VTB jismoniy shaxslar uchun SBP orqali QR-kodli oʻtkazmalarni yoʻlga qoʻydi
VTB banki Tezkor toʻlovlar tizimi (SBP) orqali jismoniy shaxslar oʻrtasida telefon raqami yordamida pul oʻtkazishning yangi usulini joriy qildi. Endilikda foydalanuvchilar shaxsiy QR-kod yordamida mablagʻ qabul qilishlari mumkin. Milliy toʻlov kartalari tizimi (NSPK) tomonidan ishlab chiqilgan ushbu servis mablagʻ qabul qiluvchiga ilovada maxsus kod yaratish va uni joʻnatuvchiga taqdim etish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Toʻlovni amalga oshirish uchun joʻnatuvchi smartfon kamerasi yoki bank ilovasi orqali QR-kodni skaner qilishi va operatsiyani tasdiqlashi kifoya. Bunda qabul qiluvchining telefon raqamini kiritish yoki uning bankini tanlash talab etilmaydi. VTB vakillarining taʼkidlashicha, bu texnologiya shaxsiy hisob-kitoblar uchun qulay boʻlib, maxfiylikni taʼminlaydi, chunki jarayonda telefon raqami oshkor etilmaydi.
NSPK ushbu yechimning banklararo xarakterga ega ekanligini va faqat bitta bank infratuzilmasi bilan cheklanib qolmasligini alohida qayd etdi. Turli kredit tashkilotlari mijozlari bir-birlariga tez va oson pul oʻtkazishlari mumkin. Qabul qiluvchi ham belgilangan summali, ham summasiz kod yaratishi, shuningdek, mablagʻ yigʻish uchun toʻlov havolasidan foydalanishi mumkin.
Hozirda ushbu servis barcha VTB Online foydalanuvchilari uchun ochiq. Operatsiya uchun komissiya SBP doirasidagi bepul limitlar asosida undirilmaydi. Tizimga yangi ishtirokchi banklar qoʻshilishda davom etmoqda, bu esa xizmat qamrovini yanada kengaytiradi.
…