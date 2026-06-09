Evgeniy Kasperskiy buzib boʻlmaydigan smartfon haqida maʼlumot berdi
“Kasperskiy laboratoriyasi” rahbari Evgeniy Kasperskiy KasperskyOS operatsion tizimida ishlovchi korporativ himoyalangan smartfon ustidagi ishlar davom etayotganini, biroq qurilma hali bozorga chiqishga tayyor emasligini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, asosiy funksiyalar toʻplami allaqachon ishlamoqda: smartfon qoʻngʻiroqlar va SMS-xabarlarni qoʻllab-quvvatlaydi, shuningdek, soat, kalendar, kalkulyator va messenjer bilan jihozlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qurilmaga Google Chrome brauzeri oʻrnatilgan boʻlib, oʻyinlardan hozircha faqat klassik “Saper” mavjud. Hujjatlar bilan ishlash uchun esa “MoyOfis” kompaniyasining dasturiy taʼminotidan foydalaniladi. Kasperskiy loyihaning eng asosiy qiyinchiliklaridan biri sifatida apparat qismini xususiy operatsion tizimga moslashtirish ekanini taʼkidladi.
Smartfon Android bazasida yaratilmagani sababli, qurilma komponentlari uchun juda koʻp miqdordagi drayverlarni mustaqil ravishda ishlab chiqish va qoʻllab-quvvatlash talab etiladi. Bu esa smartfonni yaratish jarayonini sezilarli darajada murakkablashtiradi va muddatini uzaytiradi.
“Bir yil avval kamera umuman ishlamas edi, hozir esa ishlayapti. Avvaliga ishladi, lekin avtofokus yoʻq edi. Video hozircha ishlamayapti”, — dedi Evgeniy Kasperskiy. Avvalroq u buzib kirishning imkoni boʻlmagan, xavfsiz operatsion tizimga ega smartfon yaratilishi haqida eʼlon qilgan edi.
…