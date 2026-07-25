Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdi

·29·Texno
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdi

Yaqindagina taqdim etilgan Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra buklama smartfoni ilk bor real quvvat sarfi va batareya chidamliligi boʻyicha sinovdan oʻtkazildi. Lover Of Tech YouTube-kanali tomonidan tashkil etilgan ushbu qiyosiy test natijalari kutilmagan boʻlib chiqdi: Janubiy Koreya brendining eng ilgʻor flagmani Xitoyning Honor va Oppo kompaniyalari vakillaridan sezilarli darajada ortda qoldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sinov jarayonida Galaxy Z Fold 8 Ultra modeli oʻzining asosiy raqobatchilari — Honor Magic V6 va Oppo Find N6 bilan toʻqnash keldi. Mutaxassislar qurilmalarni kundalik hayotda eng koʻp uchraydigan ssenariylar asosida tekshirib koʻrishdi. Bunga 4K formatda (sekundiga 60 kadr) video suratga olish, TikTok ijtimoiy tarmogʻini kuzatish, YouTube platformasida videolar koʻrish va musiqa tinglash, shuningdek, Asphalt va Subway Surfers kabi oʻyinlar hamda videoqoʻngʻiroqlar kirdi.

Texnik koʻrsatkichlar va natijalar

Lover Of Tech maʼlumotlariga koʻra, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ushbu uchlik orasida eng kichik hajmli akkumulyatorga ega qurilma boʻlib chiqdi. Smartfonga 5000 mA/soat sigʻimli batareya oʻrnatilgan. Eʼtiborli jihati shundaki, Samsung ushbu modelda ilk bor kremniy-uglerodli texnologiyadan foydalangan boʻlsa-da, bu unga gʻalaba qozonish uchun yetarli boʻlmadi.

Test yakunlariga koʻra, Honor Magic V6 mutloq yetakchiga aylandi. Ushbu qurilma 6660 mA/soat sigʻimli ulkan akkumulyatori yordamida eng uzoq vaqt xizmat qildi. Ikkinchi oʻrinni esa 6000 mA/soat hajmli batareyaga ega boʻlgan Oppo Find N6 egalladi. Samsung flagmani esa barcha koʻrsatkichlar boʻyicha uchinchi, yaʼni oxirgi oʻrinda qoldi.

Raqobat va bozor talabi

Oʻzbekiston bozorida Samsung brendining buklama smartfonlari anʼanaviy ravishda yuqori nufuzga ega boʻlsa-da, Xitoy ishlab chiqaruvchilari batareya sigʻimi va quvvatlash tezligi boʻyicha jiddiy bosim oʻtkazishda davom etmoqda. Galaxy Z Fold 8 Ultra texnologik jihatdan mukammal boʻlishiga qaramay, foydalanuvchilar uchun eng muhim jihatlardan biri — avtonom ish vaqti boʻyicha raqiblaridan orqada qolayotgani uning savdosiga taʼsir qilishi mumkin.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, Samsung korpus qalinligini kamaytirish va dizayn nafisligini saqlab qolish uchun batareya hajmidan voz kechishga majbur boʻlgan. Biroq, Honor va Oppo muhandislari yupqa korpusga kattaroq sigʻimli quvvat manbalarini joylashtirishning uddasidan chiqishgan. Bu esa kelajakda Samsung uchun energiya samaradorligini oshirish boʻyicha yangi vazifalarni qoʻyadi.

SamsungGalaxy Z Fold 8 UltraHonorOppoSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24Cognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiCognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiKecha, 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob