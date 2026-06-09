Rossiyada agrodronlar qishloq xoʻjaligi maydonlarini qayta ishlashni boshladi

·0·Texno
Rossiyada agrodronlar qishloq xoʻjaligi maydonlarini qayta ishlashni boshladi

Rossiyaning Kaliningrad viloyatida qishloq xoʻjaligi maydonlariga agrodronlar yordamida ishlov berish boʻyicha tajriba loyihasi ishga tushirildi. Mazkur tashabbus “Aeromaks” kompaniyasi va mintaqaning eng yirik agroxoldingi “DolgovGrupp” hamkorligida amalga oshirilmoqda. Oktyabr oyiga qadar davom etadigan loyiha doirasida uchuvchisiz uchish apparatlari minglab gektar yerlarni qayta ishlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Asosiy e’tibor an’anaviy ogʻir texnikadan foydalanish qiyin boʻlgan yoki samarasiz hisoblangan murakkab relyefli hududlarga qaratilgan. Ishlar Gusev, Nesterov, Chernyaxovsk kabi oltita munitsipal okrug hududida olib borilmoqda. Agrodronlar besh metrgacha boʻlgan balandlikda uchib, oʻsimliklarni himoya qilish vositalarini yuqori aniqlikda sepish imkoniyatiga ega.

Ushbu texnologiyaning afzalligi shundaki, u ekinlarga zarar yetkazmaydi va ogʻir texnikadan farqli oʻlaroq, tuproqning zichlashib ketishiga yoʻl qoʻymaydi. Shuningdek, dronlar sutkaning istalgan vaqtida va yomgʻirdan soʻng darhol ishlay olishi sababli agrotexnik tadbirlarning tezkorligi sezilarli darajada oshadi.

Mazkur loyiha 2030-yilgacha moʻljallangan “Yantarniy dron” mintaqaviy dasturining bir qismi boʻlib, u agrosanoat majmuasini raqamlashtirishni koʻzda tutadi. Kelajakda bunday texnologiyalar qishloq xoʻjaligi samaradorligini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

AgrodronTexnologiyaRossiyaQishloq XoʻjaligiInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Noutbuk va smartfonlar uchun yangi yigʻim: Toʻlov miqdori brendga bogʻliq boʻladiNoutbuk va smartfonlar uchun yangi yigʻim: Toʻlov miqdori brendga bogʻliq boʻladiBugun, 14:53Apple App Store doʻkonida shaxsiylashtirilgan tavsiyalar joriy etildiApple App Store doʻkonida shaxsiylashtirilgan tavsiyalar joriy etildiBugun, 14:52Apple App Store doʻkonida ilovalar uchun umumiy obunalar joriy etiladiApple App Store doʻkonida ilovalar uchun umumiy obunalar joriy etiladiBugun, 14:51Yandex Drops sunʻiy intellektli quloqchinlari OWASP xavfsizlik tekshiruvidan oʻtdiYandex Drops sunʻiy intellektli quloqchinlari OWASP xavfsizlik tekshiruvidan oʻtdiBugun, 14:22Rossiyada «Gosuslugi» portalida kiberfiribgarlikka qarshi «xavf tugmasi» paydo boʻladiRossiyada «Gosuslugi» portalida kiberfiribgarlikka qarshi «xavf tugmasi» paydo boʻladiBugun, 14:22Yandex qidiruv tizimida «puxososlar» haqida mini-oʻyin paydo boʻldiYandex qidiruv tizimida «puxososlar» haqida mini-oʻyin paydo boʻldiBugun, 13:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus