Evgeniy Kasperskiy buzib boʻlmaydigan smartfon haqida maʼlumot berdi

·0·Texno
Evgeniy Kasperskiy buzib boʻlmaydigan smartfon haqida maʼlumot berdi

“Kasperskiy laboratoriyasi” rahbari Evgeniy Kasperskiy KasperskyOS operatsion tizimida ishlovchi korporativ himoyalangan smartfon ustidagi ishlar davom etayotganini, biroq qurilma hali bozorga chiqishga tayyor emasligini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, asosiy funksiyalar toʻplami allaqachon ishlamoqda: smartfon qoʻngʻiroqlar va SMS-xabarlarni qoʻllab-quvvatlaydi, shuningdek, soat, kalendar, kalkulyator va messenjer bilan jihozlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilmaga Google Chrome brauzeri oʻrnatilgan boʻlib, oʻyinlardan hozircha faqat klassik “Saper” mavjud. Hujjatlar bilan ishlash uchun esa “MoyOfis” kompaniyasining dasturiy taʼminotidan foydalaniladi. Kasperskiy loyihaning eng asosiy qiyinchiliklaridan biri sifatida apparat qismini xususiy operatsion tizimga moslashtirish ekanini taʼkidladi.

Smartfon Android bazasida yaratilmagani sababli, qurilma komponentlari uchun juda koʻp miqdordagi drayverlarni mustaqil ravishda ishlab chiqish va qoʻllab-quvvatlash talab etiladi. Bu esa smartfonni yaratish jarayonini sezilarli darajada murakkablashtiradi va muddatini uzaytiradi.

“Bir yil avval kamera umuman ishlamas edi, hozir esa ishlayapti. Avvaliga ishladi, lekin avtofokus yoʻq edi. Video hozircha ishlamayapti”, — dedi Evgeniy Kasperskiy. Avvalroq u buzib kirishning imkoni boʻlmagan, xavfsiz operatsion tizimga ega smartfon yaratilishi haqida eʼlon qilgan edi.

KasperskySmartfonKasperskyOSTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex qidiruv tizimida «puxososlar» haqida mini-oʻyin paydo boʻldiYandex qidiruv tizimida «puxososlar» haqida mini-oʻyin paydo boʻldiBugun, 13:59Sandstone startapi ichki yuridik jamoalar uchun 30 million dollar jalb qildiSandstone startapi ichki yuridik jamoalar uchun 30 million dollar jalb qildiBugun, 13:51Rossiyada Gmail va Apple ID orqali avtorizatsiyadan oʻtish taqiqlandiRossiyada Gmail va Apple ID orqali avtorizatsiyadan oʻtish taqiqlandiBugun, 13:26Horizont brendining H-Tab Mini, Go va Crystal planshetlari sotuvga chiqdiHorizont brendining H-Tab Mini, Go va Crystal planshetlari sotuvga chiqdiBugun, 13:26Lovable yillik daromadini 500 million dollarga yetkazganini maʻlum qildiLovable yillik daromadini 500 million dollarga yetkazganini maʻlum qildiBugun, 13:23Beeline «oq VPN»ni ishga tushirdi: Spotify va Netflix’dan toʻgʻridan-toʻgʻri foydalanishBeeline «oq VPN»ni ishga tushirdi: Spotify va Netflix’dan toʻgʻridan-toʻgʻri foydalanishBugun, 12:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus