«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi
Saudiya Arabistonining «Al Hilol» klubi niderlandiyalik vinger Krisensio Sammervill transferini rasman e’lon qildi. 24 yoshli futbolchi «Vest Hem»ni tark etib, Riyod klubi bilan 2030 yil yozigacha shartnoma imzoladi.
Xabarlarga ko‘ra, transferning umumiy qiymati bonuslar bilan birga 65 million yevrogacha yetishi mumkin. Yangi mavsumda Sammervill «Al Hilol» hujum chizig‘ining asosiy futbolchilaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Sammervill bilan uzoq muddatli shartnoma tuzildi
«Al Hilol» rasmiy bayonotiga ko‘ra, Krisensio Sammervill klub bilan 2030 yil yozigacha amal qiladigan bitim imzolagan.
Bu Riyod klubi niderlandiyalik futbolchiga uzoq muddatli loyihaning muhim qismi sifatida qarayotganini ko‘rsatadi.
Sammervill qanotdagi tezligi, driblingi va hujumlarni yakunlash qobiliyati bilan ajralib turadi.
Transfer 65 million yevroga yetishi mumkin
Avvalroq tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, «Al Hilol» futbolchi uchun «Vest Hem»ga:
To‘lov turi
Miqdori
Kafolatlangan mablag‘
55 million yevro
Ehtimoliy bonuslar
10 million yevro
Umumiy qiymat
65 million yevrogacha
Bonuslarning qanday natijalarga bog‘liq ekani hozircha ochiqlanmagan. Shuningdek, klub transferning aniq moliyaviy shartlarini rasman ma’lum qilmagan.
O‘tgan mavsumda 12 ta golli harakat qayd etdi
Sammervill o‘tgan mavsum «Vest Hem» safida barcha turnirlarda 34 ta uchrashuvda maydonga tushdi.
Ushbu bahslarda futbolchi:
7 ta gol urdi;
5 ta golli uzatma berdi;
jami 12 ta golli harakat amalga oshirdi.
Bu ko‘rsatkichlar uning nafaqat o‘zi vaziyatlarni yakunlay olishi, balki jamoadoshlari uchun ham imkoniyat yaratishini ko‘rsatadi.
«Al Hilol» hujum chizig‘ini kuchaytirmoqda
Riyod klubi Sammervill transferi orqali qanotlardagi tezlik va hujumdagi xilma-xillikni oshirishni maqsad qilgan.
Niderlandiyalik futbolchi yangi chempionatga qanchalik tez moslashishi va yuqori transfer qiymatini oqlay olishi endi asosiy qiziqishlardan biri bo‘ladi.
Sizningcha, Sammervill «Al Hilol»da o‘zining eng yaxshi o‘yinini ko‘rsata oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…