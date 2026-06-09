Apple buklama iPhone modelini tez orada taqdim etishi kutilmoqda
Apple kompaniyasining uzoq kutilgan buklama iPhone smartfoni joriy yilning kuzida taqdim etilishi mumkin. Tadqiqotchi @M1Astra tomonidan iOS 27 dasturchilar uchun beta-versiyasida topilgan maxfiy fayllar shundan dalolat bermoqda. Bu shuni anglatadiki, Apple sentyabr oyida oʻzining yangi qurilmalarini namoyish etganida, biz nihoyat brendning ilk buklama smartfonini koʻrishimiz mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozircha Apple arsenalida buklama telefonlar mavjud boʻlmasa-da, iOS 27 kodlarida “foldState”, “mechanicalAngleDegrees”, “angleDegrees” va “MGGetLogicalDeviceDisplayCount” kabi qator terminlar paydo boʻlgan. Ushbu buyruqlar dasturiy taʼminot telefonning buklangan holatini, ochilish burchagini va qurilma nechta displeydan foydalanayotganini aniqlay olishini koʻrsatadi. Demak, boʻlajak buklama qurilma dushanba kungi WWDC tadbirida eʼlon qilingan iOS 27 tizimida ishlaydi.
Samsung va Huawei kabi kompaniyalar besh yildan ortiq vaqtdan beri buklama smartfonlar ishlab chiqarayotgan boʻlsa-da, Apple’ning ilk urinishiga nisbatan talablar juda yuqori. Isteʼmolchilar uchun bunday qurilmalarning qalinligi muhim ahamiyatga ega. Ikkinchi ekranning mavjudligi telefonni choʻntakka solishdagi qulaylikdan ustun boʻlmasligi mumkin, biroq Apple iPhone korpusini maksimal darajada ixchamlashtirish borasida katta tajribaga ega.
Oʻtgan yili kompaniya qalinligi bor-yoʻgʻi 5,6 millimetr boʻlgan iPhone Air modelini taqdim etgan edi. Agar buklama qurilma ikkita iPhone Air ekrani asosida yaratilsa, uning qalinligi taxminan 11,2 millimetrni tashkil qiladi. Bu esa Samsung’ning eng yangi Galaxy Z Fold7 modelidan tashqari barcha buklama smartfonlaridan yupqaroq deganidir.
…