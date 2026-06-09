Starlink nusxasi emas: Byuro 1440 oʻzining birinchi sunʻiy yoʻldoshini yoʻqotdi
Rossiyaning Byuro 1440 aerokosmik kompaniyasi 2026-yil 23-martda orbitaga chiqarilgan dastlabki 16 ta seriyali sunʻiy yoʻldoshidan birini yoʻqotdi. Bu haqda n2yo.com va celestrak.org kabi ochiq kosmik kuzatuv xizmatlari maʻlumotlariga tayanib, Kommersant nashri xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, hozirda past yer orbitasida Rassvet-1 va Rassvet-2 turkumidagi oltita eksperimental apparat hamda birinchi paketli uchirishdan 15 ta sunʻiy yoʻldosh qolgan. Ushbu qurilmalar koinotda asosiy tizimlar sinovidan oʻtgan, hozirda manyovrlarni amalga oshirmoqda va shtat rejimida ishlamoqda. Byuro 1440 tijoriy aloqa xizmatini ishga tushirish muddati va sifati oʻzgarishsiz qolishini taʻkidladi.
Rossiya kompaniyasi 2030-yilga qadar orbitaga jami 292 ta sunʻiy yoʻldoshni (shu jumladan zaxira apparatlarini) chiqarishni rejalashtirgan. Mazkur loyiha keng polosali internetga ulanishni taʻminlashga qaratilgan boʻlib, Maʻlumotlar iqtisodiyoti milliy loyihasi doirasida amalga oshirilmoqda. Loyihaning umumiy moliyalashtirish hajmi 431 milliard rubldan oshadi.
Avvalroq Byuro 1440 tomonidan yaratilayotgan Rassvet sunʻiy yoʻldoshlar turkumi Starlink tizimining nusxasi emasligi, balki Rossiya raqamli iqtisodiyoti uchun maxsus ishlab chiqilgan shaxsiy platforma ekanligi maʻlum qilingan edi. Ushbu texnologiya chekka hududlarda yuqori tezlikdagi internetni taʻminlashga xizmat qiladi.
…