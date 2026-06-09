Rossiyada «Gosuslugi» portalida kiberfiribgarlikka qarshi «xavf tugmasi» paydo boʻladi

·0·Texno
Rossiyada «Gosuslugi» portalida kiberfiribgarlikka qarshi «xavf tugmasi» paydo boʻladi

Rossiya Davlat dumasi kiberfiribgarlikka qarshi kurashish boʻyicha chora-tadbirlarning ikkinchi paketi doirasidagi qonun loyihasini ikkinchi va uchinchi oʻqishda qabul qildi. Ushbu hujjatdagi asosiy yangiliklardan biri «Gosuslugi» davlat xizmatlari portalida maxsus «xavf tugmasi»ning joriy etilishidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi funksiya yordamida shubhali faollikka duch kelgan fuqarolar yuzaga kelishi mumkin boʻlgan firibgarlik harakatlari haqida tezkor ravishda xabar berish imkoniyatiga ega boʻladilar. Foydalanuvchi tomonidan yuborilgan maʼlumotlar avtomatik tarzda «Antifrod» davlat axborot tizimiga yoʻnaltiriladi.

Signal qabul qilingandan soʻng, maʼlumotlar banklar va aloqa operatorlariga taqdim etiladi. Bu esa oʻz navbatida moliya muassasalari va operatorlarga firibgarlik harakatlarining oldini olish uchun zarur choralarni koʻrish imkonini beradi.

Hozircha mazkur tizimning ishlash mexanizmi va koʻriladigan aniq choralar roʻyxati Rossiya hukumati tomonidan ishlab chiqilmoqda. Ushbu tashabbus raqamli xizmatlar xavfsizligini oshirish va fuqarolarning shaxsiy maʼlumotlarini himoya qilishga qaratilgan.

GosuslugiKiberxavfsizlikAntifrodTexnologiyaRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex Drops sunʻiy intellektli quloqchinlari OWASP xavfsizlik tekshiruvidan oʻtdiYandex Drops sunʻiy intellektli quloqchinlari OWASP xavfsizlik tekshiruvidan oʻtdiBugun, 14:22Yandex qidiruv tizimida «puxososlar» haqida mini-oʻyin paydo boʻldiYandex qidiruv tizimida «puxososlar» haqida mini-oʻyin paydo boʻldiBugun, 13:59Evgeniy Kasperskiy buzib boʻlmaydigan smartfon haqida maʼlumot berdiEvgeniy Kasperskiy buzib boʻlmaydigan smartfon haqida maʼlumot berdiBugun, 13:54Sandstone startapi ichki yuridik jamoalar uchun 30 million dollar jalb qildiSandstone startapi ichki yuridik jamoalar uchun 30 million dollar jalb qildiBugun, 13:51Rossiyada Gmail va Apple ID orqali avtorizatsiyadan oʻtish taqiqlandiRossiyada Gmail va Apple ID orqali avtorizatsiyadan oʻtish taqiqlandiBugun, 13:26Horizont brendining H-Tab Mini, Go va Crystal planshetlari sotuvga chiqdiHorizont brendining H-Tab Mini, Go va Crystal planshetlari sotuvga chiqdiBugun, 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus