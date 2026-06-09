VTB jismoniy shaxslar uchun SBP orqali QR-kodli oʻtkazmalarni yoʻlga qoʻydi

·0·Texno
VTB jismoniy shaxslar uchun SBP orqali QR-kodli oʻtkazmalarni yoʻlga qoʻydi

VTB banki Tezkor toʻlovlar tizimi (SBP) orqali jismoniy shaxslar oʻrtasida telefon raqami yordamida pul oʻtkazishning yangi usulini joriy qildi. Endilikda foydalanuvchilar shaxsiy QR-kod yordamida mablagʻ qabul qilishlari mumkin. Milliy toʻlov kartalari tizimi (NSPK) tomonidan ishlab chiqilgan ushbu servis mablagʻ qabul qiluvchiga ilovada maxsus kod yaratish va uni joʻnatuvchiga taqdim etish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Toʻlovni amalga oshirish uchun joʻnatuvchi smartfon kamerasi yoki bank ilovasi orqali QR-kodni skaner qilishi va operatsiyani tasdiqlashi kifoya. Bunda qabul qiluvchining telefon raqamini kiritish yoki uning bankini tanlash talab etilmaydi. VTB vakillarining taʼkidlashicha, bu texnologiya shaxsiy hisob-kitoblar uchun qulay boʻlib, maxfiylikni taʼminlaydi, chunki jarayonda telefon raqami oshkor etilmaydi.

NSPK ushbu yechimning banklararo xarakterga ega ekanligini va faqat bitta bank infratuzilmasi bilan cheklanib qolmasligini alohida qayd etdi. Turli kredit tashkilotlari mijozlari bir-birlariga tez va oson pul oʻtkazishlari mumkin. Qabul qiluvchi ham belgilangan summali, ham summasiz kod yaratishi, shuningdek, mablagʻ yigʻish uchun toʻlov havolasidan foydalanishi mumkin.

Hozirda ushbu servis barcha VTB Online foydalanuvchilari uchun ochiq. Operatsiya uchun komissiya SBP doirasidagi bepul limitlar asosida undirilmaydi. Tizimga yangi ishtirokchi banklar qoʻshilishda davom etmoqda, bu esa xizmat qamrovini yanada kengaytiradi.

VTBSBPQR-kodBankTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tecno oʻzining Ella sunʼiy intellekt yordamchisiga futbol rejimini qoʻshdiTecno oʻzining Ella sunʼiy intellekt yordamchisiga futbol rejimini qoʻshdiBugun, 17:27Anthropic oʻzining eng kuchli Claude Fable modelini ommaga taqdim etdiAnthropic oʻzining eng kuchli Claude Fable modelini ommaga taqdim etdiBugun, 17:24Landspace kompaniyasi Zhuque-2E Y6 metan raketasini muvaffaqiyatli uchirdiLandspace kompaniyasi Zhuque-2E Y6 metan raketasini muvaffaqiyatli uchirdiBugun, 16:54Rossiyada bank kartalari soniga cheklov oʻrnatildi: Yangi qonun qabul qilindiRossiyada bank kartalari soniga cheklov oʻrnatildi: Yangi qonun qabul qilindiBugun, 16:53Rivian oʻzining eng muhim modeli boʻlgan R2 SUV yetkazib berishni boshladiRivian oʻzining eng muhim modeli boʻlgan R2 SUV yetkazib berishni boshladiBugun, 16:53Apple buklama iPhone modelini tez orada taqdim etishi kutilmoqdaApple buklama iPhone modelini tez orada taqdim etishi kutilmoqdaBugun, 16:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus