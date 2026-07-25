Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar
Bugungi kunda haydovchilar xavfsizlik, qulaylik va ishonchlilikni zamonaviy avtomobillarning ajralmas qismi sifatida qabul qilishadi. Biroq, bir necha oʻn yillar muqaddam avtomobil egalari oʻz sayohatlarini biroz boʻlsada yengillashtirish uchun gʻalati va baʼzan kulgili koʻringan turli aksessuarlarga pul sarflashlariga toʻgʻri kelgan. Ushbu qurilmalarning foydalilik darajasi shubhali boʻlsa-da, ular oʻz davrining texnologik madaniyatini aks ettiradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Avtomobil tarixi arxivlariga nazar tashlasak, oʻtmishdagi muhandislar va tadbirkorlar haydovchilarning ehtiyojlarini qondirish uchun qanchalik kreativ yondashganiga guvoh boʻlamiz. Masalan, Berkeley kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Caravette tirkamasi hozirgi zamonaviy ixcham karvonlarning ilk namunasi edi. Mini avtomobillari orqasiga tirkash uchun moʻljallangan ushbu qurilma oʻsha davr uchun ancha qimmat boʻlib, hozirgi kursda qariyb 2500 funt sterlingga tushar edi.
Qulaylik va xavfsizlikning gʻalati yechimlariYoʻl tirbandligida qolib ketgan haydovchilar uchun Brexton kompaniyasi maxsus qisqichli stollarni taklif qilgan. Bu stolcha avtomobil paneliga oʻrnatilib, haydovchiga chinni finjonlarda choy ichish imkonini bergan. Quyoshdan himoyalanish uchun esa oʻsha paytlarda koʻzoynak yoki qoraytirilgan oynalar oʻrniga avtomobil tomining old qismiga ulkan "qanot" (vizir) oʻrnatish urf boʻlgan. Bu moslama nafaqat koʻzni quyoshdan toʻsgan, balki Austin A35 kabi modellarga qoʻshimcha aerodinamik kuch beradi deb ishonilgan.
Hozirgi kunda Lewis Hamilton kabi yulduzlarning avtomobil tozalash vositalarini reklama qilishini tasavvur qilish qiyin, ammo oʻtgan asrda Stirling Moss kabi afsonaviy poygachilar turli moylar, kiyimlar va hatto avtomobil artadigan oddiy lattalarni ham targʻib qilishgan. Moss ushbu tozalash vositasini oʻzining Rojdestvo sovgʻalari roʻyxatida birinchi oʻringa qoʻyganligi oʻsha davr marketingining qiziqarli jihatlaridan biridir.
- Mosely kompaniyasining dam beriladigan oʻrindiq yostiqchalari — maksimal qulaylik uchun moʻljallangan;
- Monsall holdall — zamonaviy tom yukxonalarining (box) ajdodi;
- Bowmonk Dynometer — yoqilgʻi sarfi va tormoz tizimi holatini oʻlchovchi panel ustidagi moslama;
- Delaney Galley xavfsizlik kamarlari — Triumph Herald kabi ochiq avtomobillarda burilish paytida haydovchi tushib ketmasligini taʼminlagan.
…