FAANG davri tugadi: Endi texnologiya olamini MANGOS boshqaradi
Texnologiya olamida uzoq vaqt hukmronlik qilgan FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) guruhi oʻz oʻrnini yangi va yanada qudratliroq ittifoqqa boʻshatib bermoqda. 2026-yilning yoziga kelib, SpaceX, Anthropic va OpenAI kabi kompaniyalarning rekord darajadagi IPO (aksiyalarni ommaviy joylashtirish) jarayonlari kutilayotgani sohani butunlay oʻzgartirib yubordi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi shakllangan va ijtimoiy tarmoqlarda virus kabi tarqalayotgan MANGOS akronimi Meta, Anthropic, NVIDIA, Google, OpenAI va SpaceX kompaniyalarini oʻz ichiga oladi. Dasturchilar @krishdotdev va @lilscoot tomonidan X platformasida taklif etilgan ushbu nom, sunʼiy intellekt va koinot texnologiyalari davrining yangi yetakchilarini ifodalaydi.
Garchi Amazon va Netflix hali ham kuchli boʻlsa-da, ularning striming va elektron tijorat sohasidagi yutuqlari bugungi kunda AI va agentli tizimlar kabi inqilobiy ahamiyatga ega emas. Hozirgi vaqtda texnologiya sanoatining kelajagi aynan sunʼiy intellekt va avtonom texnologiyalar atrofida qurilmoqda.
MANGOS guruhining muvaffaqiyati jahon iqtisodiyoti uchun yangi poydevor boʻlishi kutilmoqda. Biroq, bu oʻzgarishlar ish oʻrinlarining qisqarishi kabi ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarmasligi va sogʻlom iqtisodiy oʻsishga xizmat qilishi muhimdir. FAANG bilan xayrlashish vaqti keldi, endi navbat MANGOS davriga!
…