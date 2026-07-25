«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi

·0·Sport
«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi

Saudiya Arabistonining «Al Hilol» klubi niderlandiyalik vinger Krisensio Sammervill transferini rasman e’lon qildi. 24 yoshli futbolchi «Vest Hem»ni tark etib, Riyod klubi bilan 2030 yil yozigacha shartnoma imzoladi.

Xabarlarga ko‘ra, transferning umumiy qiymati bonuslar bilan birga 65 million yevrogacha yetishi mumkin. Yangi mavsumda Sammervill «Al Hilol» hujum chizig‘ining asosiy futbolchilaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Sammervill bilan uzoq muddatli shartnoma tuzildi

«Al Hilol» rasmiy bayonotiga ko‘ra, Krisensio Sammervill klub bilan 2030 yil yozigacha amal qiladigan bitim imzolagan.

Bu Riyod klubi niderlandiyalik futbolchiga uzoq muddatli loyihaning muhim qismi sifatida qarayotganini ko‘rsatadi.

Sammervill qanotdagi tezligi, driblingi va hujumlarni yakunlash qobiliyati bilan ajralib turadi.

Transfer 65 million yevroga yetishi mumkin

Avvalroq tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, «Al Hilol» futbolchi uchun «Vest Hem»ga:

To‘lov turi

Miqdori

Kafolatlangan mablag‘

55 million yevro

Ehtimoliy bonuslar

10 million yevro

Umumiy qiymat

65 million yevrogacha

Bonuslarning qanday natijalarga bog‘liq ekani hozircha ochiqlanmagan. Shuningdek, klub transferning aniq moliyaviy shartlarini rasman ma’lum qilmagan.

O‘tgan mavsumda 12 ta golli harakat qayd etdi

Sammervill o‘tgan mavsum «Vest Hem» safida barcha turnirlarda 34 ta uchrashuvda maydonga tushdi.

Ushbu bahslarda futbolchi:

  • 7 ta gol urdi;

  • 5 ta golli uzatma berdi;

  • jami 12 ta golli harakat amalga oshirdi.

Bu ko‘rsatkichlar uning nafaqat o‘zi vaziyatlarni yakunlay olishi, balki jamoadoshlari uchun ham imkoniyat yaratishini ko‘rsatadi.

«Al Hilol» hujum chizig‘ini kuchaytirmoqda

Riyod klubi Sammervill transferi orqali qanotlardagi tezlik va hujumdagi xilma-xillikni oshirishni maqsad qilgan.

Niderlandiyalik futbolchi yangi chempionatga qanchalik tez moslashishi va yuqori transfer qiymatini oqlay olishi endi asosiy qiziqishlardan biri bo‘ladi.

Sizningcha, Sammervill «Al Hilol»da o‘zining eng yaxshi o‘yinini ko‘rsata oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtishi mumkinmi: Arsenal varianti koʻrib chiqilmoqdaKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtishi mumkinmi: Arsenal varianti koʻrib chiqilmoqdaKecha, 20:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi