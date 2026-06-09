Aisuru va Kimwolf botnetlarining yoʻq qilinishi DDoS-hujumlarni toʻxtata olmadi
Kiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassislar Aisuru va Kimwolf botnetlarining tugatilishi kutilgan uzoq muddatli natijani bermaganini qayd etishmoqda. 2026-yil mart oyi oxirida xalqaro huquq-tartibot idoralari tomonidan 3 milliondan ortiq qurilmani nazorat qilgan ushbu tarmoqlar neytrallanganiga qaramay, Rossiyadagi DDoS-hujumlar bilan bogʻliq vaziyat deyarli oʻzgarmadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
StormWall tahliliy markazi maʼlumotlariga koʻra, aprel oyida faollikning 26 foizga pasayishi kuzatilgan boʻlsa, may oyiga kelib keskin oʻsish qayd etildi. Hujumlar soni mart oyiga nisbatan 94 foizga oshgan, bu esa kiberjinoyatchilarning oʻz quvvatlarini tezda qayta tiklaganidan dalolat beradi. Amaliy darajadagi (L7) hujumlarning umumiy soni kamaygan boʻlsa-da, ularning choʻqqi quvvati sezilarli darajada ortgan.
Xakerlar taktikasini oʻzgartirib, ommaviy va qisqa muddatli zarbalarga oʻtishgan. Davomiyligi 15 daqiqagacha boʻlgan hujumlar soni 30 baravardan koʻproqqa koʻpaydi. May oyida soniyasiga 100 mingdan ortiq soʻrov yuborilgan 121 ta yirik hujum qayd etildi, bu soʻnggi uch oydagi rekord koʻrsatkichdir. Shu bilan birga, bot-trafik manbalarining geografiyasi ham oʻzgargan.
Hozirda Filippin, Vyetnam va Rossiya bot-trafik manbalari boʻyicha kuchli beshlikka kirdi. Filippin IP-manzillaridan amalga oshirilgan hujumlar 959 foizga, Vyetnamdan esa 750 foizga oshgan. StormWall asoschisi Ramil Xantimirovning taʼkidlashicha, yirik botnetlarning yoʻq qilinishi guruhlarga zarar yetkazgan boʻlsa-da, xakerlarning tezkor qayta guruhlanishiga toʻsqinlik qila olmadi.
Ekspertlarning prognozlariga koʻra, kelajakda DDoS-hujumlarning ham soni, ham quvvati oʻsishda davom etadi. AQSH va Braziliya hamon hujum manbalari boʻyicha yetakchilikni saqlab qolmoqda, bu esa xavfli infratuzilmaning bir qismi hali ham faol ekanligini koʻrsatadi.
…