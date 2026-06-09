Aisuru va Kimwolf botnetlarining yoʻq qilinishi DDoS-hujumlarni toʻxtata olmadi

·0·Texno
Aisuru va Kimwolf botnetlarining yoʻq qilinishi DDoS-hujumlarni toʻxtata olmadi

Kiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassislar Aisuru va Kimwolf botnetlarining tugatilishi kutilgan uzoq muddatli natijani bermaganini qayd etishmoqda. 2026-yil mart oyi oxirida xalqaro huquq-tartibot idoralari tomonidan 3 milliondan ortiq qurilmani nazorat qilgan ushbu tarmoqlar neytrallanganiga qaramay, Rossiyadagi DDoS-hujumlar bilan bogʻliq vaziyat deyarli oʻzgarmadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

StormWall tahliliy markazi maʼlumotlariga koʻra, aprel oyida faollikning 26 foizga pasayishi kuzatilgan boʻlsa, may oyiga kelib keskin oʻsish qayd etildi. Hujumlar soni mart oyiga nisbatan 94 foizga oshgan, bu esa kiberjinoyatchilarning oʻz quvvatlarini tezda qayta tiklaganidan dalolat beradi. Amaliy darajadagi (L7) hujumlarning umumiy soni kamaygan boʻlsa-da, ularning choʻqqi quvvati sezilarli darajada ortgan.

Xakerlar taktikasini oʻzgartirib, ommaviy va qisqa muddatli zarbalarga oʻtishgan. Davomiyligi 15 daqiqagacha boʻlgan hujumlar soni 30 baravardan koʻproqqa koʻpaydi. May oyida soniyasiga 100 mingdan ortiq soʻrov yuborilgan 121 ta yirik hujum qayd etildi, bu soʻnggi uch oydagi rekord koʻrsatkichdir. Shu bilan birga, bot-trafik manbalarining geografiyasi ham oʻzgargan.

Hozirda Filippin, Vyetnam va Rossiya bot-trafik manbalari boʻyicha kuchli beshlikka kirdi. Filippin IP-manzillaridan amalga oshirilgan hujumlar 959 foizga, Vyetnamdan esa 750 foizga oshgan. StormWall asoschisi Ramil Xantimirovning taʼkidlashicha, yirik botnetlarning yoʻq qilinishi guruhlarga zarar yetkazgan boʻlsa-da, xakerlarning tezkor qayta guruhlanishiga toʻsqinlik qila olmadi.

Ekspertlarning prognozlariga koʻra, kelajakda DDoS-hujumlarning ham soni, ham quvvati oʻsishda davom etadi. AQSH va Braziliya hamon hujum manbalari boʻyicha yetakchilikni saqlab qolmoqda, bu esa xavfli infratuzilmaning bir qismi hali ham faol ekanligini koʻrsatadi.

KiberxavfsizlikDDoSBotnetStormWallInternet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

100 ming siklli «inqilobiy» qattiq jismli akkumulyator feyk boʻlib chiqdi100 ming siklli «inqilobiy» qattiq jismli akkumulyator feyk boʻlib chiqdiBugun, 15:50Apple foydalanuvchilar eʻtiborini qozonmagan ilovalarni oʻchirib tashlaydiApple foydalanuvchilar eʻtiborini qozonmagan ilovalarni oʻchirib tashlaydiBugun, 15:25iOS 27: Apple taqdimotda aytmagan yangi funksiyalariOS 27: Apple taqdimotda aytmagan yangi funksiyalarBugun, 15:23iOS 27 beta-versiyasi oʻrnatilgandan soʻng ayrim bank ilovalari ishlamay qoldiiOS 27 beta-versiyasi oʻrnatilgandan soʻng ayrim bank ilovalari ishlamay qoldiBugun, 15:22Yandex xavfsiz elektr velosipedlar ijarasi geografiyasini kengaytirdiYandex xavfsiz elektr velosipedlar ijarasi geografiyasini kengaytirdiBugun, 15:21Rossiyada agrodronlar qishloq xoʻjaligi maydonlarini qayta ishlashni boshladiRossiyada agrodronlar qishloq xoʻjaligi maydonlarini qayta ishlashni boshladiBugun, 14:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus