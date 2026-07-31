Yolgʻizlikka qarshi sunʼiy intellekt qurilmasi yangi ovoz va qimmat narx bilan qaytdi

·22·Texno
Yolgʻizlikka qarshi sunʼiy intellekt qurilmasi yangi ovoz va qimmat narx bilan qaytdi
Qisqacha

Ikki yil avval taqdim etilgan va matnli xabarlar orqali muloqot qiladigan Friend deb nomlangan taqiluvchi sun'iy intellekt qurilmasi endilikda ovozli imkoniyatlar bilan yangilandi. Loyiha muallifi Avi Schiffmann o'zining X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida qurilmaning yangi versiyasini e'lon qildi va uning chakana narxi 249 dollarni tashkil etmoqda.

Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi nafaqat yordamchi dasturlar, balki insonning yolgʻizligini kamaytirishga qaratilgan gajetlarni ham yaratish imkonini bermoqda. Ikki yil avval taqdim etilgan va foydalanuvchiga matnli xabarlar yuborish orqali muloqot qiladigan Friend deb nomlangan taqiluvchi sunʼiy intellekt qurilmasi endilikda tubdan yangilandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha muallifi Avi Schiffmann oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida qurilmaning ovozli imkoniyatlarga ega boʻlgan yangi versiyasini eʼlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi talqindagi Friend oʻz ichiga oʻrnatilgan dinamik bilan jihozlangan boʻlib, u foydalanuvchiga oʻziga xos va turgʻun shaxsiyat sifatida javob bera oladi. Eʼlon qilingan reklama roliklaridan birida foydalanuvchi qiz marhum yoki sobiq munosabatlari haqida taqiluvchi marjon bilan suhbatlashishi, gajet esa unga dalda beruvchi fikrlar bildrishi tasvirlangan. Shuningdek, boshqa lavhada erkak kishi oʻzining kinochilikdagi rejalari haqida gaplashib, qurilmadan maqtov eshitishini koʻrish mumkin.

Narxning keskin oshishi va marketing strategiyasi

Qurilmaning imkoniyatlari kengaygani uning narxiga ham taʼsir koʻrsatdi. Agar bundan ikki yil muqaddam mazkur sunʼiy intellekt gadjeti 99 AQSh dollari atrofida baholangan boʻlsa, yangi taqdim etilgan talqining chakana narxi 249 dollarni tashkil etmoqda. Bu esa avvalgi qiymatdan sezilarli darajada qimmat ekanini koʻrsatadi.

Shunga qaramay, mazkur gajet kundalik yumushlarni bajarishda qanday real foyda keltirishi hozircha toʻliq tushunarsizligicha qolmoqda. Loyiha asoschisi Avi Schiffmann oʻzining postlaridan birida qurilmaning asl maqsadi haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, mazkaur sunʼiy intellekt yordamchi ham, sevgilining oʻrnini bosuvchi ham emas, balki shunchaki ishonchli suhbatdosh, doʻst vazifasini oʻtashga intiladi.

Sunʼiy intellekt gajetlarining bozordagi oʻrni

Plastmassadan yasalgan va algoritmlarga asoslangan marjonni sirli doʻst sifatida taqdim etish gʻoyasi marketing nuqtai nazaridan juda dadil qadamdir. Biroq loyiha ilgari ham oʻzining shov-shuvli kampaniyalari bilan eʼtiborni tortgan edi. Xususan, oʻtgan yili Nyu-York shahridagi metro tizimida oʻrnatilgan reklama bannerlari tezda ommalashgan, biroq odamlar oʻrtasidagi tabiiy muloqot raqamli amulet bilan almashtirilishiga qarshi chiqqan fuqarolar tomonidan tez-tez shikastlab ketilgan edi.

Umuman olganda, hozircha bozorda sunʼiy intellektga asoslangan taqiluvchi qurilmalar keng ommalashib ketgani yoʻq. Friend'ga oʻxshash boshqa bir urinish — iPhone oʻrnini bosishni maqsad qilgan Humane Inc. kompaniyasining sunʼiy intellekt nishonchasi past savdo koʻrsatkichlari tufayli bir yildan kamroq vaqt ichida oʻz faoliyatini toʻxtatishga majbur boʻlgan edi.

Sunʼiy IntellektTexnologiyaGajetFriendYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CareCloud tibbiy maʼlumotlar sizib chiqqani haqida ogohlantirmoqdaCareCloud tibbiy maʼlumotlar sizib chiqqani haqida ogohlantirmoqdaBugun, 01:29Redmi K100 Pro taqdimoti va texnik xususiyatlari oshkor etildiRedmi K100 Pro taqdimoti va texnik xususiyatlari oshkor etildiBugun, 01:24Sudya Tramp maʼmuriyatining Anthropic boʻyicha dalillari yetarli emasligini aytdiSudya Tramp maʼmuriyatining Anthropic boʻyicha dalillari yetarli emasligini aytdiBugun, 01:24ChatGPT haftasiga 1 milliard foydalanuvchiga yaqinlashmoqdaChatGPT haftasiga 1 milliard foydalanuvchiga yaqinlashmoqdaBugun, 00:28Florida elektromobillar uchun ajratilgan mablagʻni uchuvchi taksilarga yoʻnaltirmoqdaFlorida elektromobillar uchun ajratilgan mablagʻni uchuvchi taksilarga yoʻnaltirmoqdaKecha, 23:58Google sunʼiy intellekt yordamida Chrome xavfsizligini keskin oshirdiGoogle sunʼiy intellekt yordamida Chrome xavfsizligini keskin oshirdiKecha, 23:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi