Starlink nusxasi emas: Byuro 1440 oʻzining birinchi sunʻiy yoʻldoshini yoʻqotdi

·0·Texno
Starlink nusxasi emas: Byuro 1440 oʻzining birinchi sunʻiy yoʻldoshini yoʻqotdi

Rossiyaning Byuro 1440 aerokosmik kompaniyasi 2026-yil 23-martda orbitaga chiqarilgan dastlabki 16 ta seriyali sunʻiy yoʻldoshidan birini yoʻqotdi. Bu haqda n2yo.com va celestrak.org kabi ochiq kosmik kuzatuv xizmatlari maʻlumotlariga tayanib, Kommersant nashri xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, hozirda past yer orbitasida Rassvet-1 va Rassvet-2 turkumidagi oltita eksperimental apparat hamda birinchi paketli uchirishdan 15 ta sunʻiy yoʻldosh qolgan. Ushbu qurilmalar koinotda asosiy tizimlar sinovidan oʻtgan, hozirda manyovrlarni amalga oshirmoqda va shtat rejimida ishlamoqda. Byuro 1440 tijoriy aloqa xizmatini ishga tushirish muddati va sifati oʻzgarishsiz qolishini taʻkidladi.

Rossiya kompaniyasi 2030-yilga qadar orbitaga jami 292 ta sunʻiy yoʻldoshni (shu jumladan zaxira apparatlarini) chiqarishni rejalashtirgan. Mazkur loyiha keng polosali internetga ulanishni taʻminlashga qaratilgan boʻlib, Maʻlumotlar iqtisodiyoti milliy loyihasi doirasida amalga oshirilmoqda. Loyihaning umumiy moliyalashtirish hajmi 431 milliard rubldan oshadi.

Avvalroq Byuro 1440 tomonidan yaratilayotgan Rassvet sunʻiy yoʻldoshlar turkumi Starlink tizimining nusxasi emasligi, balki Rossiya raqamli iqtisodiyoti uchun maxsus ishlab chiqilgan shaxsiy platforma ekanligi maʻlum qilingan edi. Ushbu texnologiya chekka hududlarda yuqori tezlikdagi internetni taʻminlashga xizmat qiladi.

Byuro 1440StarlinkSunʻiy YoʻldoshKosmosTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildiAvtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildiBugun, 09:57Evotrex quvvatlash stansiyasiga ehtiyoj sezmaydigan RV uchun 30 mln dollar yigʻdiEvotrex quvvatlash stansiyasiga ehtiyoj sezmaydigan RV uchun 30 mln dollar yigʻdiBugun, 09:29Yer uchun sunʼiy plazma qalqoni: olimlar kuchli quyosh boʻronlaridan himoya tizimini ishlab chiqdiYer uchun sunʼiy plazma qalqoni: olimlar kuchli quyosh boʻronlaridan himoya tizimini ishlab chiqdiBugun, 09:21Apple iCloud umumiy albomlarini Android va Windows uchun yangiladiApple iCloud umumiy albomlarini Android va Windows uchun yangiladiBugun, 08:58Honor X80 Pro Max: 11 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega smartfon kelmoqdaHonor X80 Pro Max: 11 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega smartfon kelmoqdaBugun, 08:30Xiaomi yangi buklama smartfon ustida ishlamoqda: HyperOS sirlari ochildiXiaomi yangi buklama smartfon ustida ishlamoqda: HyperOS sirlari ochildiBugun, 08:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus