyuymli, 2788 × 1280 pikselli OLED displey bilan jihozlanadi. Ekran tekis shaklda boʻlib, uning atrofidagi ramkalar maksimal darajada ingichka qilinadi. Qurilmaning apparat qismi Snapdragon 6 Gen 5 protsessori asosida ishlaydi.
Smartfonning asosiy oʻziga xosligi uning 11 000 mA/soat sigʻimli ulkan akkumulyatoridir. Shuningdek, qurilma 90 W quvvatga ega tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu kabi koʻrsatkichlar smartfonning avtonom ishlash vaqti boʻyicha yangi rekordlarni oʻrnatishidan dalolat beradi.
Insayderning ta’kidlashicha, yangi model toʻliq suvdan himoya tizimi va zarbalarga chidamli korpusga ega boʻladi. Qurilma dizayni brendning flagman modellaridan ilhomlangan holda yaratilgan. Eslatib oʻtamiz, Digital Chat Station avvalroq Xiaomi 15 va Realme GT 7 Pro kabi modellarning xususiyatlarini rasmiy taqdimotdan oldin aniq bashorat qilgan edi.
…