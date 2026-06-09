FAANG davri tugadi: Endi texnologiya olamini MANGOS boshqaradi

·0·Texno
FAANG davri tugadi: Endi texnologiya olamini MANGOS boshqaradi

Texnologiya olamida uzoq vaqt hukmronlik qilgan FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) guruhi oʻz oʻrnini yangi va yanada qudratliroq ittifoqqa boʻshatib bermoqda. 2026-yilning yoziga kelib, SpaceX, Anthropic va OpenAI kabi kompaniyalarning rekord darajadagi IPO (aksiyalarni ommaviy joylashtirish) jarayonlari kutilayotgani sohani butunlay oʻzgartirib yubordi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi shakllangan va ijtimoiy tarmoqlarda virus kabi tarqalayotgan MANGOS akronimi Meta, Anthropic, NVIDIA, Google, OpenAI va SpaceX kompaniyalarini oʻz ichiga oladi. Dasturchilar @krishdotdev va @lilscoot tomonidan X platformasida taklif etilgan ushbu nom, sunʼiy intellekt va koinot texnologiyalari davrining yangi yetakchilarini ifodalaydi.

Garchi Amazon va Netflix hali ham kuchli boʻlsa-da, ularning striming va elektron tijorat sohasidagi yutuqlari bugungi kunda AI va agentli tizimlar kabi inqilobiy ahamiyatga ega emas. Hozirgi vaqtda texnologiya sanoatining kelajagi aynan sunʼiy intellekt va avtonom texnologiyalar atrofida qurilmoqda.

MANGOS guruhining muvaffaqiyati jahon iqtisodiyoti uchun yangi poydevor boʻlishi kutilmoqda. Biroq, bu oʻzgarishlar ish oʻrinlarining qisqarishi kabi ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarmasligi va sogʻlom iqtisodiy oʻsishga xizmat qilishi muhimdir. FAANG bilan xayrlashish vaqti keldi, endi navbat MANGOS davriga!

MANGOSFAANGOpenAISpaceXNVIDIA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple buklama iPhone modelini tez orada taqdim etishi kutilmoqdaApple buklama iPhone modelini tez orada taqdim etishi kutilmoqdaBugun, 16:29Foydalanuvchi GeForce RTX 5090 quvvat ulagichini muntazam tekshirib turgan boʻlsa-da, u baribir erib ketdiFoydalanuvchi GeForce RTX 5090 quvvat ulagichini muntazam tekshirib turgan boʻlsa-da, u baribir erib ketdiBugun, 16:21iPhone Ultra buklanish burchagini aniqlab, interfeys va ovozni moslashtiradiiPhone Ultra buklanish burchagini aniqlab, interfeys va ovozni moslashtiradiBugun, 16:21Aisuru va Kimwolf botnetlarining yoʻq qilinishi DDoS-hujumlarni toʻxtata olmadiAisuru va Kimwolf botnetlarining yoʻq qilinishi DDoS-hujumlarni toʻxtata olmadiBugun, 15:53100 ming siklli «inqilobiy» qattiq jismli akkumulyator feyk boʻlib chiqdi100 ming siklli «inqilobiy» qattiq jismli akkumulyator feyk boʻlib chiqdiBugun, 15:50Apple foydalanuvchilar eʻtiborini qozonmagan ilovalarni oʻchirib tashlaydiApple foydalanuvchilar eʻtiborini qozonmagan ilovalarni oʻchirib tashlaydiBugun, 15:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus