Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar

·0·Avto
Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar

Bugungi kunda haydovchilar xavfsizlik, qulaylik va ishonchlilikni zamonaviy avtomobillarning ajralmas qismi sifatida qabul qilishadi. Biroq, bir necha oʻn yillar muqaddam avtomobil egalari oʻz sayohatlarini biroz boʻlsada yengillashtirish uchun gʻalati va baʼzan kulgili koʻringan turli aksessuarlarga pul sarflashlariga toʻgʻri kelgan. Ushbu qurilmalarning foydalilik darajasi shubhali boʻlsa-da, ular oʻz davrining texnologik madaniyatini aks ettiradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Avtomobil tarixi arxivlariga nazar tashlasak, oʻtmishdagi muhandislar va tadbirkorlar haydovchilarning ehtiyojlarini qondirish uchun qanchalik kreativ yondashganiga guvoh boʻlamiz. Masalan, Berkeley kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Caravette tirkamasi hozirgi zamonaviy ixcham karvonlarning ilk namunasi edi. Mini avtomobillari orqasiga tirkash uchun moʻljallangan ushbu qurilma oʻsha davr uchun ancha qimmat boʻlib, hozirgi kursda qariyb 2500 funt sterlingga tushar edi.

Qulaylik va xavfsizlikning gʻalati yechimlari

Yoʻl tirbandligida qolib ketgan haydovchilar uchun Brexton kompaniyasi maxsus qisqichli stollarni taklif qilgan. Bu stolcha avtomobil paneliga oʻrnatilib, haydovchiga chinni finjonlarda choy ichish imkonini bergan. Quyoshdan himoyalanish uchun esa oʻsha paytlarda koʻzoynak yoki qoraytirilgan oynalar oʻrniga avtomobil tomining old qismiga ulkan "qanot" (vizir) oʻrnatish urf boʻlgan. Bu moslama nafaqat koʻzni quyoshdan toʻsgan, balki Austin A35 kabi modellarga qoʻshimcha aerodinamik kuch beradi deb ishonilgan.

Hozirgi kunda Lewis Hamilton kabi yulduzlarning avtomobil tozalash vositalarini reklama qilishini tasavvur qilish qiyin, ammo oʻtgan asrda Stirling Moss kabi afsonaviy poygachilar turli moylar, kiyimlar va hatto avtomobil artadigan oddiy lattalarni ham targʻib qilishgan. Moss ushbu tozalash vositasini oʻzining Rojdestvo sovgʻalari roʻyxatida birinchi oʻringa qoʻyganligi oʻsha davr marketingining qiziqarli jihatlaridan biridir.

  • Mosely kompaniyasining dam beriladigan oʻrindiq yostiqchalari — maksimal qulaylik uchun moʻljallangan;
  • Monsall holdall — zamonaviy tom yukxonalarining (box) ajdodi;
  • Bowmonk Dynometer — yoqilgʻi sarfi va tormoz tizimi holatini oʻlchovchi panel ustidagi moslama;
  • Delaney Galley xavfsizlik kamarlari — Triumph Herald kabi ochiq avtomobillarda burilish paytida haydovchi tushib ketmasligini taʼminlagan.
Shuningdek, uzoq masofaga sayohat qiluvchilar uchun zavod tomonidan oʻrnatilgan oʻrindiqlarga qoʻshimcha ravishda qisqich bilan mahkamlanadigan maxsac tayanchli oʻrindiqlar ham sotilgan. Bu hozirgi sport avtomobillaridagi Recaro oʻrindiqlarining sodda va arzon muqobili edi. Garchi ushbu aksessuarlarning aksariyati vaqt sinovidan oʻta olmagan va bugungi kunda muzey eksponatiga aylangan boʻlsa-da, ular avtomobil sanoatining bugungi qulaylik darajasiga yetib kelishida muhim bosqich boʻlib xizmat qilgan.

AvtomobilTarixAksessuarlarStirling MossTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil sanoatining unutilgan va gʻalati aksessuarlari: Tarixga nazarAvtomobil sanoatining unutilgan va gʻalati aksessuarlari: Tarixga nazarBugun, 01:23Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:59Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:50Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:26Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:24Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan