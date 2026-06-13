Google Pixel 9 ekranida yashil chiziq paydo boʻldi

·39·Texno
Google Pixel 9 ekranida yashil chiziq paydo boʻldi

Reddit forumida Gold_Blacksmith_7678 niki bilan tanilgan Google Pixel 9 smartfoni egasi navbatdagi xavfsizlik yangilanishini oʻrnatgandan soʻng kutilmagan muammoga duch kelganini maʼlum qildi. Foydalanuvchining soʻzlariga koʻra, dasturiy taʼminot yangilangach, qurilma displeyida butun ekran boʻylab oʻtuvchi xarakterli yashil chiziq paydo boʻlgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Bunday turdagi nuqsonlar Google Pixel smartfonlari foydalanuvchilari uchun begona emas, biroq bu safar kompaniyaning munosabati koʻpchilikni hayron qoldirdi. Google qoʻllab-quvvatlash xizmati smartfonning kafolat muddati tugaganini roʻkach qilib, foydalanuvchiga 400 dollar evaziga pullik taʼmirlashni yoki yangi qurilma sotib olish uchun 20 foizlik chegirma taklif qildi.

Smartfon egasi ushbu qarorga qatʼiyan eʼtiroz bildirdi. Uning taʼkidlashicha, Google Pixel 9 hech qanday mexanik shikastlanishga uchramagan, tushirib yuborilmagan va suv tegmagan. Muammo aynan tizim yangilanishidan soʻng darhol yuzaga kelganini isbotlashga harakat qildi.

Bir necha bor qilingan murojaatlar va holatning ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinishidan soʻng, Google oʻz pozitsiyasini oʻzgartirishga majbur boʻldi. Kompaniya vaziyatni qayta koʻrib chiqib, qurilmani maxsus "istisno tariqasidagi qoʻllab-quvvatlash dasturi" doirasida bepul almashtirib berishga rozi boʻldi.

GooglePixel 9SmartfonTexnologiyaDispley
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic xavfsizlik haqidagi ogohlantirishlari sababli eng kuchli AI modellarini oʻchirdiAnthropic xavfsizlik haqidagi ogohlantirishlari sababli eng kuchli AI modellarini oʻchirdiBugun, 02:21Meta muhandislari sunʼiy intellekt boʻlimidagi sharoitlarni “gulag”ga qiyoslamoqdaMeta muhandislari sunʼiy intellekt boʻlimidagi sharoitlarni “gulag”ga qiyoslamoqdaBugun, 23:20AMD obroʻsi tushishidan qoʻrqib shishib ketgan Ryzen 9 7950X3D protsessorini almashtirib berdiAMD obroʻsi tushishidan qoʻrqib shishib ketgan Ryzen 9 7950X3D protsessorini almashtirib berdiBugun, 22:58Bitta foton — ikkita mahsulot: Quyosh reaktori CO2 va chiqindini xomashyoga aylantiradiBitta foton — ikkita mahsulot: Quyosh reaktori CO2 va chiqindini xomashyoga aylantiradiBugun, 20:52SpaceX IPO’si «ikkinchi kosmik era»ni boshlab berishi kutilmoqdaSpaceX IPO’si «ikkinchi kosmik era»ni boshlab berishi kutilmoqdaBugun, 20:51Google sunʻiy intellekt yordamida firibgarlik qilgan guruhni sudga berdiGoogle sunʻiy intellekt yordamida firibgarlik qilgan guruhni sudga berdiBugun, 20:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi