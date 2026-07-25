Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdi
Yaqindagina taqdim etilgan Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra buklama smartfoni ilk bor real quvvat sarfi va batareya chidamliligi boʻyicha sinovdan oʻtkazildi. Lover Of Tech YouTube-kanali tomonidan tashkil etilgan ushbu qiyosiy test natijalari kutilmagan boʻlib chiqdi: Janubiy Koreya brendining eng ilgʻor flagmani Xitoyning Honor va Oppo kompaniyalari vakillaridan sezilarli darajada ortda qoldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sinov jarayonida Galaxy Z Fold 8 Ultra modeli oʻzining asosiy raqobatchilari — Honor Magic V6 va Oppo Find N6 bilan toʻqnash keldi. Mutaxassislar qurilmalarni kundalik hayotda eng koʻp uchraydigan ssenariylar asosida tekshirib koʻrishdi. Bunga 4K formatda (sekundiga 60 kadr) video suratga olish, TikTok ijtimoiy tarmogʻini kuzatish, YouTube platformasida videolar koʻrish va musiqa tinglash, shuningdek, Asphalt va Subway Surfers kabi oʻyinlar hamda videoqoʻngʻiroqlar kirdi.
Texnik koʻrsatkichlar va natijalarLover Of Tech maʼlumotlariga koʻra, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ushbu uchlik orasida eng kichik hajmli akkumulyatorga ega qurilma boʻlib chiqdi. Smartfonga 5000 mA/soat sigʻimli batareya oʻrnatilgan. Eʼtiborli jihati shundaki, Samsung ushbu modelda ilk bor kremniy-uglerodli texnologiyadan foydalangan boʻlsa-da, bu unga gʻalaba qozonish uchun yetarli boʻlmadi.
Test yakunlariga koʻra, Honor Magic V6 mutloq yetakchiga aylandi. Ushbu qurilma 6660 mA/soat sigʻimli ulkan akkumulyatori yordamida eng uzoq vaqt xizmat qildi. Ikkinchi oʻrinni esa 6000 mA/soat hajmli batareyaga ega boʻlgan Oppo Find N6 egalladi. Samsung flagmani esa barcha koʻrsatkichlar boʻyicha uchinchi, yaʼni oxirgi oʻrinda qoldi.
Raqobat va bozor talabiOʻzbekiston bozorida Samsung brendining buklama smartfonlari anʼanaviy ravishda yuqori nufuzga ega boʻlsa-da, Xitoy ishlab chiqaruvchilari batareya sigʻimi va quvvatlash tezligi boʻyicha jiddiy bosim oʻtkazishda davom etmoqda. Galaxy Z Fold 8 Ultra texnologik jihatdan mukammal boʻlishiga qaramay, foydalanuvchilar uchun eng muhim jihatlardan biri — avtonom ish vaqti boʻyicha raqiblaridan orqada qolayotgani uning savdosiga taʼsir qilishi mumkin.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, Samsung korpus qalinligini kamaytirish va dizayn nafisligini saqlab qolish uchun batareya hajmidan voz kechishga majbur boʻlgan. Biroq, Honor va Oppo muhandislari yupqa korpusga kattaroq sigʻimli quvvat manbalarini joylashtirishning uddasidan chiqishgan. Bu esa kelajakda Samsung uchun energiya samaradorligini oshirish boʻyicha yangi vazifalarni qoʻyadi.
…