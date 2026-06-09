Apple buklama iPhone modelini tez orada taqdim etishi kutilmoqda

·0·Texno
Apple buklama iPhone modelini tez orada taqdim etishi kutilmoqda

Apple kompaniyasining uzoq kutilgan buklama iPhone smartfoni joriy yilning kuzida taqdim etilishi mumkin. Tadqiqotchi @M1Astra tomonidan iOS 27 dasturchilar uchun beta-versiyasida topilgan maxfiy fayllar shundan dalolat bermoqda. Bu shuni anglatadiki, Apple sentyabr oyida oʻzining yangi qurilmalarini namoyish etganida, biz nihoyat brendning ilk buklama smartfonini koʻrishimiz mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozircha Apple arsenalida buklama telefonlar mavjud boʻlmasa-da, iOS 27 kodlarida “foldState”, “mechanicalAngleDegrees”, “angleDegrees” va “MGGetLogicalDeviceDisplayCount” kabi qator terminlar paydo boʻlgan. Ushbu buyruqlar dasturiy taʼminot telefonning buklangan holatini, ochilish burchagini va qurilma nechta displeydan foydalanayotganini aniqlay olishini koʻrsatadi. Demak, boʻlajak buklama qurilma dushanba kungi WWDC tadbirida eʼlon qilingan iOS 27 tizimida ishlaydi.

Samsung va Huawei kabi kompaniyalar besh yildan ortiq vaqtdan beri buklama smartfonlar ishlab chiqarayotgan boʻlsa-da, Apple’ning ilk urinishiga nisbatan talablar juda yuqori. Isteʼmolchilar uchun bunday qurilmalarning qalinligi muhim ahamiyatga ega. Ikkinchi ekranning mavjudligi telefonni choʻntakka solishdagi qulaylikdan ustun boʻlmasligi mumkin, biroq Apple iPhone korpusini maksimal darajada ixchamlashtirish borasida katta tajribaga ega.

Oʻtgan yili kompaniya qalinligi bor-yoʻgʻi 5,6 millimetr boʻlgan iPhone Air modelini taqdim etgan edi. Agar buklama qurilma ikkita iPhone Air ekrani asosida yaratilsa, uning qalinligi taxminan 11,2 millimetrni tashkil qiladi. Bu esa Samsung’ning eng yangi Galaxy Z Fold7 modelidan tashqari barcha buklama smartfonlaridan yupqaroq deganidir.

AppleiPhoneiOS 27TexnologiyaSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

FAANG davri tugadi: Endi texnologiya olamini MANGOS boshqaradiFAANG davri tugadi: Endi texnologiya olamini MANGOS boshqaradiBugun, 16:27Foydalanuvchi GeForce RTX 5090 quvvat ulagichini muntazam tekshirib turgan boʻlsa-da, u baribir erib ketdiFoydalanuvchi GeForce RTX 5090 quvvat ulagichini muntazam tekshirib turgan boʻlsa-da, u baribir erib ketdiBugun, 16:21iPhone Ultra buklanish burchagini aniqlab, interfeys va ovozni moslashtiradiiPhone Ultra buklanish burchagini aniqlab, interfeys va ovozni moslashtiradiBugun, 16:21Aisuru va Kimwolf botnetlarining yoʻq qilinishi DDoS-hujumlarni toʻxtata olmadiAisuru va Kimwolf botnetlarining yoʻq qilinishi DDoS-hujumlarni toʻxtata olmadiBugun, 15:53100 ming siklli «inqilobiy» qattiq jismli akkumulyator feyk boʻlib chiqdi100 ming siklli «inqilobiy» qattiq jismli akkumulyator feyk boʻlib chiqdiBugun, 15:50Apple foydalanuvchilar eʻtiborini qozonmagan ilovalarni oʻchirib tashlaydiApple foydalanuvchilar eʻtiborini qozonmagan ilovalarni oʻchirib tashlaydiBugun, 15:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus