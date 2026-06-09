Yer uchun sunʼiy plazma qalqoni: olimlar kuchli quyosh boʻronlaridan himoya tizimini ishlab chiqdi

·0·Texno
Yer uchun sunʼiy plazma qalqoni: olimlar kuchli quyosh boʻronlaridan himoya tizimini ishlab chiqdi

Boston universiteti olimlari Yerni halokatli quyosh boʻronlaridan himoya qilishning noodatiy usulini taklif qilishdi. Hozirda insoniyat faqat quyosh plazmasi bulutlari yaqinlashishini kuzatish bilan cheklanayotgan boʻlsa, yangi konsepsiya faol aralashuvni nazarda tutadi. StormWall (“Boʻron devori”) deb nomlangan loyiha Yerning tabiiy magnit himoyasini kuchaytiruvchi va kosmik ob-havo taʼsirini sayyoramizga yetib kelmasidan oldin susaytiruvchi sunʼiy yoʻldoshlar tizimini yaratishni koʻzda tutadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqotchilarning hisob-kitoblariga koʻra, bunday tizim ekstremal geomagnit boʻronlar quvvatini ikki baravardan koʻproqqa kamaytirishga qodir. Bu sunʼiy yoʻldoshlar, GPS navigatsiya tizimlari, aloqa tarmoqlari va energiya tizimlarini jiddiy nosozliklardan himoya qilishga yordam beradi. Gʻoya asosida “magnit qayta ulanishi” deb ataladigan hodisaga qarshi kurash yotadi. Quyosh shamoli va Yer magnit maydonlari chiziqlari bir-biriga mos kelib qolganda, ulkan energiya oqimi uchun toʻgʻridan-toʻgʻri koridor ochiladi. StormWall aynan shu jarayonni toʻxtatishga qaratilgan.

Loyiha doirasida geostatsionar orbitaga oltita sunʼiy yoʻldoshdan iborat guruhni chiqarish taklif etilmoqda. Har bir apparat bariy, litiy, natriy yoki kalsiy kabi maxsus moddalar zaxirasini tashiydi. Kuchli quyosh boʻroni yaqinlashayotgani haqida ogohlantirish olinganda, sunʼiy yoʻldoshlar ushbu moddalarni koinotga purkaydi. Quyosh nurlanishi taʼsirida ular tezda plazma bulutiga aylanib, Yer magnitosferasining quyoshga qaragan tomonida qoʻshimcha himoya qatlamini hosil qiladi.

Konsepsiyani tekshirish uchun tadqiqotchilar 2024-yil may oyida sodir boʻlgan kuchli geomagnit boʻron oqibatlarini modellashtirishdi. Natijalar shuni koʻrsatdiki, StormWall tizimi quyosh boʻronini toʻliq toʻxtata olmasa-da, uning taʼsirini 50 foizdan koʻproqqa kamaytirishi mumkin. Loyiha rahbari Brian Walshning soʻzlariga koʻra, fizika nuqtai nazaridan bu gʻoya toʻliq amalga oshirilishi mumkin va zamonaviy raketalar quvvati bunday tizimni qurish uchun yetarli.

Biroq loyihaning jiddiy kamchiligi ham bor: tizim amalda bir martalik hisoblanadi. Moddalar purkalganidan soʻng zaxira tugaydi va qayta foydalanish uchun orbitaga yangi reagentlar yetkazib berish talab etiladi. Olimlarning hisob-kitoblariga koʻra, reagentlarning umumiy hajmi taxminan oʻnta yirik avtosisterna yukiga teng. Shunga qaramay, kosmik infratuzilmaga tikilayotgan yuzlab milliard dollarlik investitsiyalar fonida, bunday himoya tizimi iqtisodiy jihatdan oʻzini oqlashi mumkin.

KosmosQuyosh BoʻroniStormWallTexnologiyaYer Himoyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Evotrex quvvatlash stansiyasiga ehtiyoj sezmaydigan RV uchun 30 mln dollar yigʻdiEvotrex quvvatlash stansiyasiga ehtiyoj sezmaydigan RV uchun 30 mln dollar yigʻdiBugun, 09:29Apple iCloud umumiy albomlarini Android va Windows uchun yangiladiApple iCloud umumiy albomlarini Android va Windows uchun yangiladiBugun, 08:58Honor X80 Pro Max: 11 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega smartfon kelmoqdaHonor X80 Pro Max: 11 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega smartfon kelmoqdaBugun, 08:30Xiaomi yangi buklama smartfon ustida ishlamoqda: HyperOS sirlari ochildiXiaomi yangi buklama smartfon ustida ishlamoqda: HyperOS sirlari ochildiBugun, 08:28Suno yetakchilikda: Sunʼiy intellekt orqali musiqa yaratish ommalashmoqdaSuno yetakchilikda: Sunʼiy intellekt orqali musiqa yaratish ommalashmoqdaBugun, 07:52AQSH NATO ittifoqchilarini Huawei uskunalaridan voz kechishga chaqirmoqdaAQSH NATO ittifoqchilarini Huawei uskunalaridan voz kechishga chaqirmoqdaBugun, 06:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus